Ας μιλήσουμε για κάτι που οι περισσότεροι κάνουμε χωρίς να το σκεφτόμαστε, ιδιαίτερα όταν βιαζόμαστε, όταν κάποιος μας κόβει τον δρόμο ή όταν η κίνηση μετατρέπεται σε ένα αργό βασανιστήριο. Μερικοί οδηγοί πατούν την κόρνα μόνο σε περιπτώσεις πραγματικής ανάγκης.

Είναι αυτοί που μένουν ατάραχοι μπροστά σε ένα μποτιλιάρισμα, ακόμη και όταν βλέπουν κάποιον να κοιτάζει το κινητό του σε πράσινο φανάρι, και δεν πατούν την κόρνα σαν να είναι απολύτως φυσιολογικό. Θα την χρησιμοποιήσουν μόνο αν υπάρχει πραγματικό πρόβλημα ασφάλειας, αν πρόκειται για έκτακτη ανάγκη ή κάποια στιγμή που χρειάζεται μια ξεκάθαρη προειδοποίηση.

Η ψυχολογία έχει πολλά να πει για αυτούς τους περιορισμούς και το πώς σχετίζονται με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και εκφράζουμε την οργή ή την απογοήτευσή μας σε καταστάσεις έντασης.

Οι άνθρωποι που δεν κορνάρουν ποτέ εκτός αν πρόκειται για έκτακτη ανάγκη, συνήθως διαθέτουν αυτά τα 7 χαρακτηριστικά

Συναισθηματικός αυτοέλεγχος,

Σκέφτονται με καλή πρόθεση,

Σέβονται τον δρόμο,

Είναι υπομονετικοί με τα λάθη των άλλων,

Έχουν ανοχή στη δυσφορία και δεν έχουν ανάγκη ελέγχου,

Βάζουν την αποτελεσματικότητα πάνω απ’ τον εγωισμό τους,

Δείχνουν ενσυναίσθηση – ακόμη και αν δεν τους βολεύει

Συναισθηματικός αυτοέλεγχος

Η κόρνα είναι δελεαστική γιατί προσφέρει άμεση εκτόνωση. Νιώθετε αδικημένοι, εκνευρισμένοι, και θέλετε να εκφράσετε αυτό το συναίσθημα στον κόσμο γύρω σας. Ωστόσο, οι άνθρωποι που σπανίως κορνάρουν, έχουν την ικανότητα να κάνουν μια παύση πριν αντιδράσουν. Μπορούν να νιώσουν εκνευρισμένοι χωρίς να δράσουν αμέσως. Αυτή η ικανότητα να ελέγχουν τα συναισθήματά τους είναι καθαρή συναισθηματική αυτοκυριαρχία, και αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία από ό,τι συνηθίζουμε να παραδεχόμαστε.

Είναι εύκολο να αντιδράσουμε αυθόρμητα όταν αισθανόμαστε άβολα ή θυμωμένοι. Αλλά η πραγματική δύναμη βρίσκεται στη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε αυτά τα συναισθήματα χωρίς να αφήσουμε τον εκνευρισμό να μας ελέγξει. Αντί να αφήνουμε τις αντιδράσεις μας να επηρεάζουν την ατμόσφαιρα γύρω μας, μπορούμε να παραμείνουμε ήρεμοι και να σκεφτούμε πριν ενεργήσουμε, κάτι που εν τέλει ενισχύει την ηρεμία τόσο για εμάς όσο και για τους άλλους. Ανεξάρτητα από τι μπορεί να σκέφτονται, οι άνθρωποι που πατούν την κόρνα με σύνεση, επιλέγουν να μην κάνουν σκηνή.

Σκέφτονται με καλή πρόθεση

Όταν κάποιος κάνει λάθος στο δρόμο, ποια είναι η αυθόρμητη αντίδρασή σας; Είναι “Αυτός ο ηλίθιος το έκανε επίτηδες”; Ή είναι “Ίσως δεν με είδε” ή “Ίσως είναι μπερδεμένος” ή ακόμα και “Ίσως περνάει μια δυσκολία”; Οι άνθρωποι που δεν κορνάρουν συχνά, σκέφτονται με τον δεύτερο τρόπο. Πρόκειται για την εκδοχή της αποδοχής.

