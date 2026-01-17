Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα σας πουν ευθέως όταν δεν σας αντέχουν. Θα χαμογελούν, θα είναι ευγενικοί και θα τηρούν τα προσχήματα, ενώ παράλληλα θα μετρούν τα λεπτά μέχρι να καταφέρουν να απαλλαγούν από την παρουσία σας.

Αλλά πώς καταλαβαίνετε πότε κάποιος προσποιείται; Ας δούμε τα σημάδια αυτά λίγο πιο αναλυτικά: Όλοι μας έχουμε ζήσει την αίσθηση ότι κάποιος είναι «κάπως» μαζί μας, αλλά δεν το λέει ευθέως.

Στην πραγματικότητα, είναι εύκολο να καταλάβουμε τη συμπεριφορά των άλλων και να αναγνωρίσουμε σημάδια που αποκαλύπτουν αν κάτι δεν πάει καλά, ακόμα κι αν εκείνοι προσπαθούν να τα καλύψουν με ευγένεια και καλούς τρόπους.

Αυτές οι μικρές, συχνά αθέατες αντιδράσεις, οι οποίες μπορεί να μην είναι τόσο προφανείς για τους περισσότερους, δείχνουν τη δυσφορία που νιώθει κάποιος προς εμάς.

Το γεγονός είναι ότι πολλοί άνθρωποι, για διάφορους λόγους—είτε κοινωνική ευγένεια, είτε φόβος για σύγκρουση, είτε γιατί απλώς δεν θέλουν να εκθέσουν τις αληθινές τους σκέψεις—θα αποφύγουν να εκφράσουν άμεσα την δυσαρέσκειά τους.

Ενώ στην επιφάνεια μπορεί να δείχνουν φιλικοί και ευχάριστοι, τα σώματα και οι εκφράσεις τους μπορεί να προδώσουν τις πραγματικές τους αντιδράσεις.

Οκτώ σημάδια που αποκαλύπτουν ότι κάποιος σας βρίσκει ανυπόφορο:

Κρατούν τις συζητήσεις σε επιφανειακό επίπεδο

Η γλώσσα του σώματος τους λέει κάτι διαφορετικό

Είναι πάντα «πολύ απασχολημένοι» για εσάς

Ποτέ δεν ξεκινούν την επαφή

Μοιράζονται τις προσωπικές σας πληροφορίες με άλλους

Σας αποκλείουν από ομαδικές δραστηριότητες

Κάνουν πικρόχολα κομπλιμέντα

Φαίνονται ανακουφισμένοι όταν φεύγετε

Κρατούν τις συζητήσεις σε επιφανειακό επίπεδο

Έχετε παρατηρήσει ότι κάποιοι άνθρωποι φαίνεται να μένουν πάντα στο επίπεδο της επιφανειακής συζήτησης μαζί σας; Προσπαθείτε να μοιραστείτε κάτι ουσιαστικό για τη ζωή σας, ίσως μια πρόκληση που αντιμετωπίζετε ή μια συναρπαστική ευκαιρία, και εκείνοι απαντούν με κάτι γενικό, όπως «Ενδιαφέρον», πριν επιστρέψουν αμέσως στη συζήτηση για τον καιρό ή τα σχέδια του Σαββατοκύριακου.

Όταν κάποιος πραγματικά σας εκτιμά, θέλει να γνωρίσει τον πραγματικό σας εαυτό. Κάνει ερωτήσεις για να μάθει περισσότερα, θυμάται λεπτομέρειες από προηγούμενες συζητήσεις και μοιράζεται τις δικές του ευπάθειες.

Αν κάποιος συνεχώς κρατάει τη συζήτηση επιφανειακή, παρά τις δικές σας προσπάθειες για σύνδεση, πιθανότατα δεν ενδιαφέρεται για μια ουσιαστική σχέση μαζί σας.

