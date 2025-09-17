Καστοριά: 65χρονος κατέρρευσε και «έσβησε» κατά τη διάρκεια κυνηγιού με τους φίλους του

Φωτογραφία αρχείου

Τραγικό τέλος επιφύλασσε η εξόρμηση για κυνήγι για έναν άνδρα περίπου 65 ετών από τον Βόλο, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Τετάρτης (17/9), στα ορεινά της Καστοριάς, κοντά στο χωριό Διποταμία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η ομάδα των κυνηγών, όλοι φίλοι από τον Βόλο, είχε ξεκινήσει νωρίς το πρωί για κυνήγι στην ευρύτερη περιοχή. Είχαν στήσει καρτέρια σε διαφορετικά σημεία, διατηρώντας μεταξύ τους επικοινωνία.

Ωστόσο, όταν ο 65χρονος δεν απαντούσε στις κλήσεις τους, οι υπόλοιποι ανησύχησαν και άρχισαν να τον αναζητούν.

Τον εντόπισαν λίγο αργότερα στο σημείο όπου είχε στήσει το δικό του καρτέρι, πεσμένο στο έδαφος και χωρίς τις αισθήσεις του, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για αιφνίδιο καρδιακό επεισόδιο. Οι φίλοι του, διαπιστώνοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης, τον μετέφεραν άμεσα στο χωριό Διποταμία.

Εκεί, γιατροί από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» που ειδοποιήθηκαν, κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον άτυχο άνδρα και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Εκεί, οι γιατροί απλώς διαπίστωσαν και επίσημα τον θάνατό του.

Παράλληλα, είχε κληθεί η Αστυνομία, άνδρες της οποίας κατέγραψαν το περιστατικό, αποκλείοντας από την πρώτη στιγμή το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Η είδηση του ξαφνικού χαμού του άτυχου κυνηγού βύθισε στο πένθος την οικογένειά του και τους φίλους του στον Βόλο, αλλά και την τοπική κοινωνία της Διποταμίας που βρέθηκε στο επίκεντρο του τραγικού συμβάντος.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διευκρινιστούν από τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

 

22:53 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

