Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να σας εκτιμούν και να σας αγνοούν. Η διαφορά αυτή είναι εντυπωσιακή σε έναν γάμο. Το να σας εκτιμούν σημαίνει ότι είστε η νούμερο ένα προτεραιότητα του συζύγου σας. Όταν όμως σας παραβλέπουν, είστε απλώς μια περαστική σκέψη.

Είναι μια δύσκολη συνειδητοποίηση, αλλά μπορεί να υπάρχουν σαφή σημάδια ότι δεν είστε η κορυφαία προτεραιότητα στη ζωή του συζύγου σας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σας αγαπά, αλλά μπορεί να δείχνει μια ανισορροπία στη σχέση σας.

Σχέσεις: 8 σημάδια που μαρτυρούν ότι δεν είστε η Νο1 προτεραιότητα στη ζωή του συντρόφου σας

Ακυρώνει συστηματικά τα σχέδιά σας

Σας ενημερώνει την τελευταία στιγμή

Ελάχιστη συναισθηματική προσπάθεια

Παίρνετε τις πρωτοβουλίες για όλα

Νιώθετε αόρατη

Είναι απόντες σε σημαντικές στιγμές

Δεν συμμετέχει στις αμοιβαίες αποφάσεις

Οι ανάγκες σας παραμένουν ανικανοποίητες

Ακυρώνει συστηματικά τα σχέδιά σας

Ένα συνηθισμένο σημάδι ότι δεν βρίσκεστε στην κορυφή των προτεραιοτήτων του συζύγου σας εμφανίζεται συχνά στα καθημερινά προγράμματα. Η διατήρηση μιας υγιούς σχέσης δεν βασίζεται μόνο μεγάλες και εντυπωσιακές χειρονομίες, αλλά και την εκτίμηση των μικρών στιγμών που περνάτε μαζί.

Τι γίνεται όμως όταν ο σύζυγός σας ακυρώνει συχνά τα σχέδια ή δεν εμφανίζεται στην ώρα του για τις απλές καθημερινές στιγμές; Αν διαπιστώνετε ότι περιμένετε συχνά ή περνάτε περισσότερο χρόνο μόνοι από ό,τι θα θέλατε, αυτό μπορεί να είναι το πρώτο σημάδι ότι δεν είστε η νούμερο ένα προτεραιότητά του.

Ωστόσο, να θυμάστε ότι όλοι έχουμε δύσκολες μέρες ή φορτωμένα προγράμματα. Μοναδικά περιστατικά δεν πρέπει να σας ανησυχούν. Όταν όμως οι ακυρώσεις γίνουν μοτίβο, είναι σημαντικό να το προσέξετε και να κάνετε μια συζήτηση για τα συναισθήματά σας.

Σας ενημερώνει την τελευταία στιγμή

Δεν υπάρχει τίποτα πιο απογοητευτικό από το να είσαι η τελευταία που μαθαίνει τι συμβαίνει στη ζωή του συζύγου σου. Είναι σημαντικό στον γάμο, και για τους δύο συντρόφους, να μοιράζονται όχι μόνο τις δύσκολες στιγμές, αλλά και τις χαρούμενες.

Αν ο σύζυγός σας παραλείπει συνεχώς σημαντικές λεπτομέρειες ή τις μοιράζεται με άλλους πριν από εσάς, αυτό μπορεί να είναι μια προειδοποιητική ένδειξη ότι δεν είστε η προτεραιότητα που θα έπρεπε να είστε στη ζωή του.

Ελάχιστη συναισθηματική προσπάθεια

Στις επιτυχημένες σχέσεις, η συναισθηματική διαθεσιμότητα και η επένδυση παίζουν καθοριστικό ρόλο. Αυτό σημαίνει να είσαι παρών, να ακούς όταν ο άλλος μιλά και να δείχνεις γνήσιο ενδιαφέρον για τα συναισθήματα και τις εμπειρίες του. Η συναισθηματική επένδυση ενισχύει τη βαθιά αίσθηση της οικειότητας και δυναμώνει τον δεσμό μέσα στον γάμο. Είναι το θεμέλιο κάθε υγιούς σχέσης.

