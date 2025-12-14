Οι 7 βραδινές συνήθειες που μαρτυρούν ότι κάποιος υποφέρει από βαθιά μοναξιά, σύμφωνα με την ψυχολογία

Έχετε παρατηρήσει ποτέ πώς ορισμένες βραδινές ρουτίνες μπορούν να αποκαλύψουν τι βιώνουν συναισθηματικά οι άνθρωποι; Τα μοναχικά άτομα συχνά αναπτύσσουν συγκεκριμένα βραδινά πρότυπα που λειτουργούν ως μηχανισμοί αντιμετώπισης.

Αυτές οι συμπεριφορές μπορεί να φαίνονται αβλαβείς ή ακόμα και παραγωγικές στην επιφάνεια, αλλά συχνά κρύβουν μια βαθύτερη ανάγκη για σύνδεση. Οι βραδινές ώρες είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικές γιατί τότε πέφτουν οι κοινωνικές μας μάσκες.

Χωρίς τη δομή της εργασίας ή των υποχρεώσεων της ημέρας, μένουμε μόνοι με τον εαυτό μας, και για όσους βιώνουν βαθιά μοναξιά, αυτό μπορεί να είναι το πιο δύσκολο μέρος της ημέρας.

Οι 7 βραδινές συνήθειες που μαρτυρούν ότι κάποιος υποφέρει από μοναξιά, σύμφωνα με την ψυχολογία

Ατελείωτο σκρολάρισμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Binge – watching μέχρι τελικής πτώσης

Υπερβολική οργάνωση ή παθολογικό καθάρισμα

Υπερβολική εργασία μέχρι αργά

Διαδικτυακές αγορές ή περιήγηση στο διαδίκτυο

“Συνομιλία” με κατοικίδια ή αντικείμενα

Φανταστικά σενάρια πριν τον ύπνο

Ατελείωτο σκρολάρισμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Όλοι το έχουμε ζήσει. Είναι 9 το βράδυ, είστε στο κρεβάτι ή στον καναπέ, και ξαφνικά έχετε περάσει δύο ώρες σκρολάροντας στο Instagram, το Facebook ή το TikTok χωρίς να αλληλεπιδράτε πραγματικά με κανέναν. Όταν αυτό γίνεται μια βραδινή ρουτίνα που διαρκεί ώρες, συχνά υποδηλώνει κάτι βαθύτερο.

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Social and Clinical Psychology βρήκε ότι η υπερβολική χρήση των κοινωνικών μέσων, ειδικά η παθητική κατανάλωση, συσχετίζεται έντονα με συναισθήματα απομόνωσης και κατάθλιψης. Η σκληρή ειρωνεία;

Ενώ σκρολάρετε, αναζητάτε σύνδεση, αλλά στην πραγματικότητα παρακολουθείτε τα “highlight reels” των άλλων, κάτι που μπορεί να σας κάνει να νιώθετε πιο μόνοι. Αν αυτό σας φαίνεται οικείο, δοκιμάστε να βάλετε χρονόμετρο για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τα βράδια. Αντικαταστήστε τον χρόνο αυτό με κάτι που πραγματικά σας θρέφει και σας φροντίζει.

Binge – watching μέχρι τελικής πτώσης

Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να απολαμβάνετε μια καλή σειρά στο Netflix. Αλλά όταν κάποιος παρακολουθεί συνεχώς επεισόδιο μετά από επεισόδιο μέχρι τις 2 ή 3 το πρωί, παλεύοντας με τον ύπνο για να αποφύγει να μείνει μόνος με τις σκέψεις του, αυτό αποτελεί ένα προειδοποιητικό σημάδι.

Ερευνητές ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τέξας βρήκαν ότι το binge-watching συσχετίζεται σημαντικά με συναισθήματα μοναξιάς και κατάθλιψης. Οι χαρακτήρες γίνονται υποκατάστατοι σύντροφοι, γεμίζοντας το κενό που αφήνουν οι ανύπαρκτες πραγματικές συνδέσεις. Ο θόρυβος στο παρασκήνιο και οι μονομερείς σχέσεις με φανταστικούς χαρακτήρες παρέχουν προσωρινή ανακούφιση από την απομόνωση.

