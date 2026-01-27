Τοξικές σχέσεις: Γιατί προσελκύετε πάντα τους λάθος ανθρώπους; 8 «κρυφά» χαρακτηριστικά που πρέπει να προσέξετε

“Γιατί πάλι σ’ εμένα;” Αν έχετε ψιθυρίσει αυτές τις λέξεις ενώ παρακολουθούσατε άλλη μία σχέση να καταρρέει με τον ίδιο γνωστό τρόπο, δεν είστε μόνοι. Συμβαίνει σε πολλούς. Η αλήθεια είναι ότι ορισμένοι άνθρωποι φαίνεται να προσελκύουν τις ίδιες τοξικές δυναμικές ξανά και ξανά. Διαφορετικά πρόσωπα, διαφορετικά ονόματα, αλλά το ίδιο σενάριο να εκτυλίσσεται.

Η ψυχολογία έχει πολλά να πει για το γιατί συμβαίνει αυτό, και συχνά καταλήγει σε ορισμένα αθόρυβα χαρακτηριστικά που λειτουργούν κάτω από την επιφάνεια της συνείδησής μας. Αυτά δεν είναι ελαττώματα του χαρακτήρα. Συνήθως πρόκειται για στρατηγικές επιβίωσης που αναπτύξαμε πριν από καιρό και απλώς σταμάτησαν να μας εξυπηρετούν. Ας ρίξουμε μια ματιά σε οκτώ από αυτές.

8 αθόρυβα χαρακτηριστικά που προσελκύουν πάντα τις ίδιες τοξικές σχέσεις

Ανασφαλές στιλ προσκόλλησης

Ανεπίλυτο τραύμα που επανεμφανίζεται στις σχέσεις

Χαμηλή αυτοεκτίμηση

Μπερδεύουν το να “κάνουν χάρη” με την αγάπη

Αδύναμα ή ανύπαρκτα όρια

Αγνοούν τα προειδοποιητικά σημάδια – ερμηνεύουν το οικείο ως σύνδεση

Πιστεύουν ότι μπορούν ν’ αλλάξουν έναν σύντροφο

Έλλειψη αυτογνωσίας

Ανασφαλές στιλ προσκόλλησης

Ένα θεμελιακό γνώρισμα των ατόμων που μπλέκουν σε τοξικές σχέσεις. Έρευνες για τα στυλ προσκόλλησης και τις σχέσεις δείχνουν συνεχώς ότι ο τρόπος που δεθήκαμε με τους φροντιστές μας στην πρώιμη παιδική ηλικία καθορίζει πώς συνδεόμαστε με τους ερωτικούς μας συντρόφους ως ενήλικες.

Αυτά τα πρώιμα πρότυπα δημιουργούν αυτό που οι ψυχολόγοι αποκαλούν «εσωτερικά λειτουργικά μοντέλα», τα οποία καθοδηγούν τη συμπεριφορά μας στις σχέσεις για δεκαετίες. Άτομα με αγχώδη προσκόλληση ανησυχούν συνεχώς για το αν ο σύντροφός τους τους αγαπά πραγματικά.

Αυτά με αποφευκτική προσκόλληση τείνουν να διατηρούν συναισθηματική απόσταση, ακόμα και όταν επιθυμούν εγγύτητα. Και όσοι έχουν αποδιοργανωμένη προσκόλληση μπορεί να εναλλάσσονται μεταξύ της απόγνωσης για σύνδεση και της απομάκρυνσης των άλλων.

Το δύσκολο; Αυτά τα πρότυπα φαίνονται φυσιολογικά, γιατί είναι όλα όσα έχουμε γνωρίσει. Ένα άτομο που μεγάλωσε με συναισθηματικά μη διαθέσιμους γονείς, μπορεί ασυνείδητα να αναζητά συντρόφους που είναι συναισθηματικά μη διαθέσιμοι, γιατί αυτή η δυναμική φαίνεται ασφαλής.

Ανεπίλυτο τραύμα που επανεμφανίζεται στις σχέσεις

Οι ψυχολόγοι το ονομάζουν «καταναγκασμός επανάληψης» και είναι μία από τις πιο αινιγματικές πτυχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Έρευνες για την αναβίωση του τραύματος περιγράφουν πώς τα θύματα τραύματος συχνά ξαναζούν τις επώδυνες εμπειρίες τους σε τρέχουσες σχέσεις.

