Οι άνδρες που δεν μαθαίνουν ποτέ από τα λάθη τους, έχουν συνήθως αυτές τις 11 συνήθειες

Όλοι έχουμε βιώσει κακές σχέσεις. Είτε πρόκειται για συνεχείς καβγάδες είτε για προφανή έλλειψη σεβασμού, κάποιοι άνδρες δεν καταβάλλουν αρκετή προσπάθεια στις σχέσεις τους. Αντί να κάνουν μια γυναίκα να νιώσει πως είναι προτεραιότητα, επιλέγουν να βάζουν τον εαυτό τους πρώτα. Σταδιακά, οι σχέσεις τους καταστρέφονται. Οι σχέσεις είναι περίπλοκες. Αυτό δεν αμφισβητείται.

Ωστόσο, όλοι γνωρίζουμε έναν άνδρα που δεν μπορεί ποτέ να δημιουργήσει μια σταθερή σχέση. Δεν είναι ότι δεν θέλει απαραίτητα, αλλά περισσότερο το γεγονός ότι δυσκολεύεται να καταβάλει αληθινή προσπάθεια για κάποιον άλλον. Ξανά και ξανά, θα γνωρίσει μια γυναίκα, θα κάνει κάτι που θα την απομακρύνει και θα χωρίσουν.

Ο κύκλος συνεχίζεται. Κάποιοι άνδρες δεν μαθαίνουν ποτέ από τα λάθη τους. Δεν βλέπουν το μοτίβο στη συμπεριφορά τους. Όταν συναντήσετε έναν τέτοιο άνδρα, θα παρατηρήσετε ότι έχει κάποιες συνήθειες που τον εμποδίζουν να βρει μια αληθινή, ευτυχισμένη σχέση.

11 συνήθειες των ανδρών που δεν μαθαίνουν απ’ τα λάθη τους

Δικαιολογούν τις ενέργειές τους

Δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη

Νιώθουν πως η ανατροφοδότηση είναι προσωπική επίθεση

Δεν μπορούν να βάλουν προτεραιότητες

Υποτιμούν τις συνέπειες

Αναζητούν διαρκώς την έγκριση τρίτων

Ροπή προς το ψέμα

Δεν καταλαβαίνουν ότι οι ενέργειές τους επηρεάζουν τους άλλους

Αντιδρούν εντονότερα από το φυσιολογικό

Παρασύρονται εύκολα από τα συναισθήματά τους

Δεν πιστεύουν ότι πρέπει ν’ αλλάξουν

Δικαιολογούν τις ενέργειές τους

Πολλοί άνδρες που δεν μαθαίνουν ποτέ από τα λάθη τους, δικαιολογούν τις πράξεις τους. Αυτοί οι άνδρες εύκολα υπερασπίζονται τον εαυτό τους ακόμα και μετά από τις χειρότερες συμπεριφορές τους. Σε πολλές περιπτώσεις, καταλαβαίνουν τι κάνουν λάθος. Ωστόσο, παραπλανούν τον εαυτό τους για να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης τους.

Συνεχίζουν να δικαιολογούν αυτό που κάνουν γιατί έχουν εγκλωβιστεί στην επαναλαμβανόμενη συνήθεια. Στην πραγματικότητα, αυτοί οι άντρες προκαλούν πόνο στις γυναίκες της ζωής τους. Μπορεί να διαπιστώσουν ότι οι σχέσεις τους είναι βραχύβιες. Χρησιμοποιούν οποιαδήποτε δικαιολογία για να ρίξουν την ευθύνη σε άλλους και όχι στον εαυτό τους. Ως αποτέλεσμα, συνεχίζουν να κάνουν τα ίδια λάθη χωρίς να μαθαίνουν πώς να τα σταματήσουν.

Δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη

Ορισμένοι άνδρες κάνουν συνεχώς τα ίδια λάθη χωρίς να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις πράξεις τους. Χρησιμοποιούν την απομάκρυνση ως μηχανισμό άμυνας. Αντί να παραδεχτούν τις αδυναμίες τους, προτιμούν να ρίξουν την ευθύνη σε κάποιον άλλον. Μπορεί να επαναλαμβάνουν το ίδιο λάθος ξανά και ξανά, αλλά όταν επιλέγουν να επιρρίψουν την ευθύνη αλλού, ποτέ δεν μαθαίνουν πώς να βελτιώσουν τον εαυτό τους.

