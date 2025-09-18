Champions League: Εκτός εαυτού ο Ντιέγκο Σιμεόνε επιτέθηκε στους οπαδούς της Λίβερπουλ – ΒΙΝΤΕΟ

ΝΤΙΕΓΚΟ ΣΙΜΕΟΝΕ

Εκτός εαυτού βγήκε ο Ντιέγκο Σιμεόνε λίγο πριν τη λήξη του αγώνα της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Λίβερπουλ στο Άνφιλντ που τελικά έληξε με ήττα (3-2) για τους «ροχιμπλάνκος» στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League την Τετάρτη (17/9).

Μετά το νικητήριο τέρμα του Βίρτζιλ φαν Ντάικ ο «Τσόλο» πλησίασε απειλητικά τους φιλάθλους της Λίβερπουλ, με τη σύρραξη να αποφεύγεται την τελευταία στιγμή από τους σεκιούριτι που τον απομάκρυναν από την εστία «φωτιάς».

Φαίνεται ότι κάποιος οπαδός των γηπεδούχων τον έβρισε ή του έκανε κάποια άσχημη χειρονομία.

Μάλιστα, ο Αργεντινός τεχνικός έδειχνε μετά πως του έκαναν άσεμνη χειρονομία.

Τελικά, ο διαιτητής απέβαλε τον Αργεντινό, ο οποίος είδε τα τελευταία λεπτά από τα αποδυτήρια του Άνφιλντ.

