Σχέσεις: 8 φράσεις που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι όταν δεν είναι πλέον ερωτευμένοι, αλλά δεν το έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα

Σκεφτείτε ένα ζευγάρι που κάθεται στον καναπέ μετά το φαγητό, παρακολουθώντας αδιάφορα μια εκπομπή που είχε ήδη δει. Τίποτα δεν φαίνεται να πηγαίνει «λάθος». Δεν υπάρχουν φωνές, καμία προδοσία, καμία προφανής κρίση. Ωστόσο, υπάρχει μια παράξενη αίσθηση μοναξιάς, ακόμη και με τον σύντροφο να βρίσκεται ακριβώς δίπλα.

Μια απλή προτροπή για έξοδο για διασκέδαση το σαββατοκύριακο μπορεί να συναντήσει μια απάντηση τύπου “Ναι, εντάξει”, δοσμένη με τέτοια απάθεια που προκαλεί αμηχανία. Το πρόβλημα εδώ δεν είναι η επιθετικότητα, αλλά η έλλειψη ζωντάνιας και ενδιαφέροντος, που κάνει τη στιγμή να μοιάζει παγωμένη

Η αγάπη δεν αποχωρεί πάντα με μια δραματική έξοδο. Συχνά ξεθωριάζει μέσα από την καθημερινή γλώσσα που ακούγεται αθώα. Γι’ αυτό και οι λέξεις έχουν σημασία. Οι φράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά αποκαλύπτουν πράγματα που δεν έχουν γίνει ακόμη παραδεκτά ούτε από τους ίδιους τους συντρόφους.

Σε αυτό το άρθρο, παρουσιάζονται οκτώ φράσεις που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν συνήθως όταν παύουν να είναι ερωτευμένοι, χωρίς καν να το συνειδητοποιούν.

«Απλώς είμαι κουρασμένος/η»

«Κάνε ό,τι θέλεις»

«Πάντα το κάνεις θέμα»

«Δεν με νοιάζει»

«Δεν θα καταλάβαινες»

«Είμαστε μια χαρά»

«Χρειάζομαι χώρο»

«Σου αξίζει κάποιος καλύτερος»

«Απλώς είμαι κουρασμένος/η»

Αυτή η φράση είναι φυσιολογική όταν ακούγεται περιστασιακά. Η ζωή έχει απαιτήσεις, η εργασία εξαντλεί και το άγχος κυριαρχεί. Ωστόσο, όταν το «είμαι απλώς κουρασμένος» μετατρέπεται σε μια αυτοματοποιημένη απάντηση απέναντι στην επικοινωνία, τη στοργή ή τον κοινό χρόνο, μπορεί να αποτελεί δείγμα συναισθηματικής υποχώρησης.

Η κούραση μπορεί να υποδηλώνει σωματική εξάντληση, αλλά μπορεί επίσης να σημαίνει συναισθηματική αποσύνδεση. Συχνά η φράση αυτή χρησιμοποιείται ως ασπίδα για να αποφευχθεί μια συζήτηση, η σωματική επαφή ή η παραδοχή ότι η ίδια η σχέση απαιτεί πλέον προσπάθεια που μοιάζει με αγγαρεία.

Όταν αυτή η δικαιολογία εμφανίζεται συστηματικά, προκύπτει το ειλικρινές ερώτημα: Πρόκειται για πραγματική κόπωση ή για αποφυγή; Η αποφυγή μπορεί επιφανειακά να μοιάζει με ηρεμία, αλλά σταδιακά στερεί από τη σχέση την απαραίτητη οικειότητα.

«Κάνε ό,τι θέλεις»

Η φράση αυτή μπορεί να ακούγεται ευέλικτη, σαν δείγμα ενός ανθρώπου βολικού που δεν επιθυμεί να ελέγχει τον άλλον. Συχνά όμως, το «κάνε ό,τι θέλεις» δεν αποτελεί παραχώρηση ελευθερίας, αλλά παραίτηση. Είναι ο ήχος ενός ανθρώπου που απομακρύνεται συναισθηματικά.

