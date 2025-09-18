Κίνηση: «Φρακαρισμένος» ο Κηφισός λόγω τροχαίου – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Αντιμέτωποι με το κυκλοφοριακό χάος που επικρατεί για ακόμη ένα πρωινό στους δρόμους της Αττικής, βρίσκονται οι οδηγοί, καθώς παρατηρούνται ήδη καθυστερήσεις και η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη στους κεντρικούς άξονες.

Συγκεκριμένα, «φρακαρισμένος» είναι ο Κηφισός, καθώς στην κάθοδο, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στη δεξιά λωρίδα. Παράλληλα, προβλήματα σημειώνονται από το ύψος της γέφυρας Λυκόβρυσης προς την παραλιακή λεωφόρο ανά τμήματα, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος.

Την ίδια ώρα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στα δύο ρεύματα στην Κηφισίας, στην Μεσογείων, καθώς και στο κέντρο της Αθήνας.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό