Οι άνθρωποι που χάνουν συχνά τον εαυτό τους στις σχέσεις, ξεχνούν αυτές τις 8 πολύτιμες συνήθειες

Το να χάνεστε ολοκληρωτικά μέσα σε μια σχέση είναι ένα συναίσθημα με το οποίο πολλοί μπορούν να ταυτιστούν. Όμως μέσα στη δίνη του έρωτα, συχνά παραμελούμε βασικές συνήθειες που μας κρατούν συνδεδεμένους με την ατομικότητά μας.

Οι σχέσεις είναι μια όμορφη συνεργασία, αλλά δεν πρέπει ποτέ να εξαφανίζουν την προσωπική σας ταυτότητα. Δυστυχώς, πάρα πολλοί άνθρωποι χάνουν το μοναδικό τους «εγώ» και αφήνουν στην άκρη τις συνήθειες που το διαμορφώνουν.

Παρακάτω αναλύονται 8 συνήθειες που συχνά παραβλέπουν τα άτομα που χάνουν τον εαυτό τους μέσα στις σχέσεις. Αυτές είναι οι συνήθειες που δεν μπορείτε να αγνοήσετε, επειδή θα σας κρατήσουν προσγειωμένους όσο είστε βαθιά ερωτευμένοι.

8 πολύτιμες συνήθειες για να μην χάσετε τον εαυτό σας σε μια σχέση

Αγκαλιάστε την μοναχικότητα

Καλλιεργήστε τις αγαπημένες σας ασχολίες

Διατηρήστε τις φιλίες σας

Προτεραιότητα στην αυτοφροντίδα

Επιδιώξτε τα όνειρα και τους στόχους σας

Εκτιμήστε τη φωνή και τις απόψεις σας

Ισορροπία ανάμεσα στο δούναι και λαβείν

Καλλιεργήστε την ατομικότητά σας

Αγκαλιάστε την μοναχικότητα

Όταν είμαστε σε σχέση, είναι εύκολο να ξεχάσουμε την απόλυτη χαρά της μοναχικότητας. Το να περνάτε χρόνο με τον σύντροφό σας, ασφαλώς δεν είναι κακό. Είναι, στην πραγματικότητα, ένα από τα όμορφα πράγματα των σχέσεων. Αλλά το να είστε συνεχώς μαζί μπορεί μερικές φορές να περιορίσει τον χώρο που χρειάζεστε για τον εαυτό σας. Θυμάστε εκείνες τις ευτυχισμένες στιγμές που μπορούσατε να διαβάσετε, να διαλογιστείτε, ή απλώς να είστε μόνοι με τις σκέψεις σας;

Ονομάζεται μοναχικότητα και είναι μια συνήθεια που πάρα πολλοί άνθρωποι χάνουν όταν βρίσκονται σε σχέση. Η μοναχικότητα δεν είναι η “κοινωνική” μοναξιά. Είναι χρόνος αυτοστοχασμού, μια ευκαιρία να συνδεθείτε με τον εσωτερικό σας εαυτό. Θρέφει την ψυχή σας και επαναφορτίζει το μυαλό σας. Είναι ζωτικής σημασίας για την προσωπική σας ανάπτυξη και την ψυχική σας υγεία.

Μην αφήνετε τη γοητεία της συντροφικότητας ν’ αμβλύνει τη λάμψη της μοναχικότητας σας. Βρείτε ισορροπία. Κατανείμετε αφιερωμένο χρόνο για τον εαυτό σας στο πρόγραμμά σας και τηρήστε τον. Διατηρήστε και καλλιεργήστε αυτή τη συνήθεια, γιατί ακόμα και όταν είστε μέρος ενός διδύμου, εξακολουθείτε να είστε ο μοναδικός εαυτός σας.

Καλλιεργήστε τις αγαπημένες σας ασχολίες

Όταν δημιουργείτε μια συντροφική σχέση, μην ξεχνάτε ποτέ να καλλιεργείτε τα χόμπι σας. Είναι κομμάτι της προσωπικότητάς σας. Μια σχέση πρέπει να εμπλουτίζει τη ζωή σας, όχι να αφαιρεί από αυτήν.

Όποιο κι αν είναι το πάθος σας – είτε ζωγραφική, πεζοπορία, μαγειρική ή χορός – βρείτε χρόνο γι’ αυτό. Είναι μια ζωτική συνήθεια όχι μόνο για την προσωπική σας ευημερία, αλλά και για τη διατήρηση μιας υγιούς σχέσης.

Διατηρήστε τις φιλίες σας

Η δημιουργία μιας σχέσης μπορεί μερικές φορές να μας κάνει να αλλάξουμε την κοινωνική μας ζωή εστιάζοντας στους συντρόφους μας. Αλλά είναι σημαντικό να θυμάστε να διατηρείτε συνδέσεις και εκτός της ρομαντικής σας σχέσης. Οι ανεξάρτητες φιλίες είναι πιο κρίσιμες από όσο νομίζετε.