Αυτή η στάση τείνει να εμφανίζεται μετά από επαναλαμβανόμενες απογοητεύσεις, όταν οι προσπάθειες για επικοινωνία έχουν πέσει στο κενό. Τελικά, η προσπάθεια σταματά γιατί η ματαίωση προκαλεί πόνο. Η «άδεια» που δίνεται στον σύντροφο δεν είναι πραγματική, αλλά μια συναισθηματική απόσταση μεταμφιεσμένη σε ψυχραιμία.

Η αγάπη απαιτεί ενεργή συμμετοχή, έκφραση προτιμήσεων και δύο ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να συνδιαμορφώσουν μια κοινή ζωή. Αν αυτή η φράση κυριαρχεί, είναι απαραίτητο να αναζητηθούν εκείνες οι επιθυμίες που σταμάτησαν πλέον να εκφράζονται φωναχτά.

«Πάντα το κάνεις θέμα»

Αυτή η φράση εμφανίζεται συνήθως όταν ο ένας σύντροφος εκφράζει πόνο, δυσφορία ή μια ανάγκη, και ο άλλος επιθυμεί να το προσπεράσει γρήγορα. Με αυτόν τον τρόπο, το πρόβλημα υποβαθμίζεται, απορρίπτεται και ο άνθρωπος που το εκφράζει χαρακτηρίζεται ως «δραματικός».

Πίσω από αυτή τη στάση κρύβεται η κατακόρυφη πτώση της περιέργειας, της υπομονής και της ενσυναίσθησης. Όταν ακούγεται η φράση «πάντα το κάνεις θέμα», το ουσιαστικό νόημα είναι: «Δεν θέλω να το διαχειριστώ μαζί σου». Αυτό μπορεί να οφείλεται στο άγχος, την εξουθένωση ή τη συναισθηματική ανωριμότητα. Ανεξάρτητα από την αιτία, η τακτική αυτή διδάσκει στον άλλον σύντροφο να μην μιλάει.

Έτσι, η σιωπή θεριεύει, η δυσαρέσκεια συσσωρεύεται και η απόσταση μεγαλώνει. Μια πιο υγιής προσέγγιση θα ήταν η παραδοχή: «Δεν καταλαβαίνω πλήρως γιατί αυτό είναι σημαντικό, αλλά θέλω να προσπαθήσω να το καταλάβω». Ακόμη και αν δεν υπάρχει συμφωνία, μπορεί να υπάρχει ενδιαφέρον.

«Δεν με νοιάζει»

Η φράση αυτή ακούγεται ως αδιαφορία, αλλά συχνά ξεκινά ως πόνος. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν φτάνουν στο σημείο να «μην νοιάζονται» από τη μια μέρα στην άλλη. Φτάνουν εκεί αφού έχουν νοιαστεί υπερβολικά για πολύ καιρό: έχοντας επιχειρηματολογήσει, έχοντας ζητήσει, έχοντας προσπαθήσει, νιώθοντας όμως ότι δεν ακούγονται ή ότι απορρίπτονται.

Τελικά, πολλοί επιλέγουν να «κλείσουν την πόρτα» στα συναισθήματά τους, επειδή το να νοιάζονται αρχίζει να μοιάζει ταπεινωτικό, εξαντλητικό ή επίφοβο. Γι’ αυτό και αυτή η φράση είναι τόσο κρίσιμη. Η αδιαφορία μπορεί να αποδειχθεί πιο επικίνδυνη από τον θυμό. Ο θυμός μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει ακόμα η επιθυμία για επικοινωνία.

Η αδιαφορία συχνά σημαίνει ότι η ελπίδα έχει χαθεί. Όταν χρησιμοποιείται η φράση «δεν με νοιάζει», είναι απαραίτητο να εξεταστεί αν αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή αν είναι απλώς πιο εύκολο από το να παραδεχτεί κανείς ότι νοιάζεται, αλλά έχει κουραστεί να απογοητεύεται. Για την ανοικοδόμηση της αγάπης, η ειλικρίνεια έχει μεγαλύτερη αξία από τον εγωισμό.

