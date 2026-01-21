Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να κάνετε την πρωινή ετοιμασία λίγο πιο ήρεμη; Η Jodie Foster δήλωσε στην Wall Street Journal ότι, πάντα καταφέρνει να περιορίσει το χάος του πρωινού της ετοιμάζοντας τα ρούχα της από το προηγούμενο βράδυ. Δεν είναι η μόνη, όμως!

Με λιγότερα να σκεφτείτε, κάπως καταφέρνετε να ξεκινήσετε τη μέρα σας πιο ανάλαφρα. Ίσως να βρείτε και λίγα παραπάνω λεπτά για να απολαύσετε τον καφέ σας, αντί να βιάζεστε και να ξεκινάτε την ημέρα σας με άγχος αντί για χαλάρωση. Με τόσα οφέλη από μια τόσο απλή συνήθεια, θα περίμενε κανείς ότι περισσότεροι άνθρωποι θα την ακολουθούσαν!

Οι άνθρωποι που ετοιμάζουν από το προηγούμενο βράδυ τα ρούχα που θα φορέσουν το πρωί, έχουν συνήθως αυτά τα 4 χαρακτηριστικά

Προτεραιότητα στην ηρεμία

Είναι πλάσματα της συνήθειας

Μάστερ του προγραμματισμού

Δεν αποδίδουν υπό πίεση

Δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο από ένα ήρεμο πρωινό. Σκεφτείτε μια χαλαρή Κυριακή, πίνοντας καφέ και παίρνοντας τον χρόνο σας για να ξυπνήσετε πραγματικά και να απολαύσετε τη στιγμή. Οι άνθρωποι που ετοιμάζουν πάντα τα ρούχα τους δίνουν προτεραιότητα σε αυτή την ηρεμία και φροντίζουν να αναπαράγουν αυτή την αίσθηση, είτε είναι Δευτέρα είτε Κυριακή.

Είναι μια καλή ιδέα να προετοιμάζετε την επόμενη μέρα, ολοκληρώνοντας ένα από τα σημεία της λίστας σας για αύριο. Η τακτοποίηση των εργασιών που σας αγχώνουν, σας επιτρέπει να πάτε για ύπνο με πιο καθαρό μυαλό και να ξυπνήσετε χωρίς πίεση. Η Jodie Foster μίλησε στη Wall Street Journal για αυτή την συνήθεια λέγοντας: “Δεν χρειάζεται να το σκέφτομαι την επόμενη μέρα. Με απαλλάσσει από το άγχος.”

Όλοι μπορούμε να ταυτιστούμε με τις φορές που κοιμηθήκαμε υπερβολικά ή αναλάβαμε περισσότερη δουλειά το πρωί, αφήνοντας την αίσθηση του “θα έπρεπε να το είχα κάνει” να μας ακολουθεί στην επόμενη μέρα. Έτσι, το να προγραμματίζετε τα ρούχα σας την προηγούμενη μέρα εισάγει πειθαρχία και περισσότερο ελεγχόμενο χρόνο που μπορούμε να διαθέσουμε αλλού.

Όταν το πρωί κινούμαστε βιαστικά ανατρέπεται η ρουτίνα μας, αναγκάζουμε τον εαυτό μας να σκεφτεί δύο φορές και το σώμα μας και το μυαλό μας μπαίνουν σε μια δυσάρεστη κατάσταση πανικού, χωρίς κατεύθυνση. Σύμφωνα με το InsideHook, το να επιλέξετε τα ρούχα σας την ίδια μέρα το πρωί είναι “μια δύσκολη αποστολή μέσα στα μισάωρο μετά το ξυπνητήρι.”

Οι άνθρωποι που βγάζουν τα ρούχα τους από το προηγούμενο βράδυ ποτέ δεν ανησυχούν για αυτό, γιατί είναι πλάσματα της συνήθειας. Όπως είπε και η Foster, “Κάθε βράδυ της ζωής μου. Ακόμα και αν τα ρούχα μου είναι αθλητικά παπούτσια και φόρμα γυμναστικής.”

Η Έμιλι Κουκ, ψυχολόγος στον τομέα των επιχειρήσεων, δήλωσε στο YahooFinance ότι οι άνθρωποι που δίνουν προτεραιότητα στις ρουτίνες τους γενικά είναι πιο παραγωγικοί και έχουν βελτιωμένη συνολική ψυχική υγεία.

Εξήγησε, “Οι ρουτίνες μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην ενίσχυση της δημιουργικότητας και της επίλυσης προβλημάτων, να αυξήσουν την παραγωγικότητα και να ενισχύσουν τα συναισθήματα αυτοεκτίμησης και αυτοεκπλήρωσης, τα οποία σχετίζονται θετικά με την ψυχική ευημερία.”

Μάστερ του προγραμματισμού

Όταν αποφασίζετε τι θα φορέσετε, πρέπει να λάβετε υπόψη σας εξωτερικούς παράγοντες, εκτός από το πώς θέλετε να ντυθείτε. Ο καιρός, η κινητικότητα και η άνεση είναι μερικά από τα πράγματα που βάζουμε πρώτα στις προτεραιότητες. Αν ετοιμάζετε τα ρούχα σας από την προηγούμενη μέρα, σημαίνει ότι θα έχετε περισσότερο χρόνο για τα απρόβλεπτα.

Αυτό σημαίνει ότι θα φύγετε για τη δουλειά έχοντας αρκετό χρόνο, ώστε να υπολογίσετε την κίνηση ή άλλους παράγοντες που δεν μπορείτε να ελέγξετε, όπως ένα παιδάκι που ξυπνά άρρωστο ή προβλήματα με το αυτοκίνητο. Οι άνθρωποι που δεν παραλείπουν ποτέ να ετοιμάσουν τα ρούχα τους, ακόμα για το γυμναστήριο το πρωί, δεν εκτιμούν την πίεση της καθυστέρησης. Είναι αξιόπιστοι και πάντα προετοιμασμένοι.

Δεν αποδίδουν υπό πίεση

Αν ετοιμάζετε τα ρούχα σας κάθε βράδυ για την επόμενη μέρα, είναι πολύ πιθανό ότι είστε τύποι ανθρώπων που δεν ανθίζουν υπό πίεση. Προτιμάτε πολύ περισσότερο να έχετε χρόνο για να επιλύσετε προβλήματα και να βρείτε λύσεις, είτε πρόκειται για μια δουλειά όπως το να ετοιμάσετε το δείπνο, είτε για ένα έργο στη δουλειά.

Όταν έχετε χρόνο να εργαστείτε, κάνετε λιγότερα λάθη. Δεν σας κινητοποιεί η απόγνωση. Αρχίζετε να απολαμβάνετε τις δουλειές γιατί δεν προκαλούν άγχος. Οι άνθρωποι που ετοιμάζουν τα ρούχα τους δεν αναβάλλουν τα πάντα γιατί εκτιμούν την ευημερία τους.

Θέλουν τον χρόνο τους για να χαλαρώσουν. Θέλουν να τελειώνουν τις δουλειές τους άμεσα.