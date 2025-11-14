Οι 7 ανεπαίσθητες συνήθειες που σας κάνουν ανυπόφορους, χωρίς να το συνειδητοποιείτε

Είναι πολύ συνηθισμένο άνθρωποι να έχουν «τυφλά σημεία» στη συμπεριφορά τους. Να υιοθετούν, χωρίς να το καταλαβαίνουν, τρόπους επικοινωνίας ή αντιδράσεις που κουράζουν τους γύρω τους. Συχνά αυτές οι συνήθειες έχουν χτιστεί μέσα από χρόνια εργασιακής πίεσης, άγχους ή επαναλαμβανόμενων μοτίβων στην προσωπική ζωή τους.

Οι περισσότεροι κάνουν πράγματα που ενοχλούν ή απομακρύνουν τους άλλους χωρίς να το αντιλαμβάνονται. Γι’ αυτό είναι χρήσιμο να επισημαίνονται οι λεπτές, αλλά σημαντικές συμπεριφορές που μπορεί να καθιστούν κάποιον δύσκολο στη συναναστροφή. Η αναγνώριση είναι πάντα το πρώτο βήμα για αλλαγή.

Οι 7 συνήθειες που κάνουν τους ανθρώπους να σας αποφεύγουν, χωρίς να το συνειδητοποιείτε

Όλα περιστρέφονται γύρω από εσάς

Σπεύδετε πάντα να λύσετε τα προβλήματα

Δεν παραδέχεστε ποτέ τα λάθη σας

Παραπονιέστε συνέχεια χωρίς να κάνετε τίποτα

Είστε συστηματικά αναξιόπιστος

Θέλετε να μιλούν μόνο για εσάς

Δίνετε συμβουλές χωρίς να σας ρωτήσουν

Κάποιος αρχίζει να σας μιλάει για τη δύσκολη μέρα του, κι εσείς μέσα σε τριάντα δευτερόλεπτα έχετε ήδη στρέψει τη συζήτηση στη δική σας εμπειρία. “Άμα νομίζεις ότι αυτό είναι δύσκολο, άκου εγώ τι έχω περάσει”.

Αυτό που κάνετε είναι ν’ απαξιώνετε την εμπειρία των άλλων.

Το θέμα είναι το εξής: το να μοιράζεστε μια παρόμοια εμπειρία μπορεί καμιά φορά να είναι χρήσιμο. Δείχνει ενσυναίσθηση και δημιουργεί σύνδεση. Όμως, όταν αυτό γίνεται αντανακλαστικά, όταν κάθε συζήτηση μετατρέπεται στο “Σόου του Εγώ”, οι άνθρωποι σταματούν να σας ανοίγονται. Δεν νιώθουν ότι τους ακούτε. Νιώθουν σαν να υπάρχουν μόνο για να σας δίνουν αφορμές για τον δικό σας μονόλογο.

Έπρεπε να εκπαιδεύσετε τον εαυτό σας να κάνετε ερωτήσεις που συνεχίζουν τη συζήτηση, αντί να πετάγεστε στις δικές σας ιστορίες. Ερωτήσεις όπως: “Πώς ένιωσες”, ή “τι έκανες μετά”; Κι όμως, είναι πιο δύσκολο απ’ όσο νομίζετε, όταν το ένστικτό σας είναι να συνδέετε τα πάντα με τον εαυτό σας.

Σπεύδετε πάντα να λύσετε τα προβλήματα

Κάποιος σας φέρνει ένα ζήτημα, βρίσκετε μια λύση, προχωράτε. Αυτή είναι η νοοτροπία σας. Αλλά οι σχέσεις δεν λειτουργούν έτσι. Η γυναίκα σας δεν θέλει πάντα να της λύνετε τα προβλήματα. Κάποιες φορές, αρκεί να την ακούσετε με προσοχή.

Οι άνδρες ειδικά, τείνουν να υιοθετούν αυτόματα τη νοοτροπία. Αλλά το να πηδάτε κατευθείαν στις λύσεις μπορεί να φανεί απαξιωτικό. Υποδηλώνει ότι ενδιαφέρεστε περισσότερο να λύσετε το πρόβλημα παρά να καταλάβετε πώς νιώθει το άτομο γι’ αυτό.

Δεν παραδέχεστε ποτέ τα λάθη σας

Οι άνθρωποι που δεν μπορούν ποτέ να παραδεχτούν τα λάθη τους είναι κουραστικοί για το περιβάλλον τους. Κάθε διαφωνία γίνεται μάχη. Κάθε σφάλμα δικαιολογείται ή ρίχνεται η ευθύνη σε κάτι άλλο.

Δεν υπάρχει ποτέ επίλυση, γιατί η επίλυση απαιτεί την αναγνώριση του σφάλματος. Η εκμάθηση του σωστού τρόπου για να ζητάτε συγγνώμη ήταν μία από τις πιο πολύτιμες δεξιότητες που μπορείτε να αναπτύξετε.

Όχι ψεύτικες συγγνώμες, όπου στην πραγματικότητα απλώς υπερασπίζεστε τον εαυτό σας. Πραγματικές συγγνώμες, που αναγνωρίζουν τον αντίκτυπο και με τον τρόπο αυτό αναλαμβάνετε την ευθύνη. Είναι άβολο στην αρχή, αλλά είναι επίσης απίστευτα απελευθερωτικό.

Παραπονιέστε συνέχεια χωρίς να κάνετε τίποτα

Πάντα και παντού, υπάρχουν ορισμένοι που μονίμως παραπονιούνται. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Το αφεντικό είναι ανίκανο. Οι συνάδελφοί είναι τεμπέληδες. Η αμοιβή δεν είναι δίκαιη. Και ούτω καθεξής.

