Πρόσβαλε τον αδελφό της μπροστά στην οικογένειά της – «Του είπα ότι είναι φτωχός για να πάρει στη γυναίκα του δαχτυλίδι σαν το δικό μου»

Ανεξαρτήτως ηλικίας, τα αδέλφια μπορεί να νιώσουν ζήλια, ανταγωνισμό ή ανασφάλεια μεταξύ τους. Όταν όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα οικογενειακό δείπνο, η κατάσταση δεν αργεί να εκτραχυνθεί.

Μία γυναίκα 28 ετών, είναι υιοθετημένη εδώ και 17 χρόνια, αφού η βιολογική της μητέρα δεν μπορούσε να τη φροντίσει λόγω του προβλήματός της με τις εξαρτήσεις.

Η κοπέλα είναι ανάπηρη και από μικρή μετακινείται με αμαξίδιο. Την έχει η υιοθετήσει η θεία της, Ναϊάν – ώστε να μην πάει σε κοινωνική δομή.

Η κοπέλα έχει δύο αδελφούς – ο Κρις είναι ο μεγαλύτερος από τους δύο, οι οποίοι δεν είναι υιοθετημένοι. Όταν ήρθε εκείνη στην οικογένεια, οι αδελφοί της, ήταν ενήλικες. Από τότε έχει ξανασυνδεθεί με τη βιολογική της οικογένεια. Η μητέρα και οι αδελφοί της συναντιούνται συχνά με την ίδια και τη θεία της, τη Νταϊάν.

“Ο Κρις νιώθει ανασφάλεια”

Το περασμένο σαββατοκύριακο, είχαν πάει στο σπίτι της θείας Νταϊάν για φαγητό με τον 30άχρονο αρραβωνιαστικό της, τον Τζον, και την 16άχρονη, υιοθετημένη αδελφή της, την Κέιτ.

“Αρραβωνιαστήκαμε πριν από λίγες εβδομάδες. Ο Τζον είναι ευκατάστατος , κάτι που πάντα έκανε τον Κρις πάντα να νιώθει άβολα.

Ο Κρις και η κοπέλα του, η Μάντι, έχουν 4 παιδιά. Χωρίς να το πει στην Μάντι, ο Κρις είχε ζητήσει από τον Τζον και εμένα να μην δώσουμε πάνω από 60 ευρώ για κάθε δώρο των Χριστουγέννων των παιδιών”, εξήγησε.

“Συμφωνήσαμε πως αυτό θα γίνει για όλα τα παιδιά της οικογένειας (εκτός της Κέιτ), για να είμαστε δίκαιοι. Η Μάντι και ο Κρις, είναι μαζί εδώ και 10 χρόνια. Περιμένει αυτή την πρόταση γάμου πολύ καιρό. Από τότε που απέκτησαν το πρώτο τους παιδί – πριν από οκτώ χρόνια”.

“Όταν η Μάντι ζήτησε να δει το δαχτυλίδι που μου πήρε ο Τζον, είπε στον Κρις, πως όταν κάνει και εκείνος πρόταση, θέλει ένα εξίσου όμορφο δαχτυλίδι. Ο Κρις απάντησε αμέσως πως, αποκλείεται”.

“Μου επιτέθηκε”

Ο Τζον είπε ευγενικά πως, ο κοσμηματοπώλης είναι φίλος του και θα χαρεί να εξυπηρετήσει, κάνοντας καλύτερη τιμή. Ο Κρις θύμωσε και έλεγε στον Τζον να σταματήσει να δίνει θάρρος στην Μάντι.

Τότε μεσολάβησε η γυναίκα, λέγοντας στον Κρις πως πρέπει να μιλάει πιο ευγενικά στον Τζον – και του θύμισε πως δεν έχει τα λεφτά να πάρει ένα τέτοιο δαχτυλίδι χωρίς έκπτωση.

Ο Κρις έγινε έξαλλος και άρχισε να τη λέει ψωνισμένη και κάνοντας μισαναπηρικά σχόλια.

“Η θεία μου άκουσε τα σχόλια και ζήτησε από τον Κρις και την Μάντι να φύγουν. Η μητέρα μου, έχει θυμώσει με εμένα, αλλά η θεία μου έχει πάρει το μέρος μου. Ο άλλος μου αδελφός, δεν παίρνει θέση”, σημειώνει η γυναίκα.

“Νιώθω άσχημα αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί αντέδρασε τόσο άσχημα, τη στιγμή που ο Τζον προσπαθούσε να τον βοηθήσει”.

Μπορεί πράγματι, το σχόλιό της να ήταν ύπουλο, αλλά ο Κρις το ξεκίνησε. Ήταν ζηλιάρης, κακότροπος και ξεπέρασε τα όρια με τα μισαναπηρικά του σχόλια. Ίσως πράγματι, η γυναίκα έπρεπε να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Αν ο Κρις αξιώνει σεβασμό, πρέπει να φέρεται αντίστοιχα.