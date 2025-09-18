ΗΠΑ: Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση το κίνημα «Antifa»

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη (17/9) πως χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση το κίνημα «Antifa», μολονότι πρόκειται για γενικό κι αόριστο όρο, που παραπέμπει σε οργανώσεις της άκρας αριστεράς που λένε πως εμφορούνται από αντιφασισμό, μια εβδομάδα μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

«Με ικανοποίηση ενημερώνω τους πολλούς μας πατριώτες στις ΗΠΑ ότι χαρακτηρίζω το ‘Antifa’, άρρωστη, επικίνδυνη καταστροφή της ριζοσπαστικής αριστεράς, τρομοκρατική οργάνωση», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας ιδίως τους χαρακτηρισμούς με κεφαλαία, όπως συνηθίζει.

«Θα απευθύνω επίσης σθεναρή σύσταση αυτοί που χρηματοδοτούν το ‘Antifa’ να αντιμετωπίσουν εξονυχιστική έρευνα σύμφωνα με τις πιο αυστηρές νομικές πρακτικές και με τους πιο αυστηρούς κανόνες», συμπλήρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται στη Βρετανία για επίσημη επίσκεψη.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε στην αρχή της εβδομάδας την πρόθεσή του να πατάξει αυτή που χαρακτήρισε «εσωτερική τρομοκρατία» της αριστεράς μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Δολοφόνος της «άκρας αριστεράς»

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο ύποπτος για τη δολοφονία, παρουσιάζεται από μεγάλο μέρος της δεξιάς ως δολοφόνος της «άκρας αριστεράς», καθώς φέρεται να είχε πει σε οικείους του πως το θύμα διέσπειρε «μίσος» και χάραξε σε κάλυκες «αντιφασιστικά» μηνύματα.

Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες την Τρίτη από τις αρχές, που ζητούν να επιβληθεί στον 22χρονο η θανατική ποινή.

Μορφή της αμερικανικής δεξιάς, 31 ετών, ο Τσάρλι Κερκ υμνούσε στα εκατομμύρια των ακολούθων του στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και σε εκδηλώσεις που οργάνωνε σε πανεπιστήμια πολιτικές απόψεις του προέδρου Τραμπ, απευθυνόμενος πάνω απ’ όλα στη νεολαία, ενώ υπερασπιζόταν και διέδιε τις ιδέες του, εθνικιστικές, χριστιανικές και παραδοσιοκρατικές ως προς την οικογένεια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Τι να πιείτε μόλις ξυπνήσετε για να αδυνατίσετε και να έχετε καλύτερη πέψη, σύμφωνα με ειδικό

«Νόμιζα ότι είχα αιμορραγία στα ούλα λόγω της σκληρής οδοντόβουρτσας αλλά ήταν σύμπτωμα καρκίνου» – Τι συνέβη στην 26χρονη

Eυλογιά αιγοπροβάτων: Σε ποια κρέατα αναμένεται να ανέβουν οι τιμές και πόσο θα ακριβύνει το γάλα

ΔΥΠΑ: Ποιοι δικαιούνται εποχικό επίδομα έως 1.375 ευρώ – Πότε ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων και από τα ΚΕΠ

Γυναίκα που ήταν σε κώμα για δύο εβδομάδες περιέγραψε όσα ένιωσε – «Άκουγα τα πάντα»

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν άνδρα που προπονείται στο μποξ σε 16 δευτερό...
περισσότερα
08:10 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Βρετανία: Ο βασιλιάς Κάρολος έστρωσε το κόκκινο χαλί στον Τραμπ και ύμνησε τους δεσμούς με τις ΗΠΑ – Μετά το «βασιλικό σόου», ακολουθεί το σκληρό παζάρι της πολιτικής

Η πρώτη μέρα της επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη Βρετανία -η δεύτερη επίση...
06:45 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Κάστρο του Ουίνδσορ: Το βασιλικό δείπνο για το ζεύγος Τραμπ – Οι λαμπερές παρουσίες και το ιδιαίτερο μενού

Στην αίθουσα του Αγίου Γεωργίου του Κάστρου του Ουίνδσορ δεξιώθηκε ο βασιλιάς Κάρολος τον Ντόν...
05:20 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Το ABC αποσύρει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ «επ’ αόριστον» έπειτα από σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ – «Εξαιρετική είδηση» λέει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του την Τετάρτη (17/9) για τη διακοπή – την «ακύρω...
23:55 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Η επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου

Ο Ντόναλντ Τραμπ απόλαυσε την λάμψη ενός βρετανικού βασιλικού θεάματος την Τετάρτη, καθώς τον ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος