Τροχαίο στο Ελληνικό: Μια 64χρονη νεκρή και τρεις τραυματίες έπειτα από καραμπόλα 4 οχημάτων

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της πρώην Αμερικανικής Βάσης, μετά από σύγκρουση τεσσάρων  αυτοκινήτων, εκ των οποίων το ένα ήταν ταξί.

Τροχαίο στο Ελληνικό: Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε μια γυναίκα από την Πυροσβεστική

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή της μια 64χρονη γυναίκα, ενώ τραυματίστηκαν 3 ακόμα άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι ο «καθαρισμός του εγκεφάλου» στον ύπνο – Πώς μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για άνοια;

Ιδιοπαθής Πνευμονική Ίνωση: Συμπτώματα, διάγνωση και θεραπείες που καθυστερούν την εξέλιξη της νόσου

ΗΠΑ: Μείωσε τα επιτόκια η FED – Προβλέπει ακόμα δύο μειώσεις

Συντάξεις χηρείας: Τι δήλωσε η Εκπρόσωπος Τύπου του e-ΕΦΚΑ σχετικά με τα σενάρια περί περικοπών

Meta: Παρουσιάζει νέα έξυπνα γυαλιά αυτήν την εβδομάδα

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
04:47 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στο κέντρο της Αθήνας – Κλειστή η οδός Σταδίου

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνα...
04:05 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 29χρονος οδηγός μηχανής σε σύγκρουση με φορτηγό – Τρεις συλλήψεις για το δυστύχημα

Την ζωή του έχασε, σήμερα το πρωί 17/9, ένας 29χρονος οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με φορ...
03:08 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Τροχαίο στο Ελληνικό: Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε μια γυναίκα από την Πυροσβεστική

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (18/9) στη λεωφόρο Βουλιαγμέ...
01:50 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Απορρίφθηκε αίτημα των ρωσικών αρχών για έκδοση 44χρονου για υπόθεση διαφθοράς 

Απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους, από το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, αίτημα των ρωσικών αρχώ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος