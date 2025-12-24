Σχέσεις: Αν κάποιος σας χώρισε με αυτούς τους 6 τρόπους, δεν σας σεβάστηκε ποτέ πραγματικά

Όλοι οι χωρισμοί πονούν και, σχεδόν πάντα υπάρχει μια δόση ασέβειας. Ο τρόπος που κάποιος επιλέγει να χωρίσει μαζί σας αποκαλύπτει πολλά για τον χαρακτήρα του — και, το πιο σημαντικό, για το πόσο πραγματικά σας εκτιμούσε ως άνθρωπο.

Παρόλο που δεν υπάρχει ανώδυνος τρόπος να τελειώσει μια σχέση, υπάρχουν σίγουρα τρόποι να γίνει με σεβασμό. Δυστυχώς, κάποιοι επιλέγουν τακτικές που δείχνουν πλήρη έλλειψη σεβασμού προς τα συναισθήματα, την αξιοπρέπεια και την ψυχική σας ισορροπία.

Αν ο/η πρώην σας χρησιμοποίησε κάποια από αυτές τις έξι συμπεριφορές για να βάλει τέλος στη σχέση, αυτό είναι ξεκάθαρο σημάδι ότι ποτέ δεν σας σεβάστηκε πραγματικά. Η αναγνώριση αυτού του γεγονότος μπορεί να αποτελέσει το πρώτο και πιο ουσιαστικό βήμα για να θεραπευτείτε και να προχωρήσετε μπροστά.

Αν κάποιος σας χώρισε με αυτούς τους 6 τρόπους, δεν σας σεβάστηκε ποτέ πραγματικά

Εξαφανίστηκαν (ghosting)

Σας χώρισαν με μήνυμα ή μέσω κοινωνικών δικτύων

Έμπλεξαν τρίτους χωρίς κανέναν λόγο

Σας φόρτωσαν όλη την ευθύνη

Προχώρησαν αμέσως με κάποιον/α άλλον/η

Σας κρατούσαν σε αναμονή, καλλιεργώντας ψεύτικες ελπίδες

Εξαφανίστηκαν (ghosting)

Τίποτα δεν λέει «δεν σας σέβομαι» πιο ξεκάθαρα από το να εξαφανιστεί κάποιος χωρίς ούτε μία λέξη. Το ghosting έχει γίνει όλο και πιο συνηθισμένο στην ψηφιακή εποχή μας, όμως αυτό δεν το κάνει λιγότερο σκληρό. Την μία μέρα όλα μοιάζουν να είναι όλα καλά και την επόμενη ο άλλος έχει εξαφανιστεί από τη ζωή σας χωρίς καμία εξήγηση, αφήνοντάς σας να αναρωτιέστε τι πήγε στραβά.

Όταν κάποιος σας κάνει ghosting, στην ουσία σας λέει ότι τα συναισθήματά σας δεν αξίζουν ούτε μια δύσκολη συζήτηση. Βάζει τη δική του άνεση πάνω από τη δική σας ανάγκη για κλείσιμο. Ένας άνθρωπος που σας σεβόταν πραγματικά θα αναγνώριζε ότι αξίζετε μια εξήγηση, όσο δύσκολο κι αν είναι να δοθεί.

Σας χώρισαν με μήνυμα ή μέσω κοινωνικών δικτύων

Εκτός κι αν βρίσκεστε σε σχέση από απόσταση όπου η συνάντηση είναι αδύνατη ή υπάρχουν σοβαροί λόγοι ασφάλειας, το να σας χωρίσει κάποιος πίσω από μια οθόνη είναι καθαρή δειλία. Ο απρόσωπος χαρακτήρας ενός χωρισμού μέσω μηνύματος σας στερεί την ευκαιρία για μια πραγματική συζήτηση, να κάνετε ερωτήσεις ή να εκφράσετε τα συναισθήματά σας.

Πρόκειται για μια μονόπλευρη επικοινωνία που συγκεντρώνει όλη τη δύναμη στα χέρια εκείνου που βάζει τέλος στη σχέση. Εκφράζει ό,τι θέλει και μετά εξαφανίζεται, αφήνοντάς σας να κοιτάζετε το κινητό σας με απίστευτη αμηχανία.

Οι χωρισμοί μέσω κοινωνικών δικτύων είναι ακόμα χειρότεροι. Το να ανακαλύπτετε ότι είστε πλέον ελεύθεροι επειδή άλλαξε η κατάσταση της σχέσης σας ή επειδή σας μπλόκαραν; Αυτό δεν είναι απλώς ασέβεια, είναι δημόσιος εξευτελισμός.

Έμπλεξαν τρίτους χωρίς κανέναν λόγο

Κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν έναν χωρισμό μόνοι τους, γι’ αυτό φέρνουν… ενισχύσεις. Ίσως έβαλαν φίλους να σας ανακοινώσουν τα νέα ή, ακόμα χειρότερα, άπλωσαν τα άπλυτα της σχέσης σας σε κοινούς γνωστούς πριν καν μιλήσουν σε εσάς.

Έτυχε να συνεργαστώ με κάποιον του οποίου ο/η σύντροφος ανακοίνωσε τον χωρισμό τους σε ένα δείπνο, μπροστά σε όλους τους φίλους τους, πιστεύοντας ότι το δημόσιο περιβάλλον θα απέτρεπε μια συναισθηματική σκηνή.

Όταν κάποιος μπλέκει τρίτους σε μια συζήτηση που θα έπρεπε να είναι απολύτως ιδιωτική ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, δείχνει απόλυτη αδιαφορία για την αξιοπρέπειά σας. Τον ενδιαφέρει περισσότερο να διαχειριστεί τη δική του αμηχανία παρά να προστατεύσει την ιδιωτικότητά σας και να σας φερθεί με τον στοιχειώδη ανθρώπινο σεβασμό.

Ένας χωρισμός με σεβασμό γίνεται αποκλειστικά ανάμεσα στους δύο ανθρώπους της σχέσης. Τελεία. Η παρουσία κοινού ή «αγγελιοφόρων» αποδεικνύει ότι ποτέ δεν σας είδαν ως ισότιμους συντρόφους, άξιους για μια άμεση, ειλικρινή συζήτηση.

Σας φόρτωσαν όλη την ευθύνη

Όλοι γνωρίζουμε ότι μια σχέση αφορά δύο ανθρώπους και, όταν τελειώνει, συνήθως υπάρχει κοινή ευθύνη. Κι όμως, κάποιοι στον χωρισμό ξαναγράφουν την ιστορία, μετατρέποντάς σας ξαφνικά στον «κακό» κάθε αφήγησης.

Παραθέτουν έναν ατελείωτο κατάλογο με ελαττώματα, λάθη και ανεπάρκειές σας, ενώ οι ίδιοι παρουσιάζονται ως ταλαιπωρημένα θύματα που απλώς «δεν άντεχαν άλλο». Αυτή η τακτική είναι ιδιαίτερα σκληρή, γιατί έχει έναν ξεκάθαρο στόχο:

Να σας κάνει να νιώσετε τόσο άσχημα με τον εαυτό σας, ώστε να μην τολμήσετε καν να αμφισβητήσετε τον χωρισμό. Θέλετε τόσο να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας ή είστε τόσο βυθισμένοι στις ενοχές, που δεν προλαβαίνετε να δείτε πως εκείνοι αποφεύγουν επιμελώς κάθε ευθύνη για τον ρόλο που έπαιξαν στη διάλυση της σχέσης.

Μια ειλικρινής συγγνώμη περιλαμβάνει αναγνώριση, ανάληψη ευθύνης και προσπάθεια επανόρθωσης. Ένας άνθρωπος που σας σέβεται μπορεί να παραδεχτεί τη δική του συμβολή στα προβλήματα, ακόμη και τη στιγμή του χωρισμού. Αν σας φορτώνουν όλο το φταίξιμο, σας δείχνουν ξεκάθαρα ότι ποτέ δεν σας σεβάστηκαν αρκετά ώστε να είναι ειλικρινείς για τη δυναμική της σχέσης.

Προχώρησαν αμέσως με κάποιον/α άλλον/η

Το να ανακαλύπτετε ότι ο/η πρώην σας είναι με κάποιον/α νέο/α λίγες ημέρες ή εβδομάδες μετά τον χωρισμό σας είναι καταστροφικό. Αλλά το να συνειδητοποιείτε ότι ήδη έριχνε τα θεμέλια για αυτή τη νέα σχέση ενώ ήσασταν ακόμα μαζί; Αυτό είναι σαφές σημάδι ότι δεν σας σεβόταν ούτε εσάς ούτε τη σχέση σας.

Κάποιες φορές οι άνθρωποι αποσυνδέονται πνευματικά από τις σχέσεις πολύ πριν φύγουν πραγματικά και αρχίζουν να επενδύουν συναισθηματικά σε κάποιον άλλο ενώ είστε ακόμα μαζί. Μπορεί να μην υπάρχει τεχνικά απιστία, αλλά καλλιεργούν την επόμενη σχέση τους ενώ εσείς εξακολουθείτε να πιστεύετε στη σημερινή σας.