Στην πραγματικότητα, έρευνες έχουν δείξει ότι η ύπαρξη ενός ισχυρού δικτύου φίλων μπορεί να αυξήσει το προσδόκιμο ζωής σας, να βελτιώσει τη σωματική σας υγεία, και ακόμη και να σας βοηθήσει να αναρρώσετε ταχύτερα από ασθένειες.

Όταν είμαστε ερωτευμένοι, μπορεί να αισθανόμαστε ότι ο σύντροφός μας είναι το μόνο άτομο που χρειαζόμαστε. Αλλά οι φιλίες παρέχουν μια διαφορετική οπτική γωνία και συναισθηματική υποστήριξη που συμπληρώνει την υποστήριξη που παρέχει μια ρομαντική σχέση.

Ως εκ τούτου, το να αφιερώνετε χρόνο για να καλλιεργήσετε τις φιλίες σας, να συνδεθείτε με τους φίλους σας ανεξάρτητα, είναι μια ζωτική συνήθεια που πρέπει να διατηρήσετε. Είναι απολύτως φυσιολογικό, και υγιές, να έχετε εμπειρίες και σχέσεις που είναι δικές σας και μόνο δικές σας.

Προτεραιότητα στην αυτοφροντίδα

Μην υποτιμάτε ποτέ τη σημασία της αυτοφροντίδας μέσα σε μια σχέση. Πολύ συχνά, παρασυρόμαστε στις ανάγκες, τις επιθυμίες και τα θέλω του συντρόφου μας, αφήνοντας τις δικές μας στην άκρη. Η αυτοφροντίδα δεν είναι εγωιστική. Είναι θεμελιώδης. Μας αναζωογονεί, μας ανανεώνει και μας κρατάει υγιείς, τόσο ψυχικά όσο και σωματικά.

Είτε πρόκειται για μια Κυριακή φροντίδας του εαυτού σας, με μια μάσκα προσώπου και το αγαπημένο σας βιβλίο, μια πεζοπορία στο δάσος, ένα μάθημα αθλητισμού, καθημερινό διαλογισμό, ή μια δίαιτα που σας κάνει να αισθάνεστε καλά, θυμηθείτε να φροντίζετε και τις δικές σας ανάγκες.

Το να διατηρείτε τον εαυτό σας υγιή και γεμάτο ενέργεια, σας κάνει καλύτερο σύντροφο. Δείχνει ότι σέβεστε τον εαυτό σας, κάτι που με τη σειρά του οδηγεί τον σύντροφό σας να σας σέβεται περισσότερο. Οπότε, βρείτε χρόνο στο πρόγραμμά σας για αυτοφροντίδα, είναι μια συνήθεια που δεν έχετε την πολυτέλεια να χάσετε.

Επιδιώξτε τα όνειρα και τους στόχους σας

Η αγάπη είναι κάτι υπέροχο. Σας παρασύρει, γεμίζει την καρδιά σας με χαρά και δίνει εντελώς νέο νόημα στη ζωή. Αλλά μέσα στον ορυμαγδό των στόχων του ζευγαριού, θυμάστε τα ατομικά σας όνειρα και τους στόχους σας; Θυμάστε τη λίστα με τα πράγματα που θέλετε να κάνετε; Ένα ταξίδι στο Τόκιο, τα μαθήματα σάλσα, η δημοσίευση ενός βιβλίου, ο μαραθώνιος ή η εκμάθηση μιας δεξιότητας;

Αξίζουν ακόμα την προσοχή σας. Τα προσωπικά σας όνειρα και στόχοι αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του ποιοι είστε. Αντιπροσωπεύουν τις φιλοδοξίες σας, τα πάθη σας και την ορμή σας. Το να τα εγκαταλείψετε αμβλύνει το ατομικό σας πνεύμα.

Επιπλέον, η επιδίωξη των ατομικών σας ονείρων μπορεί να προσθέσει ένα επίπεδο ικανοποίησης και αυτοπεποίθησης που ενισχύει την υγεία της σχέσης σας. Σας υπενθυμίζει, σε εσάς και στον σύντροφό σας, τις ατομικές σας δυνάμεις και τα ενδιαφέροντά σας. Το να εγκαταλείπετε όνειρα για χάρη μιας σχέσης μπορεί να οδηγήσει σε δυσαρέσκεια μακροπρόθεσμα. Οπότε, κρατήστε και επιδιώξετε τα όνειρά σας. Μετρούν, μετράτε εσείς, όσο ερωτευμένοι κι αν είστε.

