Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Αν είστε από εκείνους τους ανθρώπους που ακολουθούν έναν γρήγορο ρυθμό στο βάδισμα τους, ακόμα κι όταν δεν υπάρχει καμία επείγουσα ανάγκη ή προθεσμία που να τους πιέζει, τότε ίσως αναγνωρίσετε τον εαυτό σας στις παρακάτω χαρακτηριστικές συμπεριφορές που συνήθως συνδέονται με τα άτομα που περπατούν γρήγορα.

Η ψυχολογία έχει αρκετά να πει για αυτούς που, ακόμα και χωρίς να υπάρχει βιασύνη ή χρονικός περιορισμός, κινούνται πάντα με γρήγορο βήμα. Αυτό το χαρακτηριστικό δεν είναι απλώς αποτέλεσμα μιας συνήθειας, αλλά μπορεί να αποκαλύπτει ενδιαφέροντα στοιχεία για την προσωπικότητα, τις σκέψεις και τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον κόσμο γύρω τους.

Εάν λοιπόν ανήκετε σε αυτήν την κατηγορία, μπορεί να αναγνωρίσετε σε εσάς τα παρακάτω επτά χαρακτηριστικά που αποκαλύπτουν πολλά για το πώς βλέπετε και αλληλεπιδράτε με το περιβάλλον σας, ακόμη και χωρίς την πίεση του χρόνου.

7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά των ανθρώπων που περπατούν πάντα γρήγορα

Υψηλά επίπεδα ευσυνειδησίας

Ανταγωνιστικοί από τη φύση τους

Υψηλότερα επίπεδα άγχους

Προσανατολισμένοι στους στόχους τους

Κλειστοί σε νέες εμπειρίες

Αίσθημα του επείγοντος

Νευρωτισμός

Υψηλά επίπεδα ευσυνειδησίας

Η έρευνα δείχνει συνεχώς ότι όσοι περπατούν γρήγορα, έχουν υψηλότερη υπευθυνότητα. Είστε αυτοί που φτάνουν πέντε λεπτά νωρίτερα, ελέγχουν διπλά τη δουλειά τους και κρατούν αναλυτικές λίστες με τα πράγματα που πρέπει να κάνουν. Η γρήγορη πορεία σας αντανακλά μια εσωτερική ώθηση να είστε παραγωγικοί και αποδοτικοί σε όλα όσα κάνετε.

Αυτό δεν αφορά μόνο την οργάνωση. Οι υπεύθυνοι άνθρωποι τείνουν να:

• Θέτουν σαφείς στόχους και εργάζονται συστηματικά προς αυτούς

• Παίρνουν τις δεσμεύσεις τους στα σοβαρά

• Νιώθουν άβολα με τα ατελή καθήκοντα

Η ταχύτητα του βαδίσματός σας αντανακλά τον τρόπο που προσεγγίζετε τη ζωή. Δεν σπαταλάτε χρόνο γιατί τον εκτιμάτε υπερβολικά και προγραμματίζετε εκ των προτέρων αντί να αφήνετε τα πράγματα στην τύχη.

Ανταγωνιστικοί από τη φύση τους

Αυτό το κύμα ικανοποίησης όταν προσπερνάτε κάποιον στο πεζοδρόμιο; Οι άνθρωποι που περπατούν γρήγορα, έχουν έναν ανταγωνιστικό χαρακτήρα που υπερβαίνει το περπάτημα. Πιθανότατα πιέζετε τον εαυτό σας και σε άλλους τομείς της ζωής σας. Ίσως παρακολουθείτε με ακρίβεια την πρόοδο στις προπονήσεις σας ή νιώθετε μια μικρή έξαψη όταν ολοκληρώνετε ένα έργο πριν από τους συναδέλφους σας.