Ένα μοτίβο που έχω παρατηρήσει με τους/τις πελάτες μου είναι πώς μπερδεύουν την ένταση με την οικειότητα σε νέες σχέσεις. Όταν κάποιος μπαίνει αμέσως σε κάτι νέο και έντονο, συχνά τρέχει μακριά από το να αντιμετωπίσει την συναισθηματική πραγματικότητα αυτού που μόλις τελείωσε.

Αλλά το πιο σημαντικό, η γρήγορη αναπήδηση τους δείχνει ότι δεν εκτιμούσαν αρκετά ό,τι είχατε για να πάρουν χρόνο να το θρηνήσουν σωστά.

Σας κρατούσαν σε αναμονή, καλλιεργώντας ψεύτικες ελπίδες

Ίσως η πιο σκληρή τακτική είναι η αργή εξαφάνιση συνοδευόμενη από μπερδεμένα σήματα. Λένε ότι χρειάζονται χώρο, αλλά δεν το ονομάζουν χωρισμό. Συνεχίζουν να στέλνουν μηνύματα περιστασιακά, ακριβώς όσα χρειάζονται για να σας κρατούν στην ελπίδα.

Προτείνουν να ξανασμίξετε «μια μέρα» ή λένε ότι δεν είναι έτοιμοι για σχέση τώρα, ενώ παράλληλα βγαίνουν ενεργά με άλλους. Αυτή η αναποφάσιστη τακτική σας κρατά σε συναισθηματικό κενό, ανίκανοι να προχωρήσετε αλλά και χωρίς το δικαίωμα να βελτιώσετε τη σχέση.

Είστε κολλημένοι, περιμένοντας να αποφασίσουν, βάζοντας τη ζωή σας σε αναμονή για κάποιον που έχει ήδη πάρει απόφαση αλλά δεν έχει το θάρρος να σας το πει. Ένα άτομο που σας σέβεται πραγματικά καταλαβαίνει ότι η σαφήνεια, ακόμα κι αν πονάει, είναι πιο γενναιόδωρη από την ψεύτικη ελπίδα.

Δεν θα σας άφηνε να αιωρείστε, αναρωτώμενοι πού βρίσκεστε. Θα σας έδινε τον καθαρό χωρισμό που χρειάζεστε για να γιατρευτείτε και να προχωρήσετε μπροστά.

Tips

Αν αναγνωρίζετε κάποιες από αυτές τις τακτικές από τον δικό σας χωρισμό, να ξέρετε ότι ο τρόπος που κάποιος επέλεξε να τελειώσει τη σχέση μαζί σας δεν λέει τίποτα για την αξία σας και τα πάντα για τον χαρακτήρα του. Αξίζατε καλύτερη μεταχείριση από τον σεβασμό, το θάρρος ή τη σκληρότητα. Αξίζατε ειλικρίνεια, ευθύτητα και σεβασμό για τα συναισθήματά σας.

Το να γιατρευτείτε από έναν ασέβεια χωρισμό συχνά χρειάζεται περισσότερο χρόνο, γιατί δεν θρηνείτε μόνο για τη σχέση· επεξεργάζεστε επίσης τον επιπλέον πόνο από τον τρόπο που τελείωσε. Να είστε υπομονετικοί με τον εαυτό σας. Σκεφτείτε να συνεργαστείτε με έναν ψυχοθεραπευτή που μπορεί να σας βοηθήσει να επεξεργαστείτε τόσο την απώλεια όσο και την ασέβεια.

Θυμηθείτε, κάποιος που σας εκτιμούσε πραγματικά θα είχε τελειώσει τα πράγματα με αξιοπρέπεια, ακόμα κι αν ήταν δύσκολο. Το γεγονός ότι δεν το έκανε δεν αντικατοπτρίζει εσάς, αποκαλύπτει εκείνον/εκείνην. Και, ειλικρινά, κάποιος που μπορούσε να σας φερθεί έτσι κατά τον χωρισμό πιθανότατα δεν σας σεβόταν πλήρως ούτε κατά τη διάρκεια της σχέσης.

Η στρατηγική αποχώρησής τους απλώς το έκανε αδιαμφισβήτητα σαφές. Πάρτε αυτή τη γνώση και χρησιμοποιήστε την ως εργαλείο για να ξεχωρίζετε τις μελλοντικές σχέσεις. Τώρα ξέρετε πώς μοιάζει η ασέβεια και μπορείτε να εντοπίζετε αυτά τα σημάδια νωρίτερα. Αξίζετε κάποιον που σας σέβεται αρκετά ώστε να χειρίζεται τόσο τις καλές στιγμές όσο και τις δύσκολες συζητήσεις με ακεραιότητα.