Υπερβολική οργάνωση ή παθολογικό καθάρισμα

Αυτό ίσως σας εκπλήξει. Το να μένετε ξύπνιοι αργά αναδιοργανώνοντας ντουλάπες, καθαρίζοντας σε βάθος την κουζίνα ή μετακινώντας έπιπλα μπορεί να φαίνεται παραγωγικό, αλλά όταν συμβαίνει τακτικά τις βραδινές ώρες, μπορεί να υποδηλώνει συναισθηματική αποφυγή.

Η έρευνα της Dr. Susan David για την συναισθηματική ευελιξία δείχνει ότι η έντονη απασχόληση συχνά λειτουργεί ως απόσπαση από δύσκολα συναισθήματα. Όταν κάποιος περνάει κάθε βράδυ σε συνεχή κίνηση, καθαρίζοντας πράγματα που ήδη είναι καθαρά ή οργανώνοντας πράγματα που ήδη είναι οργανωμένα, μπορεί να προσπαθεί να ξεφύγει από τη μοναξιά αντί να την αντιμετωπίσει.

Η βασική διαφορά; Ρωτήστε τον εαυτό σας αν καθαρίζετε επειδή σας φέρνει χαρά και ικανοποίηση ή επειδή η ακινησία σας φαίνεται υπερβολικά άβολη. Αν ισχύει το δεύτερο, αξίζει να το εξερευνήσετε.

Υπερβολική εργασία μέχρι αργά

Κάποιοι άνθρωποι είναι αφοσιωμένοι στη δουλειά τους. Απολύτως. Αλλά υπάρχει μια διάκριση ανάμεσα στο πάθος για τη δουλειά και στη χρήση της δουλειάς ως οδό φυγής.

Όταν κάποιος επιλέγει συστηματικά να δουλεύει μέχρι τα μεσάνυχτα ή αργότερα, ιδιαίτερα σε εργασίες που θα μπορούσαν να περιμένουν, μπορεί να δείχνει ότι αποφεύγει την κενή ησυχία του σπιτιού ή την έλλειψη βραδινών δραστηριοτήτων. Η δουλειά προσφέρει δομή, σκοπό και μερικές φορές ακόμη και εικονική σύνδεση μέσω των βραδινών email.

Διαδικτυακές αγορές ή περιήγηση στο διαδίκτυο

Φανταστείτε το εξής: είναι 10 το βράδυ και σκρολάρετε στο Amazon για πράγματα που δεν χρειάζεστε πραγματικά, γεμίζοντας καλάθια που ποτέ δεν θα ολοκληρώσετε, ή ακόμα και αγοράζοντας αντικείμενα που προσφέρουν μια στιγμιαία ευχαρίστηση όταν φτάνουν.

Έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Μπέργκεν δείχνει ότι η καταναγκαστική αγοραστική συμπεριφορά συχνά πηγάζει από δυσκολίες στη συναισθηματική ρύθμιση και μοναξιά. Η προσωρινή έκρηξη ντοπαμίνης από την αγορά ενός νέου αντικειμένου μπορεί στιγμιαία να γεμίσει το συναισθηματικό κενό.

Αυτό που το καθιστά ιδιαίτερα αποκαλυπτικό είναι ο χρόνος που συμβαίνει. Οι βραδινές εξορμήσεις για ψώνια, ειδικά αυτές που γίνονται στο κρεβάτι όταν θα έπρεπε να χαλαρώνετε, υποδηλώνουν ότι αναζητάτε διέγερση και ενθουσιασμό για να αντιμετωπίσετε τα συναισθήματα του κενού.

“Συνομιλία” με κατοικίδια ή αντικείμενα

Το να μιλάει κανείς με τα κατοικίδιά του είναι απολύτως φυσιολογικό και υγιές. Αλλά όταν κάποιος περνά ώρες κάνοντας περίπλοκες, μονόπλευρες συνομιλίες με τη γάτα, τα φυτά ή ακόμα και με άψυχα αντικείμενα για βαθιά προσωπικά ζητήματα, μπορεί να υποδηλώνει έλλειψη ανθρώπινης σύνδεσης.