Μια γυναίκα που υπήρξε θύμα κακοποίησης ως παιδί, μπορεί να βρεθεί σε κακοποιητικές ενήλικες σχέσεις. Κάποιος που μεγάλωσε με έναν αλκοολικό γονιό, ενδέχεται να συνάπτει συνεχώς σχέσεις με άτομα που παλεύουν με τον εθισμό. Ο ψυχίατρος Bessel van der Kolk έχει γράψει εκτενώς για το πώς τα τραυματισμένα άτομα φαίνεται να έλκονται καταναγκαστικά από καταστάσεις που θυμίζουν το αρχικό τους τραύμα. Δεν είναι ότι επιθυμούν τον πόνο. Είναι ότι το γνώριμο φαίνεται πιο ασφαλές από το άγνωστο, ακόμη κι αν το γνώριμο είναι επιβλαβές.

Χαμηλή αυτοεκτίμηση

Όταν δεν πιστεύετε ότι αξίζετε κάτι καλύτερο, συνήθως δεν αποκτάτε κάτι καλύτερο. Έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Waterloo διαπίστωσε ότι οι σύντροφοι με χαμηλή αυτοεκτίμηση συνήθως δεν εκφράζουν παράπονα για τη σχέση τους, γιατί φοβούνται την απόρριψη. Αντί να μιλήσουν, κρύβονται, αποφεύγοντας τη σύγκρουση που θα μπορούσε να λύσει τα προβλήματα.

Το αποτέλεσμα; Παραμένουν κολλημένοι σε σχέσεις που τους κάνουν δυστυχισμένους. Αντέχουν συμπεριφορές που κάποιος με υγιή αυτοεκτίμηση θα είχε απορρίψει. Λένε στον εαυτό τους ότι είναι τυχεροί που κάποιος θέλει να είναι μαζί τους, έστω και έτσι.

Μπερδεύουν το να “κάνουν χάρη” με την αγάπη

Οι άνθρωποι που θέλουν πάντα να ευχαριστούν τους άλλους βάζουν τις ανάγκες τους πάνω από τις δικές τους. Δυσκολεύονται να πουν όχι. Προσποιούνται ότι συμφωνούν, ακόμα κι όταν δεν συμφωνούν. Στραβώνουν τον εαυτό τους προσπαθώντας να κρατήσουν όλους ευτυχισμένους.

Το πρόβλημα; Οι τοξικοί άνθρωποι έλκονται από τα “καλά παιδιά”. Αναγνωρίζουν κάποιον που δεν θα αντισταθεί, που θα απορροφήσει την κακή συμπεριφορά τους, που θα συνεχίσει να ζητάει συγγνώμη ακόμα κι όταν δεν έχει κάνει τίποτα λάθος.

Αδύναμα ή ανύπαρκτα όρια

Τα όρια δεν είναι ανυπέρβλητα. Είναι οδηγίες για το πώς επιτρέπουμε να μας συμπεριφέρονται. Η έρευνα γύρω από τα συναισθηματικά όρια δείχνει ότι οι άνθρωποι που δεν τα έχουν τείνουν να αναλαμβάνουν τα συναισθηματικά βάρη των άλλων ως δικά τους. Ο σύντροφός τους είναι θυμωμένος; Νιώθουν υπεύθυνοι. Ένας φίλος δυσκολεύεται;

Παραμελούν τις δικές τους ανάγκες για να τον σώσουν. Χωρίς όρια, γίνεστε θυσία για τους άλλους. Χάνετε την αίσθηση των ορίων. Έτσι, οι σχέσεις σας συγχέονται και γίνονται νοσηρές.

Αγνοούν τα προειδοποιητικά σημάδια – ερμηνεύουν το οικείο ως σύνδεση

Ακούστε κάτι άβολο: Οι άνθρωποι συγχέουμε την ένταση με την οικειότητα. Όταν μια νέα σχέση εξελίσσεται πολύ γρήγορα, όταν κάποιος φαίνεται να σε καταλαβαίνει αμέσως, όταν η χημεία είναι συγκλονιστική από την πρώτη μέρα, μπορεί να νιώσουμε πως είναι γραφτό. Όμως, έρευνες στο τραύμα προσκόλλησης υποδεικνύουν ότι αυτές οι ανέμελες συνδέσεις συχνά δείχνουν ότι ασυνείδητα αναγνωρίζουμε κάποιον που ταιριάζει με τα παλιά μας τραύματα.

