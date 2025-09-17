Στην Βουλή το νομοσχέδιο για την 4η FDI Belharra – Τι είναι ο πύραυλος «ELSA»

Μετά την συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ το πρωί της Τετάρτης (17/9), αργά το απόγευμα κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πρόσκτηση της 4ης φρεγάτας FDI Belharra, όπως είχε προαναγγείλει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Μόνο που αυτή θα είναι πολύ διαφορετική από τις πρώτες τρεις.

του Χρήστου Μαζανίτη

Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων το απόγευμα, σήμερα Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025, το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο « Έγκριση σχεδίων συμβάσεων στον τομέα της άμυνας για την τροποποίηση των υπό στοιχεία 016B/21 και 017Β/21 συμβάσεων για την προμήθεια φρεγατών τύπου «FDI HN» και την εν συνεχεία υποστήριξή τους».

Όπως αναφέρεται στην ανάλυση συνεπειών ρύθμισης, με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, εγκρίνονται:

α) το σχέδιο Σύμβασης της υπ’ αρ. 1 τροποποίησης της υπό στοιχεία 016B/21 Σύμβασης που εγκρίθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4891/2022 (Α΄ 27), για την προμήθεια τριών (3) φρεγατών τύπου «FDI HN» με δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (option) μιας (1) επιπλέον φρεγάτας μετά του συναφούς εξοπλισμού τους και την παροχή υπηρεσιών για την αρχική υποστήριξή τους, μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και της κατασκευάστριας εταιρείας «NAVAL GROUP» και

β) το σχέδιο Σύμβασης της υπ’ αρ. 1 Τροποποίησης της υπό στοιχεία 017B/21 Σύμβασης που εγκρίθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4891/2022 για την εν συνεχεία υποστήριξη αυτών μετά συναφών ειδών και υπηρεσιών, μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της κατασκευάστριας εταιρείας «NAVAL GROUP».

Στην ανάλυση συνεπειών ρύθμισης αναφέρεται επίσης ότι η ανάγκη ένταξης στον υφιστάμενο στόλο του Πολεμικού Ναυτικού, μέχρι το 2028, σύγχρονων πλοίων, τα οποία θα ενισχύσουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες του εν λόγω κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, οδήγησε στην επιλογή του συγκεκριμένου τύπου πλοίου, καθόσον, αφενός είναι ο μόνος που ανταποκρίνεται πλήρως στις επιχειρησιακές απαιτήσεις και είναι διαθέσιμος προς πρόσκτηση με τα όπλα του εντός του αναφερόμενου χρονικού διαστήματος, αφετέρου στην από 28 Σεπτεμβρίου 2021 υπογραφείσα Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία στην Άμυνα και στην Ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, καταγράφηκε ειδική πρόβλεψη για την εμβάθυνση της συνεργασίας στους τομείς των εξοπλισμών και των βιομηχανιών άμυνας και ασφάλειας. Ως απόρροια της ανωτέρω συμφωνίας, υπογράφηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας [Memorandum of Understanding (MoU)] μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και των γαλλικών κατασκευαστριών εταιρειών «NAVAL GROUP» και «MBDA FRANCE» για την προμήθεια από το Πολεμικό Ναυτικό, τριών (3) νέων γαλλικών πλήρως εξοπλισμένων φρεγατών τύπου «FDI HN» με δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (option) μίας (1) επιπλέον πλήρως εξοπλισμένης φρεγάτας, συμπεριλαμβανομένης της εν συνεχεία υποστήριξης των πλοίων και των όπλων τους.

Είχε προηγηθεί η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, κατά την οποία άναψε το «πράσινο φως» στον Νίκο Δένδια να προχωρήσει τις σχετικές διαδικασίες.

Εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας δήλωσε:

«Ο “Θεμιστοκλής” θέλω να εξηγήσω ότι δεν είναι απλώς μια 4η Φρεγάτα. Ο βασικός τύπος της φρεγάτας, όπως είχε συμφωνηθεί το 2020, ήταν Belharra Standard 2. Ο “Θεμιστοκλής” είναι Belharra Standard 2++. Έχει 1 + 10 αυξημένες δυνατότητες. Η μία είναι οι βαλλιστικοί πύραυλοι, ο καινούργιος τύπος του Προγράμματος ELSA, που είναι σε στάδιο δημιουργίας. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο και οι προηγούμενες τρεις Φρεγάτες θα φτάσουν στο επίπεδο Standard 2++».

Ο πύραυλος «ELSA»

O πύραυλος ELSA που επικαλέστηκε ο Νίκος Δένδιας δεν υπάρχει, αλλά προφανώς για να γίνει κατανοητός στο ευρύ ακροατήριο χρησιμοποίησε την ορολογία κατά συντομία του προγράμματος European Long Range Strike Approach (ELSA).

Πρόκειται για το πρόγραμμα κατασκευής ενός ευρωπαϊκού πύραυλου cruise, με την συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών. Ο πύραυλος σχεδιάζεται να έχει εμβέλεια από 1.000 έως και πάνω από 2.000 χιλιόμετρα.

Στο πρόγραμμα συνεργάζονται Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, Σουηδία και Ολλανδία. Ωστόσο δεν είναι ώριμο πρόγραμμα σε τροχιά υλοποίησης αλλά βρίσκεται σε στάδιο συζητήσεων και μελετών.

Η παραγωγή του αποσκοπεί να προσφέρει εντός Ευρώπης τη δυνατότητα απρόσκοπτης προμήθειας πυραύλων κρούσης ακριβείας σε μεγάλη απόσταση, κάτι αντίστοιχο με τους αμερικανικούς Tomahawk, τους ρωσικούς Kalibr ή τους ιρανικούς Khaibar (ή Khorramshahr-4).

Δείτε το Σχέδιο Νόμου ΕΔΩ

Δείτε την Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης ΕΔΩ

Δείτε την Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ΕΔΩ

Δείτε την Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος) ΕΔΩ