Ωστόσο, όταν η συναισθηματική επένδυση δεν είναι αμοιβαία, μπορεί να οδηγήσει σε αίσθημα συναισθηματικής απόστασης και να σας κάνει να νιώσετε λιγότερο σημαντικοί. Μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Τέξας διαπίστωσε ότι η έλλειψη συναισθηματικής οικειότητας είναι ένας από τους κύριους δείκτες δυσαρέσκειας σε μια σχέση. Αν ο σύζυγός σας δείχνει αδιάφορος για τις σκέψεις, τα συναισθήματα ή τις καθημερινές σας εμπειρίες, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η σημασία σας στη ζωή του αρχίζει να μειώνεται.

Παίρνετε τις πρωτοβουλίες για όλα

Οι υγιείς σχέσεις είναι ένας δρόμος διπλής κατεύθυνσης. Πρόκειται για μια αμοιβαία διαδικασία, όπου και τα δύο μέρη συμμετέχουν ενεργά και συνεισφέρουν στη σχέση. Αν όμως βρίσκεστε εσείς πάντα στην πλευρά που ξεκινάει τις συζητήσεις, κάνει τα σχέδια ή ακόμα και τις ρομαντικές χειρονομίες, αυτό μπορεί να γίνει κουραστικό και απογοητευτικό.

Το να είστε ο κινητήριος μοχλός πίσω από κάθε αλληλεπίδραση μπορεί να υποδηλώνει ότι είστε πιο αφοσιωμένοι στη σχέση από ό,τι ο σύζυγός σας. Ιδανικά, οι προσπάθειες για τη συντήρηση και την ενίσχυση της σχέσης θα πρέπει να είναι αμοιβαίες. Επομένως, εσείς είστε πάντα αυτός που κάνει το πρώτο βήμα, αυτό μπορεί να είναι σημάδι ότι δεν βρίσκεστε στην κορυφή της λίστας προτεραιοτήτων του συζύγου σας.

Νιώθετε αόρατη

Δεν είναι η επιθυμία όλων μας να νιώθουμε ότι μας βλέπουν και μας ακούν στις σχέσεις μας; Όταν μοιράζεστε την ημέρα σας, τα όνειρά σας ή ακόμη και τους φόβους σας, θέλετε να ξέρετε ότι το άτομο απέναντί σας πραγματικά νοιάζεται και είναι πλήρως παρών. Η αδιαφορία ή η παραμέληση μπορεί να είναι εξαιρετικά απογοητευτική.

Μπορεί να βρεθείτε να μοιράζεστε συνεχώς σημαντικές πληροφορίες, για να ανακαλύψετε αργότερα ότι αγνοήθηκαν ή ξεχάστηκαν. Δεν είναι μια περιστασιακή αμέλεια – όλοι είμαστε άνθρωποι, άλλωστε. Αλλά η συνεχής παραμέληση μπορεί να σας κάνει να νιώσετε ότι είστε απλώς ένας θόρυβος στο παρασκήνιο της ζωής του. Αυτό το αίσθημα της αόρατης παρουσίας μπορεί να είναι ένα βαθύ σημάδι ότι δεν είστε η κύρια προτεραιότητα στη ζωή του συζύγου σας. Μια ειλικρινής συζήτηση για αυτό το θέμα μπορεί να είναι το πρώτο βήμα προς την αλλαγή.

Είναι απόντες σε σημαντικές στιγμές

Όλοι μας περνάμε δύσκολες στιγμές στη ζωή μας, όπου χρειαζόμαστε τον σύζυγό μας για να στηριχτούμε. Κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων, η παρουσία τους ή η απουσία τους μπορεί να πει πολλά για τις προτεραιότητές τους. Μπορεί για παράδειγμα, σε δύσκολες περιόδους της ζωής σας, να είναι μονίμως απορροφημένος στη δουλειά.

Αν έχετε βιώσει κάτι παρόμοιο – δύσκολες στιγμές, όπου ο σύζυγός σας φαινόταν πολύ απασχολημένος ή απόμακρος και δεν μπορεί προσφέρει την συναισθηματική υποστήριξη που έχετε ανάγκη– αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ότι άλλα πράγματα προηγούνται της φροντίδας και του ενδιαφέροντός του για εσάς.