Το να ξεσπά κάποιος κατά καιρούς είναι υγιές. Όλοι χρειαζόμαστε μια διέξοδο για να αποφορτιστούμε. Αλλά η συνεχής γκρίνια χωρίς καμία διάθεση να αλλάξει η κατάσταση, είναι κάτι διαφορετικό. Πρόκειται για τη χρησιμοποίηση άλλων ανθρώπων ως συναισθηματικούς κάδους απορριμμάτων. Τα διαρκή παράπονα, χωρίς να συνοδεύονται από την προθυμία της αλλαγής, κάνει τους ανθρώπους δυσάρεστους και σταδιακά, ανυπόφορους.

Είστε συστηματικά αναξιόπιστος

Πάντα υπάρχει ένας φίλος που αργεί μονίμως. Έχει έτοιμη τη δικαιολογία. Η χρόνια αναξιοπιστία στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ο χρόνος σας δεν έχει σημασία για τους άλλους. Η έλλειψη συνέπειας, διαβρώνει την εμπιστοσύνη.

Να τηρείτε τις δεσμεύσεις σας. Αν πείτε πως θα παρευρεθείτε κάπου, πρέπει να πάτε. Αν υποσχεθείτε ότι θα βοηθήσετε κάποιον, τότε οφείλετε να το κάνετε.

Η αξιοπιστία σας είναι η φήμη σας. Οι άνθρωποι πάντα θυμούνται ποιοι είναι συνεπείς.

Θέλετε να μιλούν μόνο για εσάς

Αυτό σημαίνει ότι κάνετε τα πάντα να αφορούν εσάς – μια ιδιαίτερα εκνευριστική τάση. Κάποιος σας λέει πόσο κουρασμένος είναι και, πριν καλά καλά ολοκληρώσει, εσείς λέτε: “Αχ, και εγώ, με τρεις ώρες ύπνο είμαι”.

Κάποιος αναφέρει ένα πρόβλημα υγείας και απαντάτε: “Αυτό δεν είναι τίποτα, η εγχείρηση που έκανα ήταν πολύ επικίνδυνη”.

Κάποιος είναι περήφανος για ένα επίτευγμα και εσείς του λέτε: “Και εγώ κατάφερα μόνος μου να…” Είναι ανταγωνιστική δυστυχία ή ανταγωνιστικό επίτευγμα, και με τους δύο τρόπους, είναι εξαντλητικό. Η παρόρμηση να ‘υπερθεματίζεις’ (να προσπαθείς να ξεπεράσεις τον άλλο) πηγάζει συνήθως από ανασφάλεια.

Θέλετε να αποδείξετε ότι αξίζετε να βρίσκεστε στη συζήτηση, ότι έχετε υποφέρει αρκετά ή έχετε επιτύχει αρκετά για να έχετε αξιοπιστία. Αλλά οι άνθρωποι που δεν νιώθουν ανασφάλεια, δεν χρειάζεται και να αποδεικνύουν συνεχώς πως είναι καλύτεροι.

Δίνετε συμβουλές χωρίς να σας ρωτήσουν

Φανταστείτε το εξής: είστε σε ένα οικογενειακό δείπνο και το ενήλικο παιδί σας αναφέρει ότι σκέφτεται να αλλάξει δουλειά. Πριν καν ολοκληρώσει τη σκέψη του, ξεκινάτε μια λεπτομερή διάλεξη για την πορεία της καριέρας του, τις συνθήκες της αγοράς και το τι πραγματικά θα έπρεπε να κάνει με τη ζωή του.

Σας φαίνεται οικείο; Η παροχή συμβουλών υποδηλώνει ότι θεωρείτε πως ο άλλος είναι ανίκανος να βρει λύσεις μόνος του. Είναι υποτιμητικό, ακόμα και όταν δεν έχετε αυτή την πρόθεση.

Τα παιδιά θα κάνουν λάθη και θα μάθουν απ’ αυτά. Μάθετε να ακούτε με προσοχή, με σκοπό απλώς να καταλάβετε. Αυτή η δεξιότητα θα μεταμορφώσει τη σχέση σας.

Tips

Καμία από αυτές τις συμπεριφορές δεν σας κάνει κακό άνθρωπο. Ωστόσο, κάνουν την παρουσία σας κουραστική για τους άλλους. Δημιουργούν απόσταση στις σχέσεις και αφήνουν τους ανθρώπους να νιώθουν ότι δεν τους ακούνε, ότι τους υποτιμούν ή ότι τους εξαντλούν.

Τα καλά νέα είναι ότι μόλις αντιληφθείτε αυτά τα μοτίβα, μπορείτε να τα αλλάξετε. Χρειάζεται προσπάθεια και ταπεινότητα, αλλά είναι εφικτό. Ξεκινήστε απλώς παρατηρώντας. Πότε επεμβαίνετε με τις δικές σας ιστορίες; Πότε προσφέρετε λύσεις που κανείς δεν ζήτησε; Πότε εμμένετε πεισματικά αντί να παραδεχτείτε ότι κάνετε λάθος;

Η αυτογνωσία δεν αποκτάται από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά είναι το θεμέλιο για να γίνετε κάποιος με τον οποίο οι άνθρωποι απολαμβάνουν πραγματικά να περνούν χρόνο. Και σε αυτό το στάδιο της ζωής, αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία από το να έχετε δίκιο, να εντυπωσιάζετε ή να είστε το κέντρο της προσοχής.