Αυτός ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας δεν αφορά απαραίτητα το να νικάτε τους άλλους. Συχνά πρόκειται για ανταγωνισμό με τον ίδιο σας τον εαυτό, προσπαθώντας συνεχώς να βελτιώνεστε και να βρείτε τον πιο αποδοτικό τρόπο. Μελέτες ψυχολογίας συνδέουν την ταχύτερη ταχύτητα βάδισης με χαρακτηριστικά της προσωπικότητας Τύπου Α, που περιλαμβάνουν ανταγωνιστικότητα, προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων και αίσθηση επείγοντος. Αλλά να τι είναι ενδιαφέρον: Αυτή η ανταγωνιστική ώθηση μπορεί να κατευθυνθεί θετικά όταν έχετε επίγνωση της ύπαρξής της.

Υψηλότερα επίπεδα άγχους

Το γρήγορο βάδισμα μπορεί να είναι μια σωματική εκδήλωση εσωτερικής ανησυχίας. Έρευνες από το Journal of Nonverbal Behavior έδειξαν συνδέσεις μεταξύ της ταχύτητας του περπατήματος και των επιπέδων άγχους. Άτομα με άγχος συχνά παρουσιάζουν αυτό που οι ψυχολόγοι αποκαλούν «ψυχοκινητική διέγερση».

Το σώμα σας κυριολεκτικά επιταχύνεται για να συμβαδίσει με τις σκέψεις που τρέχουν στο μυαλό σας. Τα καλά νέα; Μόλις αναγνωρίσετε αυτό το μοτίβο, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως σήμα. Πάρτε τρεις βαθιές ανάσες.

Ρωτήστε τον εαυτό σας: Τι πραγματικά προσπαθώ να προλάβω ή να αποφύγω;

Προσανατολισμένοι στους στόχους τους

Οι άνθρωποι που περπατούν γρήγορα, είναι επικεντρωμένοι στον προορισμό παρά στην πορεία. Πιθανότατα έχετε ξεκάθαρους στόχους σε πολλούς τομείς της ζωής σας. Στόχοι καριέρας που έχετε χαρτογραφήσει. Στόχοι προσωπικής ανάπτυξης που έχετε γράψει. Ακόμη και οι δουλειές του σαββατοκύριακου είναι στρατηγικά σχεδιασμένες για μέγιστη αποδοτικότητα.

Αυτή η προσανατολισμένη στους στόχους νοοτροπία σας εξυπηρετεί σε πολλούς τομείς. Πετυχαίνετε περισσότερα από τους περισσότερους ανθρώπους γιατί πάντα κινείστε προς κάτι συγκεκριμένο. Όμως, μερικές φορές, αυτή η έντονη συγκέντρωση στους προορισμούς σημαίνει ότι χάνετε το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή.

Ο νους προσανατολισμένος στους στόχους χρειάζεται ορισμένες στιγμές παρουσίας για να παραμείνει ισχυρός. Πόσο συχνά επιτρέπετε στον εαυτό σας να περιπλανηθεί χωρίς προορισμό;

Κλειστοί σε νέες εμπειρίες

Μπορεί να σας εκπλήξει, αλλά μελέτες δείχνουν ότι οι γρήγοροι πεζοί βαθμολογούνται χαμηλότερα στην ανοιχτότητα. Όχι επειδή είστε κλειστοί, αλλά γιατί προτιμάτε την αποδοτικότητα από την εξερεύνηση. Πιθανότατα έχετε ήδη χαρτογραφήσει τις αγαπημένες σας διαδρομές. Η πιο γρήγορη διαδρομή για το μετρό.

Ο πιο αποδοτικός δρόμος μέσα από το σούπερ μάρκετ. Η απόκλιση από αυτά τα μοτίβα φαίνεται σαν χάσιμο χρόνου. Αυτή η χαρακτηριστική τάση εκφράζεται και σε άλλους τομείς. Ίσως παραγγέλνετε τον ίδιο καφέ κάθε πρωί. Προτιμάτε τα εστιατόρια που ξέρετε ότι είναι καλά. Ακολουθείτε δοκιμασμένες μεθόδους αντί για πειραματικές προσεγγίσεις.

Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να ξέρετε τι λειτουργεί. Αλλά, κατά καιρούς, το να ακολουθήσετε τη διαδρομή με θέα – κυριολεκτικά και μεταφορικά – μπορεί να οδηγήσει σε απρόσμενες ανακαλύψεις.