Αντί να υποθέτετε ότι οι πράξεις κάποιου αντανακλούν τον χαρακτήρα του, αφήνετε χώρο για την αποδοχή ότι οι συνθήκες μπορεί να επηρεάζουν τη συμπεριφορά του. Αυτό δεν σημαίνει ότι δικαιολογείτε επικίνδυνες συμπεριφορές, αλλά σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζετε κάθε λάθος ως προσωπική επίθεση.

Σέβονται τον δρόμο

Η κόρνα είναι δυνατή για έναν λόγο: είναι σχεδιασμένη να κόβει κάθε θόρυβο και να απαιτεί προσοχή. Γι’ αυτό, το να τη χρησιμοποιείτε αδιακρίτως, είναι σαν να φωνάζετε. Μπορείτε να το κάνετε, φυσικά, αλλά αυτό αλλάζει όλη την ατμόσφαιρα γύρω σας. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν την κόρνα μόνο σε πραγματικές καταστάσεις κινδύνου, καταλαβαίνουν κάτι απλό: Ο δρόμος είναι κοινός χώρος.

Συμπεριφέρονται σαν να είναι μέρος ενός συνόλου, λαμβάνουν υπόψη τις συνέπειες των πράξεών τους και γνωρίζουν ότι το κορνάρισμα επηρεάζει πεζούς, ποδηλάτες, γονείς με κοιμισμένα παιδιά πίσω στο κάθισμα και όποιον άλλον βρίσκεται κοντά. Ειλικρινά, αυτή η σκέψη για τον άλλον φαίνεται να εξαφανίζεται σε πολλούς τομείς, όχι μόνο στην οδήγηση.

Το βλέπουμε στον τρόπο που μιλούν οι άνθρωποι σε δημόσιους χώρους, πώς σχολιάζουν στο διαδίκτυο, ακόμα και στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τους υπαλλήλους σε υπηρεσίες. Η νοοτροπία των ανθρώπων που δεν κορνάρουν είναι: “Δεν είμαι μόνος μου, ζω σε μια κοινωνία”.

Είναι υπομονετικοί με τα λάθη των άλλων

Αυτό είναι κάτι σημαντικό, και σιγά-σιγά εξαφανίζεται. Η υπομονή σημαίνει ότι μπορείτε να αντέξετε, χωρίς να κάνετε σκηνή. Οι οδηγοί που σχεδόν ποτέ δεν κορνάρουν, αποδέχονται ότι οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Κάποιες φορές διστάζουμε, κάνουμε λάθος εκτιμήσεις, υπολογίζουμε απόσταση λάθος, παίρνουμε λίγο παραπάνω χρόνο για να αντιδράσουμε, ξεχνάμε τη στροφή που έπρεπε να πάρουμε και πανικοβαλλόμαστε.

Όσο μεγαλώνετε, συνειδητοποιείτε δικές σας ατέλειες. Αυτή είναι η υπομονή που βασίζεται στον ρεαλισμό, και ο ρεαλισμός είναι κάτι που ηρεμεί. Είναι το ακριβώς αντίθετο από τη σύγχρονη προσδοκία ότι όλα πρέπει να είναι γρήγορα, ομαλά και προσαρμοσμένα στο δικό σας χρονοδιάγραμμα.

Αυτός ο τρόπος σκέψης της επιτάχυνσης της ζωής έχει γίνει σχεδόν αναπόφευκτος, αλλά η πραγματικότητα δείχνει πως η υπομονή, η αποδοχή των ατελειών και η αναγνώριση ότι όλα δεν είναι πάντα τέλεια, μας βοηθούν να παραμένουμε ήρεμοι και να απολαμβάνουμε τις στιγμές, ακόμη και όταν οι δρόμοι (κυριολεκτικά και μεταφορικά) δεν είναι τόσο τέλειοι όσο θα θέλαμε.

Έχουν ανοχή στη δυσφορία και δεν έχουν ανάγκη ελέγχου

Πολλές φορές, το κορνάρισμα σημαίνει ανάγκη ελέγχου. Είναι ένας τρόπος να πείτε, “Κουνήσου” “Φύγε από την μέση”, αλλά οι άνθρωποι που σπάνια κορνάρουν είναι άνετοι με τη δυσφορία. Μπορούν να αντέξουν μια μικρή ταλαιπωρία χωρίς να νιώθουν την ανάγκη να αναγκάσουν τον κόσμο να προσαρμοστεί στις επιθυμίες τους. Αυτό είναι απλή συναισθηματική ωριμότητα.