Το άτομο που φαίνεται αμέσως οικείο μπορεί να μας θυμίζει δυναμικές που ζήσαμε στην παιδική μας ηλικία. Η «σπίθα» που αισθανόμαστε μπορεί στην πραγματικότητα να είναι το νευρικό μας σύστημα που αναγνωρίζει ένα μοτίβο που ξέρει πώς να διαχειριστεί, ακόμη και αν αυτό το μοτίβο μας προκάλεσε βλάβη.

Οι υγιείς σχέσεις μάλιστα, μοιάζουν λίγο βαρετές στην αρχή. Δεν υπάρχει δράμα, δεν υπάρχει χάος, δεν υπάρχει απελπισμένη προσκόλληση. Και για όσους είναι συνηθισμένοι στην αναταραχή, αυτή η σταθερότητα μπορεί να φαίνεται λάθος.

Πιστεύουν ότι μπορούν ν’ αλλάξουν έναν σύντροφο

Αυτό το μοτίβο είναι επικίνδυνο γιατί μοιάζει με αγάπη. Βλέπετε τις δυνατότητες κάποιου. Πιστεύετε ότι με αρκετή υπομονή, κατανόηση και θυσία, μπορείτε να τον βοηθήσετε να γίνει αυτός που πρέπει να είναι. Εστιάζετε σε αυτό που θα μπορούσε να είναι αντί σε αυτό που πραγματικά είναι.

Η αλλαγή πρέπει να προέλθει από μέσα του. Όταν παραμένετε σε μια τοξική σχέση, ελπίζοντας να μεταμορφώσετε τον σύντροφό σας, ουσιαστικά αναβάλλετε τον δικό σας πόνο ενώ συσσωρεύετε πληγές κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Αυτό συνδέεται με την εξάρτηση, όπου η αξία σας εξαρτάται από το να είστε αναγκαίοι για κάποιον. Αν μπορείτε να τον σώσετε, τότε έχετε αξία. Αν δεν χρειάζεται πλέον σωτηρία, ποιοι είστε;

Έλλειψη αυτογνωσίας

Δεν μπορείτε να διορθώσετε αυτό που δεν μπορείτε να δείτε. Πολλοί άνθρωποι που συνεχώς προσελκύουν τοξικές σχέσεις δεν έχουν τολμήσει ποτέ να εξετάσουν το ρόλο τους στον κύκλο αυτό. Επικεντρώνονται αποκλειστικά στο τι έκανε λάθος ο σύντροφός τους, χωρίς να αναρωτηθούν γιατί επιλέγουν αυτούς τους συντρόφους εξαρχής. Η αυτογνωσία δεν αφορά την απόδοση ευθυνών. Αφορά την κατανόηση.

Μόλις κατανοήσετε γιατί κάνετε συγκεκριμένες επιλογές, αποκτάτε τη δύναμη να προχωρήσετε σε διαφορετικές.

Tips

Η απελευθέρωση από αυτά τα πρότυπα, δεν είναι εύκολη. Αυτά τα χαρακτηριστικά συχνά αναπτύχθηκαν ως στρατηγικές επιβίωσης σε εποχές που πραγματικά χρειαζόμασταν προστασία. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν ξεπεράσει τη χρησιμότητά τους.

Αν αναγνωρίζετε τον εαυτό σας σε οποιοδήποτε από αυτά τα χαρακτηριστικά, να ξέρετε ότι η συνειδητοποίηση είναι το πρώτο βήμα. Σκεφτείτε να μιλήσετε με έναν θεραπευτή ή σύμβουλο που μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τα πρότυπά σας και να αναπτύξετε πιο υγιείς τρόπους σχέσης με τους άλλους.

Αξίζετε σχέσεις που σας εκτιμούν, όχι σχέσεις που επαναλαμβάνουν παλιά τραύματα. Ποια πρότυπα μπορεί να χρειαστεί να εξετάσετε στη δική σας ζωή;