«Δεν θα καταλάβαινες»

Αυτή η φράση υψώνει ένα τείχος. Σηματοδοτεί ότι η συναισθηματική ασφάλεια στη σχέση έχει κλονιστεί. Ενδεχομένως να υπήρξαν προηγούμενες απόπειρες επικοινωνίας που δεν εξελίχθηκαν καλά, ίσως ο ένας σύντροφος να ανταποκρίθηκε με στυγνή λογική όταν υπήρχε ανάγκη για παρηγοριά, ή η εξομολόγηση να αντιμετωπίστηκε με άμυνα ή αστεϊσμούς.

Το αποτέλεσμα είναι να σταματήσει να μοιράζεται ο σύντροφος πλέον σκέψεις και επιθυμίες και να εδραιωθεί σταδιακά η πεποίθηση ότι η πραγματική εγγύτητα δεν είναι πλέον εφικτή. Η φράση αυτή αποτελεί μια λεπτή μορφή αυτοπροστασίας, η οποία όμως μπορεί να οδηγήσει στην απομόνωση αν δεν ξανανοίξει ποτέ η πόρτα της επικοινωνίας.

Αντί για το απορριπτικό «δεν θα καταλάβαινες», μια πιο ευάλωτη και ειλικρινής προσέγγιση θα ήταν: «Θέλω να μοιραστώ αυτό που νιώθω, αλλά φοβάμαι μήπως αισθανθώ μόνος/η σε αυτό». Μια τέτοια τοποθέτηση προσκαλεί σε σύνδεση αντί να την αποκλείει προκαταβολικά.

«Είμαστε μια χαρά»

Πρόκειται για μία από τις πιο συνηθισμένες, αλλά και πιο παραπλανητικές φράσεις σε μια σχέση. Εξωτερικά, όλα μπορεί να φαίνονται σταθερά: δεν υπάρχουν μεγάλοι καβγάδες ούτε προφανή προβλήματα. Ωστόσο, το «μια χαρά» δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τη σύνδεση, τη στοργή ή τη συναισθηματική εγγύτητα.

Συχνά, αυτή η φράση υποδηλώνει ότι οι σύντροφοι έχουν σταματήσει να προσπαθούν ουσιαστικά. Έχουν σταματήσει να επιδιορθώνουν τις μικρές ρωγμές και να ενεργούν με πρόθεση. Μια σχέση μπορεί να είναι ήρεμη, αλλά ταυτόχρονα συναισθηματικά κενή.

Όταν το «είμαστε μια χαρά» χρησιμοποιείται επαναλαμβανόμενα, είναι κρίσιμο να τεθεί το ερώτημα: Πότε ήταν η τελευταία φορά που υπήρξε πραγματική εγγύτητα και όχι απλώς λειτουργικότητα ή ευγένεια; Αν η απάντηση είναι δύσκολη, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι αργά, αλλά ότι είναι η στιγμή να σταματήσει η προσποίηση πως όλα είναι καλά.

«Χρειάζομαι χώρο»

Αυτή η φράση δεν αποτελεί πάντα «κόκκινη σημαία». Ο προσωπικός χώρος μπορεί να είναι υγιής, καθώς ο χρόνος με τον εαυτό βοηθά στη ρύθμιση του νευρικού συστήματος, στην ηρεμία και στην αποφυγή παρορμητικών αντιδράσεων. Ωστόσο, το «χρειάζομαι χώρο» μετατρέπεται σε πρόβλημα όταν παραμένει αόριστο και επαναλαμβανόμενο.

Ιδιαίτερα αν αυτός ο χώρος δεν οδηγεί ποτέ πίσω στην επανασύνδεση, μπορεί να χρησιμοποιείται ως μια προσωρινή διέξοδος ανακούφισης, επειδή η παρουσία του συντρόφου φαντάζει πλέον βαριά, εκνευριστική ή συναισθηματικά απαιτητική. Σε μια τέτοια περίπτωση, η λύση δεν βρίσκεται στην επ’ αόριστον απομάκρυνση, αλλά στην ειλικρίνεια για το τι πραγματικά συμβαίνει.

Όταν υπάρχει ανάγκη για χώρο, είναι ωφέλιμο να οριοθετείται: «Χρειάζομαι ένα ήσυχο βράδυ μόνος/η για ανασυγκρότηση και αύριο θέλω να συζητήσουμε». Με αυτόν τον τρόπο, ο χώρος γίνεται εργαλείο επανεκκίνησης και όχι μια αργή διολίσθηση προς την αποξένωση.