Η έρευνα του ψυχολόγου John Cacioppo για τη μοναξιά δείχνει ότι η χρόνια απομόνωση μπορεί να οδηγεί τους ανθρώπους να ανθρωπομορφοποιούν αντικείμενα και ζώα πιο έντονα, ως τρόπο ικανοποίησης κοινωνικών αναγκών.

Οι βραδινές ώρες, όταν οι άλλοι μπορεί να καλούν φίλους ή να περνούν χρόνο με συντρόφους, μπορούν να ενισχύσουν αυτή την τάση. Ορισμένοι άνθρωποι, μιλούν στα φυτά τους περισσότερο απ’ ό,τι μιλούν στους άλλους ανθρώπους.

Φανταστικά σενάρια πριν από τον ύπνο

Πολλοί από εμάς ονειροπολούμε, αλλά όταν κάποιος περνά ώρες κάθε βράδυ κατασκευάζοντας λεπτομερείς εναλλακτικές πραγματικότητες, όπου έχει διαφορετικές σχέσεις, καριέρες ή κοινωνικούς κύκλους, μπορεί να υποδηλώνει βαθιά δυσαρέσκεια με τις τρέχουσες συνδέσεις του.

Αυτό ξεπερνά τη απλή φαντασία. Αυτές οι περίπλοκες φανταστικές αφηγήσεις συχνά απεικονίζουν το άτομο περιτριγυρισμένο από φίλους, σε ρομαντικές σχέσεις ή ως μέλος κοινοτήτων στις οποίες επιθυμεί να ανήκει κάπου.

Ενώ η φαντασία μπορεί να είναι μια υγιής φυγή, η υπερβολική βραδινή ενασχόληση με εναλλακτικές ζωές υποδηλώνει ανεκπλήρωτες κοινωνικές ανάγκες.

Η έρευνα του Dr. Eli Somer για την ανώμαλη ονειροπόληση δείχνει ότι, ενώ δεν είναι επιβλαβής από μόνη της, η υπερβολική φαντασία μπορεί να εμποδίζει τους ανθρώπους να κάνουν πραγματικά βήματα για να αντιμετωπίσουν τη μοναξιά τους.

Tips

Η αναγνώριση αυτών των προτύπων στον εαυτό σας ή σε κάποιον που νοιάζεστε δεν έχει σκοπό να προκαλέσει ντροπή. Η μοναξιά είναι εξαιρετικά συνηθισμένη, επηρεάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους, ειδικά στον ολοένα και πιο αποσυνδεδεμένο κόσμο μας.

Αν αρκετές από αυτές τις συμπεριφορές σας φάνηκαν οικείες, θεωρήστε το πολύτιμη αυτογνωσία παρά ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Τα μικρά βήματα έχουν σημασία. Ίσως ξεκινήσετε προγραμματίζοντας ένα βράδυ την εβδομάδα χωρίς τεχνολογία για γνήσια σύνδεση, είτε καλώντας έναν παλιό φίλο, είτε συμμετέχοντας σε έναν τοπικό σύλλογο, είτε απλώς μένοντας με τα συναισθήματά σας χωρίς περισπασμούς.

Κάνουμε μια βραδινή ανασκόπηση με τρεις νίκες και ένα μάθημα κάθε μέρα, κάτι που μας βοηθά να παραμένουμε συνδεδεμένοι με τον εαυτό μας και να εντοπίζουμε πότε γλιστράμε σε πρότυπα αποφυγής. Μπορεί να βρείτε χρήσιμη μια παρόμοια πρακτική.

Να θυμάστε ότι η μοναξιά είναι ένα σήμα, όχι μια μόνιμη κατάσταση. Είναι ο τρόπος του μυαλού σας να σας πει ότι χρειάζεστε περισσότερη ουσιαστική σύνδεση. Ακούστε το με κατανόηση και κάντε ένα μικρό βήμα προς τις σχέσεις που επιθυμείτε. Είτε πρόκειται για επικοινωνία με έναν παλιό φίλο, συμμετοχή σε μια κοινότητα, είτε αναζήτηση επαγγελματικής υποστήριξης, κάθε κίνηση προς τη σύνδεση μετράει.