Αίσθημα του επείγοντος

Ακόμα κι αν δεν υπάρχουν προθεσμίες, νιώθετε τον χρόνο να κυλάει αμείλικτος. Αυτός ο εσωτερικός ρυθμός σας σπρώχνει συνεχώς μπροστά. Οι ψυχολόγοι το αποκαλούν «επείγουσα ανάγκη για χρόνο», και είναι βαθιά ενσωματωμένο στις προσωπικότητες των γρήγορων πεζών. Πιθανότατα να τρώτε και γρήγορα. Τελειώνετε τα βιβλία πιο γρήγορα από τους περισσότερους. Νιώθετε ανυπομονησία όταν οι συναντήσεις ξεπερνούν την ώρα τους.

Αυτή η επείγουσα ανάγκη προέρχεται από μια βαθιά επίγνωση ότι ο χρόνος είναι πεπερασμένος. Θέλετε να αποσπάσετε κάθε σταγόνα παραγωγικότητας από την κάθε μέρα. Το κλειδί είναι να ξεχωρίσετε ανάμεσα στην υγιή επιθυμία για επίτευξη και την παθολογική βιασύνη. Κινούμαστε γρήγορα γιατί εξυπηρετεί τους στόχους μας ή γιατί η ακινησία μας κάνει να νιώθουμε άβολα;

Νευρωτισμός

Η νευρωτισμός έχει κακή φήμη, αλλά στην πραγματικότητα αφορά την συναισθηματική ευαισθησία και την αντίδραση. Οι άνθρωποι που περπατούν γρήγορα, βαθμολογούνται υψηλότερα στις κλίμακες του νευρωτισμού. Πιθανότατα νιώθετε τα συναισθήματα έντονα. Το άγχος σας επηρεάζει περισσότερο από ό,τι φαίνεται να επηρεάζει άλλους.

Παρατηρείτε τις υποσυνείδητες αλλαγές στη διάθεση και την ατμόσφαιρα που άλλοι αγνοούν. Αυτή η ευαισθησία είναι που κινεί το γρήγορο βάδισμά σας. Κυριολεκτικά προσπαθείτε να προλάβετε τα συναισθήματά σας. Η κίνηση γίνεται μηχανισμός αντιμετώπισης.

Όσο κι αν κινείστε γρήγορα, δεν χρειάζεται να καθίσετε με τις άβολες αισθήσεις. Η συναισθηματική σας ευαισθησία είναι στην πραγματικότητα υπερδύναμη, όταν κατευθύνεται σωστά.

Tips

Αν αναγνωρίσατε τον εαυτό σας σε αυτά τα χαρακτηριστικά, δεν είστε μόνοι σας. Το γρήγορο περπάτημα, όταν δεν υπάρχει βιασύνη, αποκαλύπτει ένα περίπλοκο ψυχολογικό προφίλ. Ένα προφίλ που συνδυάζει την επιθυμία για επιτυχία με το άγχος, την αποδοτικότητα με την αυστηρότητα, την επίτευξη με την αποφυγή.

Ο στόχος δεν είναι να γίνετε ξαφνικά αργοί στο βάδισμα. Ο φυσικός σας ρυθμός σας εξυπηρετεί με πολλούς τρόπους. Αντίθετα, αναπτύξτε επίγνωση του πότε η ταχύτητά σας σας εξυπηρετεί και του πότε σας περιορίζει. Δοκιμάστε αυτό το πείραμα. Μία φορά αυτή την εβδομάδα, περπατήστε σκόπιμα με το μισό από τον κανονικό σας ρυθμό για μόλις πέντε λεπτά. Παρατηρήστε τι θα προκύψει.

Αναστάτωση; Άγχος; Ανυπομονησία; Αυτά τα συναισθήματα είναι πληροφορίες για τη σχέση σας με τον χρόνο, τον έλεγχο και την παρουσία. Το γρήγορο βάδισμα σας λέει μια ιστορία για το ποιοι είστε. Τώρα που γνωρίζετε την ιστορία, εσείς αποφασίζετε ποια κεφάλαια θα κρατήσετε και ποια θα ξαναγράψετε.