Αρκετοί οδηγοί αντιμετωπίζουν ακόμη και την καθυστέρηση σαν προσωπική κρίση. Ένα κόκκινο φανάρι τους αποδιοργανώνει, ένας αργός οδηγός σαν σαμποτάζ, και ένας πεζός που διασχίζει τον δρόμο σαν προσβολή. Ωστόσο, η ζωή είναι γεμάτη μικρές δυσκολίες.

Αν περνάτε τις μέρες σας προσπαθώντας να τις εξαλείψετε όλες, θα καταλήξετε θυμωμένοι και εξαντλημένοι. Οι οδηγοί που δεν πατούν συχνά την κόρνα έχουν μάθει κάτι που πολλοί από εμάς εξακολουθούμε να μαθαίνουμε: Δεν χρειάζεται να πάντα να δείχνετε πως έχετε δίκιο. Μερικές φορές, κάποια πράγματα απλά γίνονται.

Βάζουν την αποτελεσματικότητα πάνω απ’ τον εγωισμό τους

Τι κάνει τελικά η κόρνα στις περισσότερες περιπτώσεις; Κάνει τον άλλο οδηγό να γίνει ξαφνικά πιο ικανός; Επαναφέρει το χρόνο πίσω; Ή ελευθερώνει το μποτιλιάρισμα; Στις περισσότερες περιπτώσεις, απλώς κλιμακώνει την ένταση και μετατρέπει ένα μικρό λάθος σε σύγκρουση.

Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν την κόρνα μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις τείνουν να είναι πιο πρακτικοί. Θέλουν αποτελέσματα και σκέφτονται με όρους: “Θα βοηθήσει αυτό;” και όχι “Δικαιούμαι να το κάνω;” Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά. Μπορείτε να έχετε δίκιο και παρόλα αυτά να κάνετε την κατάσταση χειρότερη, ή να βρίσκεστε «στη σωστή λωρίδα» και να καταλήξετε σε μια άχρηστη αντιπαράθεση.

Οι συνετοί χρήστες της κόρνας αφήνουν το εγώ τους έξω από την εξίσωση εκείνη τη στιγμή. Προτιμούν να διασφαλίσουν την ηρεμία, παρά ν’ αποδείξουν ότι έχουν δίκιο. Αντί να προσπαθούμε να αποδείξουμε κάτι, ίσως χρειαζόμαστε λίγο παραπάνω κατανόηση.

Δείχνουν ενσυναίσθηση – ακόμη και αν δεν τους βολεύει

Η ενσυναίσθηση στον δρόμο είναι ένα θέμα που παραβλέπεται. Ωστόσο, οι πραγματικοί κίνδυνοι φέρουν μαζί τους μια ήρεμη ενσυναίσθηση. Οι υπομονετικοί οδηγοί θυμούνται πως πίσω από κάθε τιμόνι υπάρχει μια ολόκληρη ανθρώπινη ζωή. Η ενσυναίσθηση, όμως, δεν σημαίνει ότι αφήνεις τους άλλους να κάνουν επικίνδυνα πράγματα.

Αν κάποιος πρόκειται να κάνει όπισθεν και σε χτυπήσει, τότε θα χρησιμοποιήσεις την κόρνα. Γι’ αυτό υπάρχει η κόρνα, αλλά η ενσυναίσθηση αλλάζει τον τόνο της αντίδρασής σου. Σε κρατάει από το να μετατρέπεις κάθε λάθος σε ηθική κρίση. Βιαζόμαστε τόσο να κοροϊδέψουμε και να εξοργιστούμε που υποθέτουμε αμέσως το χειρότερο – ξεχνώντας τα δικά μας λάθη.

Tips

Λοιπόν, τι πιστεύετε; Χρησιμοποιείτε την κόρνα με σύνεση; Όπως και να έχει, το θέμα είναι να προσέξουμε τι λένε οι αντιδράσεις μας για εμάς, γιατί εκείνο το μικρό κουμπί στο τιμόνι δεν είναι μόνο για να κάνει θόρυβο. Είναι μια στιγμή επιλογής.

Σε έναν κόσμο που φαίνεται να γίνεται όλο και πιο θορυβώδης και ανυπόμονος κάθε μέρα, ίσως η πραγματική ερώτηση να είναι αυτή: Τι πρέπει να αλλάξει πραγματικά στη ζωή σας ώστε να έχετε περισσότερη υπομονή στον δρόμο;