Η γλώσσα του σώματος τους λέει κάτι διαφορετικό

Οι λέξεις μπορεί να λένε ψέματα, αλλά το σώμα σπάνια το κάνει. Κάποιος μπορεί να μην λέει κάτι κακό, ενώ η παρουσία φωνάζει «θέλω να φύγω από δω».

Προσέξτε για ενδείξεις όπως, σταυρωμένα χέρια, σώμα που είναι γυρισμένο μακριά σας, ελάχιστη επαφή με τα μάτια ή το αναγκασμένο χαμόγελο που δεν φτάνει ποτέ στα μάτια του.

Δώστε προσοχή και στα πόδια. Όταν τα πόδια κάποιου είναι στραμμένα προς την πόρτα ενώ σας μιλάει, υποσυνείδητα σχεδιάζει την έξοδό του.

Είναι πάντα «πολύ απασχολημένοι» για εσάς

Οι άνθρωποι βρίσκουν χρόνο για ό,τι έχει σημασία για αυτούς. Αν κάποιος συνεχώς ακυρώνει σχέδια, αργεί υπερβολικά να απαντήσει στα μηνύματα ή ποτέ δεν φαίνεται να βρίσκει χρόνο για εσάς, προσέξτε το.

Δεν είναι ότι είναι πιο απασχολημένοι από τους άλλους. Απλώς είναι «πολύ απασχολημένοι» όταν πρόκειται για εσάς. Αυτό δείχνει ότι η σχέση δεν είναι προτεραιότητά τους και ότι η αξία σας στη ζωή τους δεν είναι τόσο μεγάλη όσο νομίζετε.

Ποτέ δεν ξεκινούν την επαφή

Σκεφτείτε τις τελευταίες σας αλληλεπιδράσεις με ένας άτομο που υποψιάζεστε πως σας αντιπαθεί. Ποιος έκανε την πρώτη κίνηση; Ποιος πρότεινε να βρεθείτε; Ποιος συνεχίζει τη συζήτηση;

Αν πάντα εσείς είστε εκείνοι που παίρνουν την πρωτοβουλία, πιθανότατα έχετε να κάνετε με κάποιον που δεν θα καταλάβαινε αν εξαφανιζόσασταν από τη ζωή του.

Μια ισχυρή σχέση απαιτεί αμοιβαία προσπάθεια. Όταν η προσπάθεια έρχεται μόνο από τη μία πλευρά, συνήθως σημαίνει ότι το άλλο άτομο σας ανέχεται, αντί να σας επιλέγει.

Μοιράζονται τις προσωπικές σας πληροφορίες με άλλους

Αυτό είναι επώδυνο, γιατί συχνά προέρχεται από ανθρώπους που φαίνονται φιλικοί. Μοιράζεστε κάτι προσωπικό, εκδηλώνοντας ρητά ή έμμεσα την εμπιστοσύνη σας ότι θα το κρατήσουν μυστικό και ξαφνικά όλοι οι άλλοι έχουν μάθει τα προσωπικά σας.

Ένας άνθρωπος που πραγματικά νοιάζεται για εσάς προστατεύει την ευαλωτότητά σας. Κάποιος που δεν σας αντέχει, κουτσομπολεύει εις βάρος σας, δεν σέβεται τα μυστικά σας, τα μοιράζεται για να δεθεί με άλλους ή απλώς επειδή δεν εκτιμά αρκετά τη σχέση σας για να τιμήσει την εμπιστοσύνη σας.

Σας αποκλείουν από ομαδικές δραστηριότητες

Ανακαλύπτετε για το δείπνο μέσω Instagram. Η ομαδική συνομιλία, στην οποία νομίζατε ότι συμμετείχατε , φαίνεται να έχει ένα πιο στενό κοινό. “Ξεχνούν” να σας καλέσουν σε ομαδικές τους εξόδους.