Δεν συμμετέχει στις αμοιβαίες αποφάσεις

Η λήψη αποφάσεων σε κάθε σχέση θα πρέπει ιδανικά να περιλαμβάνει και τα δύο μέρη, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για την επιλογή του χρώματος για τις κουρτίνες του σαλονιού ή τον προγραμματισμό των επόμενων διακοπών σας. Αν εσείς είστε αυτή που συνεχώς αναλαμβάνει αυτές τις αποφάσεις και ο σύζυγός σας συχνά φαίνεται αδιάφορος ή αποστασιοποιημένος, αυτό μπορεί να υποδηλώνει έλλειψη επένδυσης στη συλλογική σας ζωή και το μέλλον σας.

Η απουσία συμμετοχής σε κοινές αποφάσεις δεν σημαίνει πάντα ότι δεν νοιάζεται για εσάς, αλλά μπορεί να δείχνει ότι δεν είστε στην κορυφή της λίστας των προτεραιοτήτων του. Θυμηθείτε, η διατήρηση της ισορροπίας της σχέσης απαιτεί τη συμμετοχή και των δύο, ακόμη και για κάτι τόσο απλό όσο το τι θα μαγειρέψετε για το δείπνο.

Οι ανάγκες σας παραμένουν ανικανοποίητες

Οι ανάγκες, οι επιθυμίες και οι φιλοδοξίες σας είναι καθοριστικής σημασίας στη σχέση σας. Αν παραμελούνται, υποβαθμίζονται ή αγνοούνται εντελώς από τον σύζυγό σας, αυτό αποτελεί ένα σοβαρό σημάδι ότι μπορεί να μην είστε η κορυφαία προτεραιότητά του. Θυμηθείτε, όλοι έχουμε έγκυρες ανάγκες στις σχέσεις μας, οι οποίες πρέπει να επικυρώνονται και να εκτιμώνται από τον σύντροφό μας.

Αν ο σύζυγός σας δεν λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες σας, είναι κρίσιμο να ανοίξετε μια συζήτηση για αυτό και να βρείτε έναν τρόπο να επιλύσετε το ζήτημα. Πρέπει να είστε η νούμερο ένα προτεραιότητα – αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο σ’ έναν γάμο.

Η σημασία του αμοιβαίου σεβασμού

Η κατανόηση της δυναμικής μιας σχέσης είναι σαν να ξετυλίγεις τις διάφορες στρώσεις ενός κρεμμυδιού: μπορεί να είναι περίπλοκο και μερικές φορές να σε κάνει να δακρύσεις. Στον πυρήνα μιας ικανοποιητικής σχέσης βρίσκεται ο αμοιβαίος σεβασμός και η ικανότητα να αναγνωρίζουμε τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τη σημασία του άλλου. Αν αναρωτιέστε αν κατέχετε αυτή την κορυφαία θέση στη ζωή του συζύγου σας, αξίζει να ξεκινήσετε μια ειλικρινή συζήτηση γι’ αυτό.

Ο Δρ. Τζον Γκότμαν, ψυχολόγος και διακεκριμένος ειδικός στις σχέσεις, υποστηρίζει ότι τα ζευγάρια με μια μακροχρόνια και ικανοποιητική σχέση είναι εκείνα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του άλλου για συναισθηματική σύνδεση. Αν βλέπετε τα σημάδια που υποδεικνύουν ότι μπορεί να μην είστε η νούμερο ένα προτεραιότητα στη ζωή του συζύγου σας, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι αυτό δεν σημαίνει το τέλος.

Αντίθετα, μπορεί να είναι η αρχή μιας βαθιάς συζήτησης που στόχο έχει να ενδυναμώσει τον δεσμό σας. Με αμοιβαία κατανόηση και προσπάθεια, οι σχέσεις μπορούν να καλλιεργηθούν, οι προτεραιότητες να αναθεωρηθούν και το αίσθημα του να μην είστε προτεραιότητα να μετατραπεί σε παρελθόν. Γιατί, αξίζετε να είστε η νούμερο ένα προτεραιότητα κάποιου. Πάντα.