Οι σχέσεις τους μπορεί να παραμένουν στάσιμες εξαιτίας αυτών των συμπεριφορών. Αυτοί οι άνδρες μπορεί να το κάνουν αυτό γιατί η μετατόπιση της ευθύνης τους αποφορτίζει από την πίεση. Η αναγνώριση των λαθών τους θα τους έκανε να νιώσουν άβολα συναισθήματα. Αντί να αντιμετωπίσουν αυτά τα συναισθήματα, επιλέγουν να τα απορρίψουν.

Νιώθουν πως η ανατροφοδότηση είναι προσωπική επίθεση

Αν ένας άνδρας παίρνει την κριτική ως επίθεση, ίσως να μην μάθει ποτέ από τα λάθη του. Όταν κάποιος του λέει πώς τον έκανε να νιώσει η συμπεριφορά του, εκείνος επικεντρώνεται στο πώς τον κάνει να νιώθει ο ίδιος, χωρίς να σκέφτεται τον άνθρωπο που τον αντιμετωπίζει. Θα συνεχίσει να κάνει τα ίδια λάθη χωρίς να αναπτύσσεται.

«Ο στόχος (είτε το συνειδητοποιείτε είτε όχι) είναι να αποφύγετε να αντιμετωπίσετε οτιδήποτε μοιάζει με επίθεση στην ευφυΐα σας, τον χαρακτήρα σας, τον τρόπο ζωής σας ή τις αποφάσεις σας. Μπορεί να αρνηθείτε την κριτική που λαμβάνετε, να δικαιολογήσετε παρορμητικά τις αποφάσεις σας ή να βρείτε δικαιολογίες για τη συμπεριφορά σας. Μπορεί επίσης να στρέψετε την προσοχή στις αδυναμίες του άλλου ατόμου, με κάποιου είδους «τι γίνεται με…;», ώστε να νιώσετε καλύτερα για τον εαυτό σας εκείνη τη στιγμή», λέει η ειδικός Arlin Cuncic.

Δεν μπορούν να βάλουν προτεραιότητες

Η ζωή είναι χαοτική. Κάποιες φορές, είναι δύσκολο να διαχειριστούμε τις προτεραιότητές μας. Το να βάλουμε τα πράγματα σε σειρά ανάλογα με τη σημασία, μπορεί να είναι δύσκολο. Κάποιοι άνδρες δυσκολεύονται να βάλουν σωστές προτεραιότητες. Είτε πρόκειται για την καριέρα τους είτε για τα χόμπι τους, μπορεί να παραμελούν τους φίλους, την οικογένεια και τις ρομαντικές σχέσεις τους. Αυτό τους προκαλεί μοναξιά.

Ωστόσο, δεν μαθαίνουν πάντα από αυτό το λάθος. Είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς τη δουλειά από όλα τα υπόλοιπα γύρω του. Όλοι χρειάζονται να αφιερώνουν χρόνο και προσπάθεια στη δουλειά τους. Ωστόσο, όταν ένας άνδρας επικρίνεται για το γεγονός ότι βάζει τη δουλειά του πριν από τα αγαπημένα του πρόσωπα, δεν μπορεί να το κατανοήσει. Μπορεί να δυσκολεύεται να μάθει από τα λάθη του, επειδή δεν μπορεί να κάνει σωστή ιεράρχηση προτεραιοτήτων.

Υποτιμούν τις συνέπειες

Όταν κάποιος πληγώνεται ξανά και ξανά από το ίδιο άτομο, μπορεί να προσπαθήσει να επιβάλει συνέπειες. Ωστόσο, ένας άνδρας που δεν μαθαίνει από τα λάθη του έχει βρει έναν τρόπο να απαξιώνει ό,τι τον καθιστά υπεύθυνο. Μπορεί να ελαχιστοποιεί τις συνέπειες, και μερικές φορές να τις αποφεύγει εντελώς. Πρόκειται για μια μορφή συναισθηματικής ακύρωσης, η οποία μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στους ανθρώπους γύρω του.

Η συναισθηματική ακύρωση, αγνοώντας τις συνέπειες, μπορεί να επηρεάσει την αυτοεκτίμηση του ατόμου που προσπαθεί να τον κάνει υπεύθυνο. Αν αγνοεί τα όριά τους, δείχνει ότι δεν νοιάζεται για αυτούς. Συνεχίζουν να κάνουν τα ίδια λάθη αρνούμενοι να μάθουν.

