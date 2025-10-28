Αν θέλετε να σας παίρνουν στα σοβαρά, πείτε αντίο σε αυτές τις 7 συνήθειες

Πολλοί είναι οι άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν τον λόγο για τον οποίο οι άλλοι δεν μπορούν να τους πάρουν στα σοβαρά. Μπορεί να έχουν όλα τα προσόντα, την εμπειρία και τις δυνατότητες, αλλά να υιοθετούν λάθος προσεγγίσεις στις ανθρώπινες σχέσεις ώστε να λάβουν τον σεβασμό που τους αξίζει.

7 συνήθειες που πρέπει να ξεχάσετε αν θέλετε να σας παίρνουν στα σοβαρά

Ζητάτε συγγνώμη ακόμη και δεν έχετε κάνει λάθος

Γεμίζετε την κουβέντα με ανούσιες λέξεις

Αναζητάτε διαρκώς την επιβεβαίωση των άλλων

Υπονομεύετε τον εαυτό σας

Κακή γλώσσα του σώματος

Είστε πολύ καλόβολος

Κοιτάτε το κινητό σας στη διάρκεια της συζήτησης

Ζητάτε συγγνώμη ακόμη και δεν έχετε κάνει λάθος

Αφορά αρκετούς ανθρώπους. Συγγνώμη για την ερώτηση. Συγγνώμη για το ζητάτε τον χρόνο χρόνο κάποιου. Συγγνώμη για το ότι, ουσιαστικά, υπάρχετε σ’ έναν επαγγελματικό χώρο. Η υπερβολική χρήση του συγγνώμη, στέλνει το μήνυμα ότι δεν έχετε αυτοπεποίθηση. Αυτό στηρίζουν και σχετικές μελέτες.

Με το να λέτε διαρκώς συγγνώμη, ουσιαστικά αποκαλύπτετε το έλλειμμα της αυτοπεποίθησής σας. Πείτε συγγνώμη μόνο όταν έχετε κάνει πραγματικό λάθος. Όταν απλώς κάνετε τη δουλειά σας, κάνετε φυσιολογικές ερωτήσεις ή εκφράζετε τις σκέψεις σας, δεν χρειάζεται να ζητάτε συγγνώμη.

Αντικαταστήστε το «Συγγνώμη που ενοχλώ, αλλά…» με «Έχω μια ερώτηση για…». Θα εκπλαγείτε απ’ το πόσο πιο σοβαρά θα σας πάρουν οι άλλοι.

Γεμίζετε την κουβέντα με ανούσιες λέξεις

Πολλές αξιόλογες ιδέες μπορεί να “πνιγούν” με τον περιττό θόρυβο μερικών λέξεων: “Ξέρεις”, “Θέλω να πω”, “σκεφτόμουν”… Όσο και αν η χρήση τους είναι φυσική στην κουβέντα, δεν έχουν περιεχόμενο και αποκαλύπτουν αβεβαιότητα και ασάφεια.

Δοκιμάστε να κάνετε παύση αντί να γεμίζετε τη σιωπή με ανούσιες λέξεις. Η σιωπή, όταν χρησιμοποιείται συνειδητά, σας κάνει να ακούγεστε πιο πειστικοί και σίγουροι.

Αναζητάτε διαρκώς την επιβεβαίωση των άλλων

«Έχει νόημα αυτό που λέω;» «Είναι εντάξει;» «Τι νομίζετε;» Δεν υπάρχει τίποτα κακό με αυτές τις ερωτήσεις στο σωστό πλαίσιο. Η αναζήτηση ανατροφοδότησης και η εξασφάλιση κατανόησης είναι μέρος της καλής επικοινωνίας.

Μερικοί άνθρωποι αναζητούν επιβεβαίωση μετά από κάθε τους διατύπωση. Αυτό υποδηλώνει πως δεν εμπιστεύεστε τη δική σας κρίση. Οι πιο σεβαστοί ηγέτες, δηλώνουν ξεκάθαρα τη θέση τους, αφήνοντας το περιθώριο της έκφρασης στους συνομιλητές τους.

Δεν ζητούν την έγκρισή τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να απορρίπτετε την ανατροφοδότηση. Σημαίνει ότι έχετε αρκετή αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στις γνώσεις και την προοπτική σας, ώστε να εκθέτετε τις απόψεις σας. Μη ζητάτε επιβεβαίωση εκ των προτέρων.

Υπονομεύετε τον εαυτό σας

«Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά…» «Αυτό μάλλον είναι μια χαζή ερώτηση…» «Δεν είμαι ειδικός, αλλά…» Σας ακούγονται γνωστά; Πολλοί ξεκινούν έτσι τις προτάσεις τους. Μπορεί να το κάνετε από ταπεινότητα.

Ωστόσο, δίνει στους άλλους την ευκαιρία να σας αμφισβητήσουν αμέσως. Αυτοί οι περιορισμοί είναι αυτοκαταστροφικοί. Λένε στο κοινό σας ότι ακόμα και εσείς δεν πιστεύετε ότι η συνεισφορά σας έχει αξία. Οπότε γιατί να το πιστέψουν αυτοί; Το ίδιο ισχύει και για τον προφορικό λόγο.

Αν έχετε μια ερώτηση, απλά ρωτήστε την. Αν έχετε μια ιδέα, μοιραστείτε την. Δεν χρειάζεται να ζητάτε συγγνώμη γι’ αυτό ή να την υποβαθμίζετε πριν καν την εκφράσετε. Φυσικά, υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτοπεποίθησης και αλαζονείας. Δεν χρειάζεται να ισχυριστείτε πως γνωρίζετε κάτι που δεν ξέρετε.