Η κοινωνική απομόνωση είναι ένας από τους πιο παθητικο-επιθετικούς τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι δείχνουν τα αληθινά τους συναισθήματα. Αυτό που την κάνει ιδιαίτερα επώδυνη είναι η δυνατότητα να αρνηθούν την πραγματικότητα.

«Νομίζαμε ότι ήσουν απασχολημένος!» ή «Κανονίσαμε την τελευταία στιγμή!» Όμως όταν αυτό συμβαίνει επανειλημμένα, δεν είναι παραβλέψεις. Είναι μια συνειδητή επιλογή.

Κάνουν πικρόχολα κομπλιμέντα

Τα “προσβλημέντα”, είναι σχόλια με επίφαση φιλικότητας, αλλά το νόημά τους είναι βαθιά προσβλητικό. «Είσαι τόσο γενναίος/α που φοράς αυτό!» «Δεν θα μπορούσα ποτέ να είμαι τόσο αδιάφορος/η για την καριέρα μου όπως εσύ.» «Η αυτοπεποίθησή σου με εντυπωσιάζει, εύχομαι να μπορούσα να μην νοιάζομαι για το τι σκέφτονται οι άλλοι.»

Αυτά δεν είναι κομπλιμέντα. Είναι προσβλητικά σχόλια, καλυμμένα με μια επιφάνεια ευγένειας. Κάποιος που δεν μπορεί να αντέξει την παρουσία σας μπορεί να μην αισθάνεται άνετα να είναι ανοιχτά εχθρικός/ή, οπότε καταφεύγει σε αυτές τις ύπουλες υποτιμητικές παρατηρήσεις που σας κάνουν να νιώθετε προσβεβλημένοι και απογοητευμένοι.

Φαίνονται ανακουφισμένοι όταν φεύγετε

Αυτή μπορεί να είναι η πιο αποκαλυπτική ένδειξη απ’ όλες. Παρατηρήστε τι συμβαίνει όταν ανακοινώσετε ότι φεύγετε από μια συζήτηση ή εκδήλωση. Προσπαθούν να σας πείσουν να μείνετε; Φαίνονται απογοητευμένοι; Ή μήπως οι ώμοι τους χαλαρώνουν, χαμογελούν αυθόρμητα για πρώτη φορά και με το ζόρι λένε «Από τώρα;»

Η ανακούφιση τους μπορεί να εκδηλωθεί με το να γίνουν ξαφνικά πιο ζωηροί αφού ανακοινώσετε την αποχώρησή σας ή να στρέψουν γρήγορα την προσοχή τους αλλού, χωρίς τις συνηθισμένες κοινωνικές ευγένειες όπως το να σας συνοδεύσουν ή να βεβαιωθούν ότι έχετε μέσον να φύγετε.

Tips

Η αναγνώριση αυτών των σημείων δεν έχει σκοπό να σας κάνει παρανοϊκούς ή καχύποπτους. Στόχος είναι η αναγνώριση, ώστε να επενδύετε την ενέργειά σας σε σχέσεις που είναι πραγματικά αμοιβαίες.

Δεν θα αρέσετε σε όλους, και αυτό είναι φυσιολογικό. Το πρόβλημα αρχίζει όταν σπαταλάτε τον πολύτιμο χρόνο και συναισθηματικό σας κόστος σε ανθρώπους που απλά ανέχονται την παρουσία σας.

Αν αρχίσετε να αναγνωρίζετε αυτά τα σημάδια, μπορείτε να πάρετε συνειδητές αποφάσεις για το ποιοι αξίζουν να έχουν χώρο στη ζωή σας.

Πολλές φορές, το πιο ευγενικό πράγμα που μπορείτε να κάνετε για όλους είναι να αποσυρθείτε με χάρη από σχέσεις που δεν λειτουργούν. Αυτό σας ελευθερώνει για να βρείτε τους ανθρώπους σας, εκείνους που φωτίζουν όταν μπαίνετε στο δωμάτιο, αντί να μετρούν τα λεπτά μέχρι να φύγετε.