Αναζητούν διαρκώς την έγκριση τρίτων

Οι άνθρωποι που αναζητούν συνεχώς επιβεβαίωση μπορεί να δυσκολεύονται να μάθουν από τα λάθη τους. Αντί να παίρνουν τις παρατηρήσεις τους στα σοβαρά, μπορεί να τις χρησιμοποιούν για να τραβήξουν την προσοχή. Δεν είναι ασυνήθιστο να αλλάζουν το σενάριο. Ξαφνικά, το άτομο που πλήγωσαν βρίσκεται να ζητά συγγνώμη. Μόλις καταλάβουν αυτή την συναισθηματική χειραγώγηση, ενδέχεται να κάνουν τον άντρα υπεύθυνο για τις πράξεις του.

Αν εκείνος δεν μάθει από τα λάθη του, συνεχίζοντας να αναζητά συνεχώς επιβεβαίωση, οι σχέσεις του μπορεί να υποστούν μόνιμη ζημιά. Αυτό μπορεί να είναι σημάδι χαμηλής αυτοεκτίμησης. Αντί να διαχειρίζονται τα δικά τους προβλήματα, μπορεί να προσπαθούν να τα αποφύγουν εντελώς. Είναι δύσκολο για αυτούς να μάθουν από τα λάθη τους όταν βασίζονται στην επιβεβαίωση και την υποστήριξη των άλλων.

Ροπή προς το ψέμα

Όλοι γνωρίζουμε κάποιον που είναι επιρρεπής στο να λέει ψέματα. Δεν είναι εύκολη κατάσταση. Το να μην μπορείς να εμπιστευτείς κάποιον, αλλά ταυτόχρονα να θες να είναι στη ζωή σου, είναι κάτι που σε πιέζει. Όταν ένας άνδρας λέει συνεχώς ψέματα, οι άνθρωποι τελικά θα το καταλάβουν. Το πώς θα επιλέξει να μάθει από το λάθος του είναι αυτό που μετράει. Όταν δεν το κάνει, η συνήθεια του να λέει ψέματα μπορεί να του κοστίσει σχέσεις.

«Το να λες ψέματα μπορεί να έχει αρκετές αρνητικές συνέπειες, περιλαμβανομένων και μακροχρόνιων ζημιών στις σχέσεις σας. Ακόμα και αν νομίζεις ότι μια περιστασιακή ανακρίβεια δεν μπορεί να βλάψει, υπάρχουν πολλοί ισχυροί λόγοι για να περιορίσεις τη συνήθεια του ψέματος», λέει η Kendra Cherry, MSEd.

«Όταν οι άνθρωποι αισθάνονται ότι δεν μπορούν να βασιστούν σε εσένα για να είσαι ειλικρινής, αυτό επηρεάζει την εμπιστοσύνη με τους φίλους, την οικογένεια, τους ρομαντικούς συντρόφους και άλλους ανθρώπους στη ζωή σου. Και μόλις οι άνθρωποι νιώσουν ότι δεν μπορούν να σε εμπιστευτούν, είναι δύσκολο να ξανακερδίσεις αυτή την εμπιστοσύνη».

Δεν καταλαβαίνουν ότι οι ενέργειές τους επηρεάζουν τους άλλους

Μερικές φορές, είναι δύσκολο για τους ανθρώπους να αντιληφθούν πώς η συμπεριφορά τους επηρεάζει τους άλλους. Μπορεί να έχουν τη συνήθεια να βλέπουν μόνο πώς η συμπεριφορά τους βελτιώνει τη ζωή τους. Είναι πολύ σημαντικό να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις πράξεις τους. Για τους άνδρες που ποτέ δεν μαθαίνουν ότι οι αποφάσεις και οι πράξεις τους έχουν συνέπειες, μπορεί να συνεχίσουν να κάνουν τα ίδια λάθη.

Είναι δύσκολο γι’ αυτούς να δουν πέρα από τον εαυτό τους. Μπορούν να μάθουν να γίνουν καλύτεροι ακούγοντας και αν είναι ανοιχτοί στο να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους. Όταν αλλάξουν αυτή τη συνήθεια, μπορούν να χτίσουν πιο δυνατές σχέσεις. Πρέπει να μάθουν να παραδέχονται όταν έχουν άδικο.