Εκτιμήστε τη φωνή και τις απόψεις σας

Η φωνή σας μετράει, οι απόψεις σας μετρούν. Το να τις εκφράζετε δεν σημαίνει ότι δημιουργείτε σύγκρουση ή διαφωνία. Σημαίνει απλώς ότι υπερασπίζεστε την ατομικότητά σας.

Είτε πρόκειται για την επιλογή ενός μέρους για δείπνο είτε για μια πολιτική συζήτηση, βεβαιωθείτε ότι η φωνή σας ακούγεται και ότι ο/η σύντροφός σας σέβεται τις απόψεις σας όσο κι εσείς τις δικές του/της. Δώστε αξία στη φωνή σας, σας καθορίζει.

Ισορροπία ανάμεσα στο δούναι και λαβείν

Στον χορό της αγάπης, τόσο το να δίνετε όσο και το να λαμβάνετε παίζουν καθοριστικό ρόλο. Η ισορροπία και των δύο είναι ζωτικής σημασίας για μια υγιή και ολοκληρωμένη σχέση. Το να δίνετε, σε μια σχέση, είναι κάτι υπέροχο. Δείχνει φροντίδα, δείχνει αγάπη, δείχνει δέσμευση. Αλλά αν κάποιος συνεχίζει να δίνει χωρίς να λαμβάνει, μπορεί να οδηγήσει σε εξάντληση και δυσαρέσκεια.

Ομοίως, το να λαμβάνετε απλώς χωρίς να δίνετε αγνοεί τη δυναμική της αμοιβαιότητας από την οποία ευδοκιμούν οι σχέσεις. Οπότε, να θυμάστε, είναι εντάξει να εκφράζετε τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας. Είναι φυσιολογικό να ζητάτε υποστήριξη, αγάπη και φροντίδα.

Από την άλλη πλευρά, μην ξεχνάτε να ανταποδίδετε τις χειρονομίες αγάπης και φροντίδας που σας δείχνει ο/η σύντροφός σας. Το να επιτυγχάνετε την ισορροπία μεταξύ του να δίνετε και του να λαμβάνετε είναι μια συνήθεια που εμπλουτίζει τις σχέσεις και τις διατηρεί δυνατές.

Καλλιεργήστε την ατομικότητά σας

Το να είσαι ερωτευμένος είναι υπέροχο, αλλά είναι σημαντικό να μην χαθείς στη διαδικασία. Θυμηθείτε, είστε ένα άτομο με τη δική σας ταυτότητα, αξία, αξίες και χαρακτηριστικά. Μην επιτρέψετε να επισκιαστούν αυτά από τη σχέση σας. Διατηρήστε τον αυτοσεβασμό σας, υπερασπιστείτε τις πεποιθήσεις σας, συνδεθείτε με τις επιθυμίες σας και τροφοδοτήστε την περιέργειά σας.

Με απλά λόγια, μην θυσιάσετε την ουσία του εαυτού σας. Κρατήστε τη φλόγα της ταυτότητάς σας να καίει έντονα. Επειδή στον λαβύρινθο της αγάπης, η αίσθηση του εαυτού σας είναι το φως που σας καθοδηγεί.

Tips για μία υγιή σχέση

Στον πυρήνα των ουσιαστικών σχέσεων βρίσκεται η προσγειωμένη αλλά εκπληκτικά ισχυρή έννοια της αγάπης για τον εαυτό. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζονται υγιείς σχέσεις. Θυμηθείτε, ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε στον εαυτό μας καθορίζει τα πρότυπα για το πώς μας συμπεριφέρονται οι άλλοι. Διδάσκουμε στους ανθρώπους πώς να μας αγαπούν με βάση το πώς αγαπάμε και σεβόμαστε τον εαυτό μας.

Η διατήρηση της ατομικότητάς σας, των συνηθειών σας, της ταυτότητάς σας, δεν αφορά απλώς την επανεφεύρεση του τροχού της αγάπης. Αφορά τη δημιουργία μιας αγάπης εμπλουτισμένης με αυτοσεβασμό, ανεξαρτησία και αμοιβαία εξέλιξη.

Αυτές δεν είναι απλώς συνήθειες που συχνά ξεχνάμε, είναι υπενθυμίσεις της εγγενούς μας αξίας ως ατόμων. Έτσι, καθώς πλοηγείστε μέσα στην όμορφη πολυπλοκότητα της αγάπης και των σχέσεων, θυμηθείτε να αγαπάτε το «εσείς» στην εξίσωση. Επειδή κάθε σχέση στην οποία εισέρχεστε είναι μια επέκταση της σχέσης που έχετε με τον εαυτό σας.

Στο χορό της αγάπης, αντί να χαθείτε στη μουσική, αφήστε τη μελωδία της αγάπης για τον εαυτό να αντηχήσει. Μπορεί να εκπλαγείτε από την αρμονία που επέρχεται.