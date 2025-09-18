Η μητέρα της πήρε το φαγητό που είχε ετοιμάσει για το δώσει στον αδελφό της – «Είπε ότι δεν το χρειάζομαι γιατί είμαι μόνη μου»

Η μητέρα της πήρε το φαγητό που είχε ετοιμάσει για το πάει στον αδελφό της – “είπε ότι δεν το χρειάζομαι γιατί είμαι μόνη μου ενώ εκείνος έχει οικογένεια”.Φωτογραφία: Freepik

Μερικοί άνθρωποι είναι έτοιμοι να κατηγορήσουν κάποιον που βάζουν όρια. Όπως μια γυναίκα η οποία, πριν από μερικές μέρες, άνοιξε το σπίτι της στην οικογένειά της, μαγείρευε επί ώρες και, όταν η μητέρα της πήρε το φαγητό που μαγείρεψε, στράφηκαν όλοι εναντίον της.

Η 28χρονη γυναίκα είναι η μοναδική από την οικογένεια που τους κάνει το τραπέζι αφού έχει το πιο μεγάλο σπίτι. Συνήθως έρχονται οι γονείς, ο αδελφός, η κουνιάδα, οι θείες και τα ξαδέλφια της. Έχει πολύ κόπο να ετοιμάσει το τραπέζι για τόσα άτομα, αλλά της αρέσει.

Το περασμένο σαββατοκύριακο, έκανε πάλι το τραπέζι, για το οποίο προετοιμαζόταν δύο ολόκληρες ημέρες. Μάλιστα, αγόρασε και μερικές επιπλέον καρέκλες για για υπάρχει χώρος για όλους.

Την ώρα που ετοίμαζε το γλυκό, διαπίστωσε πως, ήταν στην κουζίνα η μητέρα της.

“Με είπε εγωίστρια και υπερβολική”

“Έλεγε ψιθυριστά κάτι στην κουνιάδα μου και μετά, πήγε και άνοιξε το ψυγείο. Τη ρώτησα τη έκανε και μου είπε πως, μάζευε λίγα αποφάγια να την οικογένεια του αδελφού μου”. “Δεν ήταν τ’ αποφάγια. Πήρε το μισό από το φαγητό που είχα μαγειρέψει και σχεδόν ολόκληρο το επιδόρπιο, πριν καλά καλά προλάβουν να φάνε οι υπόλοιποι”.

“Όταν μίλησα, με αγνόησε και με είπε εγωίστρια, επειδή οι οικογένειες μοιράζονται και ότι, εγώ δεν χρειάζομαι τόσο φαγητό, αφού ζω μόνη μου”. Αυτό δεν της άρεσε καθόλου και είπε στην μητέρα της ότι δεν ήταν σωστό που πήρε το φαγητό χωρίς να τη ρωτήσει. Η μητέρα της θύμωσε και επέμενε πως καλά έκανε αφού ο αδελφός της έχει παιδιά – ενώ εκείνη όχι, άρα έτσι έπρεπε.

Μου χάλασε τη διάθεση και λίγο αργότερα, “άναψαν τα αίματα”. Οι υπόλοιποι έφυγαν. Το επόμενο πρωί, η μητέρα της, της έστειλε ένα μήνυμα, κατηγορώντας την ότι την είχε ταπεινώσει μπροστά σε όλους και μάλιστα για έναν τόσο ασήμαντο λόγο. Εκείνη επέμεινε πως, την πρόσβαλε μέσα στο σπίτι της.

Είπε ότι δεν πρόκειται να ξανακαλέσει κανέναν τους και πως, το φαγητό της δεν είναι για μοίρασμα.
“Έχει θυμώσει και ο αδελφός μου. Μου λέει ότι αντιδρώ υπερβολικά και ότι δεν άξιζε τον κόπο. Εγώ πάλι, νιώθω ότι έπρεπε να βάλω όρια αλλά τώρα λένε όλοι πως, ήμουν υπερβολική”.

“Τελικά, είχα άδικο που τους είπα πως δεν θέλω να πάρουν το φαγητό μου και πως δεν πρόκειται να τους ξανακαλέσω;”
Μπορεί να μην έχει τελείως άδικο, από τη στιγμή που πλήρωσε και κουράστηκε να ετοιμάσει τόσο φαγητό.

Η οικογένειά της, έπρεπε να καταλάβει πως αφιέρωσε χρόνο και χρήμα για να τους φιλοξενήσει και να μην την πιέσουν περισσότερο.

 