«Σου αξίζει κάποιος καλύτερος»

Αυτή η φράση μπορεί να ακούγεται γεμάτη ενδιαφέρον, ακόμα και ευγενική. Συχνά όμως, κρύβει αποφυγή και ενοχή. Παρουσιάζει εκείνον που τη λέει ως το «πρόβλημα», αλλά ταυτόχρονα του επιτρέπει να δραπετεύσει από τη βαθύτερη ευθύνη της σχέσης.

Η αλήθεια είναι συνήθως πιο σκληρή από αυτή την πρόταση και μπορεί να συνοψίζεται στο: «Δεν θέλω πλέον να προσπαθώ για εμάς» ή «Θέλω να φύγω, αλλά δεν θέλω να φανώ ο κακός της υπόθεσης».

Ακόμη και αν κάποιος πιστεύει ειλικρινά ότι πληγώνει τον σύντροφό του, η φράση αυτή λειτουργεί ως τρόπος ελέγχου της αφήγησης, κάνοντας αυτόν που αποχωρεί να φαίνεται ανιδιοτελής. Η ξεκάθαρη αλήθεια είναι πάντα προτιμότερη από ηρωικές ατάκες εξόδου. Η ειλικρίνεια, όταν συνοδεύεται από σεβασμό, είναι η πιο έντιμη στάση.

Τι κοινό έχουν αυτές οι φράσεις

Αυτές οι οκτώ φράσεις μπορεί επιφανειακά να διαφέρουν, αλλά συχνά μοιράζονται την ίδια ρίζα: τη συναισθηματική αποστασιοποίηση. Μερικές φορές αυτή η απόσταση καλύπτεται από την κούραση, την υποτιθέμενη ηρεμία ή την ανιδιοτέλεια. Ωστόσο, όλες μειώνουν τη σύνδεση, και η σύνδεση είναι το περιβάλλον στο οποίο επιβιώνει η αγάπη.

Σε αυτό το σημείο, η συνειδητότητα γίνεται πρακτική και όχι ποιητική. Βοηθά στην παρατήρηση των αντιδράσεων σε πραγματικό χρόνο, στον εντοπισμό των προτύπων συμπεριφοράς πριν αυτά μονιμοποιηθούν και στην επιβράδυνση που απαιτείται για να επιλεγεί μια διαφορετική στάση. Αν παρατηρηθεί η χρήση αυτών των φράσεων, υπάρχουν ορισμένα βήματα που βοηθούν χωρίς να μετατρέπουν τα πάντα σε κρίση:

Παρατήρηση: Ποιο συναίσθημα προηγείται της φράσης και ποια ανάγκη παραμένει ανεκπλήρωτη;

Επιλογή: Μια ειλικρινής συζήτηση είναι προτιμότερη από δέκα μικρές αποφυγές.

Υποστήριξη: Αν η σχέση είναι σημαντική, η αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας είναι προτιμότερη πριν η δυσαρέσκεια γίνει η μόνιμη κατάσταση.

Αυτά τα βήματα δεν είναι δραματικά, είναι υπεύθυνα. Και η υπευθυνότητα είναι το σημείο από όπου ξεκινά η προσωπική εξέλιξη.

Tips

Το τέλος του έρωτα δεν μοιάζει πάντα με χωρισμό. Μερικές φορές μοιάζει με μούδιασμα, άλλες με εκνευρισμό και άλλες με την αίσθηση ότι κάποιος ζει δίπλα σε κάποιον και όχι μαζί του.

Η γλώσσα μπορεί να λειτουργήσει ως ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Δεν αποτελεί απόδειξη ότι κάποιος είναι κακός άνθρωπος ούτε ότι η σχέση είναι καταδικασμένη. Είναι απλώς πληροφορία, και η πληροφορία παρέχει επιλογές.

Αν η σχέση παρέμενε ακριβώς όπως είναι σήμερα, θα υπήρχε η επιθυμία συμμετοχής σε αυτήν έναν χρόνο μετά; Η ειλικρινής απάντηση σε αυτό το ερώτημα καθορίζει το είδος της αγάπης που θα επιλεγεί προς εξάσκηση από εδώ και στο εξής.