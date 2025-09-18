Τροχαίο στο Ελληνικό: Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε μια γυναίκα από την Πυροσβεστική

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (18/9) στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Τροχαία για άγνωστη προς το παρόν αιτία 3-4 αυτοκίνητα ενεπλάκησαν σε καραμπόλα στο ύψος του Ελληνικού στο ρεύμα προς Γλυφάδα. κοντά στην Αμερικανική Βάση.

Συνέπεια του ατυχήματος ήταν να τραυματιστεί σοβαρά μια γυναίκα που ανασύρθηκε από την Πυροσβεστική χωρίς τις αισθήσεις της.

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, ενώ η γυναίκα παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να διακομιστεί σε νοσοκομείο.

Για το συμβάν διενεργεί προανάκριση το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

