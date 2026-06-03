Συνεχίζεται το θρίλερ στο Ντόρτμουντ: Ένοπλος κρατά σε ομήρία τις τρεις ανήλικες κόρες του μετά από απόπειρα ληστείας

Σε κατάσταση ομηρίας βρίσκονται τρία ανήλικα κορίτσια στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, καθώς ο 51χρονος πατέρας τους έχει ταμπουρωθεί στο διαμέρισμά του υπό την απειλή όπλου. Ο άνδρας είχε προηγουμένως αποπειραθεί να ληστέψει εστιατόριο και τραυμάτισε αστυνομικό κατά τη διάρκεια καταδίωξης.

Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο 51χρονος Σέρβος κρατά στο σπίτι του τις τρεις κόρες του, ηλικίας 7, 10 και 12 ετών. Η αστυνομία διαβεβαιώνει ότι τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η μητέρα τους βρίσκεται υπό την υποστήριξη ειδικών ψυχολόγων. Την ίδια ώρα, διαπραγματευτές της αστυνομίας προσπαθούν να πείσουν τον άνδρα να παραδοθεί και να απελευθερώσει τα παιδιά.

«Βασικό μας μέλημα είναι η ασφάλεια των παιδιών», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, καθώς στην περιοχή έχει αναπτυχθεί ισχυρή δύναμη ασφαλείας με τη συνδρομή της ειδικής μονάδας SEK.

Geiselnahme in Dortmund-Höchsten Ein Mann hat sich am Dienstagabend in einer Wohnung im Dortmunder Stadtteil Höchsten verschanzt. Er soll zuvor einen Polizisten angeschossen und zwei kleine Kinder als Geiseln genommen haben.#dortmund #polizei #höchsten #geiselnahme #nrw pic.twitter.com/FbI7XpLZMM — Finn Hartmann (@finnhartmann05) June 2, 2026

Απόπειρα ληστείας και πυροβολισμοί κατά αστυνομικών

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο δράστης φέρεται να επιχείρησε να ληστέψει εστιατόριο, κάνοντας χρήση σπρέι πιπεριού εναντίον θαμώνων. Στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει με αυτοκίνητο, όμως όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν, άνοιξε πυρ από το εσωτερικό του οχήματος, τραυματίζοντας ελαφρά έναν από τους αστυνομικούς που τον καταδίωκαν.

Μετά την καταδίωξη, ο 51χρονος κατέφυγε σε διαμέρισμα που εκτιμάται ότι αποτελεί την κατοικία του, όπου κρατά τις τρεις ανήλικες κόρες του υπό την απειλή όπλου. Οι διαπραγματεύσεις με τις αρχές συνεχίζονται, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