Αλλά επίσης, δεν χρειάζεται να υπονομεύετε τον εαυτό σας χωρίς λόγο. Αν δεν είστε σίγουροι για κάτι, διατυπώστε το διαφορετικά: «Βασισμένο σε αυτά που καταλαβαίνω…» ή «Από τη δική μου οπτική…». Αυτές οι φράσεις είναι ειλικρινείς χωρίς να σας υπονομεύουν.

Κακή γλώσσα του σώματος

Το σώμα σας συχνά μιλάει πιο δυνατά από τα λόγια σας. Η κακή στάση του σώματος, η αποφυγή της επαφής με τα μάτια, η νευρικότητα και οι σπασμωδικές κινήσεις, αποκαλύπτουν έλλειψη αυτοπεποίθησης. Οι ειδικοί επισημαίνουν συνεχώς ότι η γλώσσα του σώματος παίζει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο που μας αντιλαμβάνονται οι άλλοι.

Σκεφτείτε ανθρώπους που σέβεστε και παίρνετε στα σοβαρά. Πιθανώς είναι άνθρωποι ευθυτενείς, άνθρωποι που σας κοιτούν στα μάτια και με καθαρές χειρονομίες. Προσπαθήστε συνειδητά να καλλιεργήσετε τη σωστή στάση και γλώσσα του σώματός σας.

Θα σας βοηθήσει σημαντικά – ειδικά όταν νιώθετε αβεβαιότητα. Μικρές προσαρμογές μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά. Σταθείτε όρθιοι, κάντε επαφή με τα μάτια, κρατήστε τα χέρια σας ήρεμα όταν μιλάτε. Αυτές οι μικρές αλλαγές στέλνουν το μήνυμα ότι είστε κάποιος που αξίζει να ακουστεί.

Είστε πολύ καλόβολος

Αυτό μπορεί να σας εκπλήξει, αλλά το να συμφωνείτε πάντα με όλους μπορεί στην πραγματικότητα να υπονομεύσει την αξιοπιστία σας. Όταν ποτέ δεν έχετε μια διαφορετική προοπτική, οι άνθρωποι αρχίζουν να αναρωτιούνται αν έχετε πραγματικές απόψεις ή ουσιαστικές γνώσεις.

Όταν συμφωνείτε με όλους, σας θεωρούν αδύναμο – όχι καλόβολο και συμπαθητικό. Οι άνθρωποι που απαιτούν σεβασμό δεν είναι αυτοί που συμφωνούν με όλα. Είναι αυτοί που έχουν καθαρές θέσεις και δεν φοβούνται να εκφράσουν τη διαφωνία τους με σεβασμό.

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είστε αντίθετοι για χάρη της αντιπαράθεσης. Σημαίνει ότι έχετε την αυτοπεποίθηση να πείτε, «Το βλέπω διαφορετικά», όταν πραγματικά το κάνετε.

Σημαίνει ότι είστε πρόθυμοι να υπερασπιστείτε αυτό που πιστεύετε ότι είναι σωστό, ακόμα κι αν δεν είναι η δημοφιλής άποψη. Η εύρεση αυτής της ισορροπίας χρειάζεται χρόνο.

Κοιτάτε το κινητό σας στη διάρκεια της συζήτησης

Αυτό έχει γίνει τόσο φυσικό για πολλούς από εμάς, που δεν συνειδητοποιούμε καν ότι το κάνουμε. Κάθε φορά που κοιτάτε το τηλέφωνό σας ενώ κάποιος σας μιλάει, στέλνετε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: πως, ό,τι υπάρχει στην οθόνη σας είναι πιο σημαντικό από αυτήν τη συζήτηση.

Αυτό είναι ασέβεια και σκοτώνει την αξιοπιστία σας όσο τίποτε άλλο. Στον κόσμο μας, η ικανότητα να δίνετε σε κάποιον την πλήρη και αδιαίρετη προσοχή σας έχει γίνει ένα σπάνιο και πολύτιμο χαρακτηριστικό.

Όταν βάζετε το τηλέφωνό σας στην άκρη και επικεντρώνεστε αληθινά στο άτομο απέναντί σας, ξεχωρίζετε. Ακολουθήστε έναν απλό κανόνα: Όταν μιλάτε με κάποιον, ξεχάστε το κινητό σας.

Οι άνθρωποι θα καταλάβουν ότι είστε αφοσιωμένοι και οι συζητήσεις σας μαζί τους, είναι πιο ουσιαστικές. Ακόμη, θα παρατηρήσετε ότι θυμάστε περισσότερα, κάτι που συσφίγγει τους δεσμούς σας με τους άλλους.

Tips

Το καλό νέο είναι ότι όλα αυτά μπορείτε να τα καλλιεργήσετε. Είναι συνήθειες, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να αλλάξουν με την επίγνωση και την πρακτική. Ξεκινήστε επιλέγοντας μία ή δύο συνήθειες που σας αγγίζουν περισσότερο. Προσέξτε πότε τις κάνετε.

Αντιληφθείτε τον εαυτό σας τη στιγμή και κάντε μια διαφορετική επιλογή. Με τον καιρό, νομίζω ότι θα διαπιστώσετε ότι οι άνθρωποι αντιδρούν διαφορετικά σε εσάς. Θα σας ακούνε πιο προσεκτικά όταν μιλάτε. Θα αναζητούν τις απόψεις σας. Θα σας παίρνουν πιο σοβαρά, γιατί θα αξιώνετε τον σεβασμό τους.