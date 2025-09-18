Eυλογιά αιγοπροβάτων: Σε ποια κρέατα αναμένεται να ανέβουν οι τιμές και πόσο θα ακριβύνει το γάλα

Δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να υπάρξουν σημαντικές αυξήσεις τιμών σε κάποια κρέατα (όπως στα κατσίκια και στα αρνιά) σε κρεοπωλεία αλλά και στα γαλακτοκομικά προϊόντα (όπως στο γιαούρτι, στο γάλα και στη φέτα) λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Της Κατερίνας Φεσσά

Σε κάθε περίπτωση μένει να φανεί τι διαστάσεις θα πάρει τις επόμενες ημέρες το φαινόμενο της ευλογιάς προβάτων και το εάν θα συνεχιστούν οι σφαγές στα αμνοερίφια. Άνθρωποι του κλάδου μιλούν εκτενώς για το θέμα στο enikonomia.gr

Αυξήσεις στα κρέατα

«Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα ενδέχεται να υπάρξει μια αύξηση της τάξεως του 10% στις τιμές του αρνιού και του κατσικιού και γενικά στα αμνοερίφια εάν συνεχιστούν οι σφαγές. Αυτό δεν αναμένεται να συμπαρασύρει προς τα πάνω τις τιμές των υπόλοιπων κρεάτων (χοιρινό, μοσχαρίσιο) και του κοτόπουλου» τονίζει ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπωλών (ΠΟΚΚ), Στέφανος Τικέλλης μιλώντας στο enikonomia.gr.

«Όσον αφορά στο εάν θα αυξηθούν οι τιμές στα αμνοερίφια επισημαίνεται πως αυτό ενδεχομένως να φανεί τα Χριστούγεννα που υπάρχει λίγο περισσότερη κατανάλωση από τα συνηθισμένα επίπεδα. Δηλαδή από τα μέσα Νοεμβρίου και μετά θα είναι πιο καθορισμένες οι τιμές. Ωστόσο για να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές το επόμενο διάστημα στα αμνοερίφια θα πρέπει πρώτα να δούμε εάν θα βγει η νέα παραγωγή τους σε κυκλοφορία» συμπληρώνει ο κ. Τικέλλης

Η επάρκεια

Επίσης μιλά για την επάρκεια στο αρνί και στο κατσίκι. «Υπάρχει αυτή τη στιγμή επάρκεια στο αρνί και στο κατσίκι για τους καταναλωτές. Δεν υπάρχει έλλειψη σε κάτι» υπογραμμίζει ο κ. Τικέλλης.

Σε παρόμοιο μήκος κύματος κινείται και η δήλωση του αντιπροέδρου της Βαρβακείου, Ανδρέα Νιότη. «Τώρα διανύουμε μια περίοδο που δεν υπάρχει αυξημένη ζήτηση στο αρνί και στο κατσίκι. Οπότε δεν τίθεται θέμα έλλειψης» τονίζει ο κ. Νιώτης στο enikonomia.gr

Οι μέσες πανελλαδικές τιμές

Επίσης ο κ. Τικέλλης παραθέτει τη λίστα με το πώς διαμορφώνονται σήμερα οι μέσες πανελλαδικές τιμές κρεάτων στα κρεοπωλεία της χώρας. Αναλυτικά:

Τα αμνοερίφια πωλούνται αυτό το διάστημα περίπου στα 16 ευρώ το κιλό. Η τιμή του είναι ίδια με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ένα αμνοερίφιο γάλακτος μπορεί να κοστίζει 17 ευρώ αυτή την περίοδο.

Το αρνί και το κατσίκι κοστίζουν 16 ευρώ το κιλό.

Κανονικό κοτόπουλο ολόκληρο: Η τιμή του κυμαίνεται μεταξύ 4 ευρώ με 4,5 ευρώ το κιλό ανάλογα με το μέρος του (φιλέτο, μπούτι κλπ)

Το χοιρινό κρέας πωλείται από 6 ευρώ έως και 12 ευρώ το κιλό. Η τιμή του διαμορφώνεται ανάλογα με το μέρος του (πχ μπριζόλες, ψαρονέφι, λαιμός κλπ)

Μοσχαρίσιο κρέας : Η τιμή του είναι μεταξύ 16 ευρώ με 17 ευρώ το κιλό.

«Σε κάθε περίπτωση ο γενικός κανόνας αγοράς είναι προσφορά και ζήτηση. Δηλαδή εάν η παραγωγή κρέατος είναι καλή και η ζήτηση είναι μικρή, τότε η τιμή θα μειωθεί. Εάν η παραγωγή κρέατος είναι μικρή και η ζήτηση είναι μεγάλη, τότε η τιμή θα αυξηθεί» τονίζει μεταξύ άλλων.

Οι παράγοντες

Μάλιστα ο κ .Νιώτης αναφέρει ενδεικτικά τους παράγοντες από τους οποίους θα εξαρτηθεί το εάν θα αυξηθούν οι τιμές στα κρέατα λόγω ευλογιάς αιγοπροβάτων . Αναλυτικά αυτοί είναι οι εξής:

Ποιοι νομοί είναι ανοιχτοί

Ποια σφαγεία είναι ανοιχτά,

Από ποιες περιοχές μπορούν να πάρουν κρέατα τα κρεοπωλεία . Υπάρχουν περιοχές όπου τα Χριστούγεννα και τη Πρωτοχρονιά παραδοσιακά δεν έχουν παραγωγή κρέατος. Ενώ άλλες περιοχές όπως είναι η Μυτιλήνη δεν έχει καθόλου πρόβλημα αναφορικά με τα κρέατα καθώς υπάρχει μεγάλη επάρκεια ζώων τη χρονική περίοδο εκείνη. Και αυτό επειδή έχει πάρα πολλά αρνιά που χρειάζεται η αγορά.

Ποιες περιοχές έχουν ευλογιά αιγοπροβάτων. Δηλαδή πού υπάρχουν μεγάλες εστίες και σε περιοχές είναι κλειστά τα σφαγεία.

Εάν τα αρνιά πουληθούν στην Ιταλία και στην Ισπανία, τότε σίγουρα θα υπάρξει μια αύξηση των τιμών .

Τι είδους εξαγωγές ζώων θα γίνουν .

«Οι ανατιμήσεις στα κρέατα θα φανούν σίγουρα τέλος Νοεμβρίου όπου ξεκινάνε και οι εξαγωγές. Εάν έχουμε εξαγωγές σε αρκετά κρέατα, τότε αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα στην ελληνική αγορά και θα υπάρξουν ανατιμήσεις » τονίζει με έμφαση ο αντιπρόεδρος της Βαρβακείου

Τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘ.Ε.Α.Σ), Παύλος Σατολιάς αναφέρει στο enikonomia.gr. «Εάν συνεχιστεί ο ίδιος ρυθμός ανάπτυξης της ευλογιάς αιγοπροβάτων και το επόμενο διάστημα, τότε ενδέχεται να υπάρξουν αυξήσεις στις τιμές του γάλακτος, του γιαουρτιού αλλά και γενικότερα στα γαλακτοκομικά προϊόντα.

