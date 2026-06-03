Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (3/6)

Το άρθρο ενημερώνει τους αναγνώστες σχετικά με τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την ημερομηνία 3 Ιουνίου. Σκοπός του είναι να παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες όπως διευθύνσεις, τηλέφωνα και τοποθεσίες στον χάρτη.