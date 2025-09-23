Η αδελφή του δεν πλήρωσε ούτε ευρώ για τα ιατρικά έξοδα της μητέρας τους – «Πήγε διακοπές στην Ιταλία και με κατηγορεί πως είμαι άκαρδος»

Η φροντίδα των γονέων γίνεται ευκολότερη όταν μοιράζεται ανάμεσα στα αδέλφια. Αυτό πίστευε ένας άνδρας 31 ετών. Δυστυχώς, αποδείχθηκε λάθος. Η μητέρα του, χρειάστηκε να κάνει ένα απροσδόκητο χειρουργείο και η μεγαλύτερη αδελφή του, άφησε όλο το οικονομικό βάρος επάνω του.

Η μητέρα τους είναι 62 ετών. Η ασφάλειά της κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος του χειρουργείου. Ωστόσο, πρέπει να δώσουν ακόμη 6.000 – τα οποία κανονικά, έπρεπε να μοιραστούν ανάμεσα σε εκείνον και την αδελφή του.

“Εφόσον η μητέρα μας δεν έχει τα χρήματα, συμφώνησα με την αδελφή μου, να τα μοιραστούμε”, εξηγεί ο άνδρας. Ωστόσο, μετά από δύο εβδομάδες, η αδελφή του αποφάσισε να ταξιδέψει στην Ιταλία – 10 μέρες διακοπές πολυτελείας. Έτσι, του είπε ότι, δεν είχε χρήματα.

Ακόμη χειρότερα, του είπε να τα πληρώσει όλα μόνος του, επειδή εκείνος τα καταφέρνει καλύτερα με τα οικονομικά.

“Με κατηγόρησε από πάνω”

“Της είπα πως, αποκλείεται. Αν έχει τα λεφτά για να πάει ταξίδι, τότε σίγουρα, μπορεί να βοηθήσει και την μαμά”, εξηγεί ο άνδρας. Η αδελφή του όμως, διαφωνεί. Ακόμη, προσπαθεί να κάνει εκείνον να φανεί ο κακός επειδή καθυστερεί όπως λέει, την αποπληρωμή του ιατρικού χρέους της μητέρας τους.

Τον κατηγόρησε λέγοντας πως είναι άκαρδος και προσπαθεί να την τιμωρήσει.

“Η μητέρα μου δεν θέλει να πάρει το μέρος κανενός, αλλά καταλαβαίνω ότι πιέζεται”, εξηγεί. Σε κάθε περίπτωση, δεν δέχεται το ότι η αδελφή του τον άφησε να καλύψει το ποσό των 6.000 που ξόδεψε εκείνη.

Αλλά από την άλλη, δεν είναι σίγουρος αν η άρνησή του, είναι δικαιολογημένη αν είναι ο κακός της ιστορίας. Έχει άδικο η αδελφή του που δεν κράτησε τον λόγο της;