Αντιδρούν εντονότερα από το φυσιολογικό

Όταν κάτι μας πληγώνει, θέλουμε να μιλήσουμε με το άτομο που μας στεναχώρησε γι’ αυτό. Μερικές φορές, το μόνο που χρειάζεται είναι να παραδεχτεί κάποιος το λάθος του και να προχωρήσουμε μπροστά. Όταν όμως κάποιος αντιδρά συνεχώς σκληρά, φαίνεται πως δεν μαθαίνει ποτέ από τα λάθη του. Ένας άνδρας που βιάζεται να αντιδράσει με θυμό μπορεί να απομακρύνει τους ανθρώπους που τον νοιάζονται. Και μπορεί να συνεχίσει αυτή τη συμπεριφορά, χωρίς να μάθει ποτέ από τις κακές του επιλογές.

Για να μάθει από αυτό το λάθος, θα πρέπει να επεξεργαστεί την κριτική θετικά. Αντί να φωνάζει και να συμπεριφέρεται σκληρά, θα πρέπει να επιβραδύνει, να ακούει ενεργά και να απαντά με προσοχή. Μέχρι να σπάσει αυτή τη συνήθεια, θα συνεχίσει να κάνει τα ίδια λάθη.

Παρασύρονται εύκολα από τα συναισθήματά τους

Αν ένας άνδρας αντιμετωπίζει συναισθήματα που τον κατακλύζουν, φαίνεται απ’ τη συμπεριφορά του. Ακόμα και οι πιο μικρές καταστάσεις μπορεί να τον κάνουν να αντιδράσει άσχημα εις βάρος των άλλων. Όταν εγκλωβίζεται σε αυτήν τη συνήθεια, είναι δύσκολο να επεξεργαστεί τα πράγματα με καθαρό μυαλό. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να συνεχίσει να κάνει τα ίδια λάθη.

Όταν βλέπετε κάποιον να συμπεριφέρεται έτσι ξανά και ξανά μπορεί να είναι δύσκολο, ειδικά όταν το μόνο που θέλετε είναι να τον βοηθήσετε. Ορισμένοι άντρες δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτά τα κατακλυσμιαία συναισθήματα. Είναι ένας κύκλος στον οποίο είναι εγκλωβισμένοι.

Αντί να σκεφτούν πώς η συμπεριφορά τους επηρεάζει τους άλλους, ίσως δεν προσπαθούν καν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Συνεχίζουν να κάνουν το ίδιο λάθος.

Δεν πιστεύουν ότι πρέπει ν’ αλλάξουν

Τέλος, μερικοί άντρες ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για να διορθώσουν τα λάθη τους. Ξέρουν ότι πρέπει να αλλάξουν, αλλά αποτυγχάνουν να αναλάβουν δράση. Η συμπεριφορά τους είναι μια συνήθεια που επιλέγουν να μην διορθώσουν. Αντί να κάνουν την αλλαγή, συνεχίζουν να επαναλαμβάνουν τα ίδια λάθη μέχρι να είναι αργά. «Οι άνδρες δεν είναι τόσο μπερδεμένοι όσο είναι σε σύγκρουση με τον εαυτό τους.

Ξέρουν τι απαιτείται από αυτούς, αλλά τους κρατάνε πίσω μη εξετασμένες πεποιθήσεις—για την ευθύνη, τις λανθασμένες πιστότητες, την ανδρικότητα, την αποτυχία και το κόστος του να επιλέξουν τον εαυτό τους», λέει ο Thomas W. Jefferys, Ph.D.

«Η οργή συχνά καλύπτει τη λύπη. Η ενοχή καλύπτει τον φόβο. Η ντροπή τους πείθει ότι η κίνηση από μόνη της είναι επικίνδυνη. Και οτιδήποτε υποδηλώνει ντροπή συνήθως βρίσκεται στη λίστα των πραγμάτων που δεν εξετάζουν. Έτσι, δημιουργούν περισπασμούς, ελαχιστοποιούν, δουλεύουν πιο σκληρά, μένουν απασχολημένοι, παραπλανούν τον εαυτό τους ή απλά σιωπούν. Αυτό που φαίνεται σαν αντοχή είναι συχνά απλώς αποσύνδεση με την πάροδο του χρόνου».