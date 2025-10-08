Γάμος: Οι άνθρωποι που παραμένουν παντρεμένοι για δεκαετίες, συνήθως έχουν αυτές τις 6 απλές συνήθειες

Τα ζευγάρια που έχουν καταφέρει να διατηρήσουν τον γάμο τους για δεκαετίες, μπορεί να έχουν περάσει από δύσκολες περιόδους, ή φάσεις απομάκρυνσης. Παρόλα αυτά, μετά από δεκαετίες, έχουν καταφέρει να πίνουν μαζί τον καφέ τους και να βρίσκουν ενδιαφέροντα θέματα για συζήτηση.

Τι είναι εκείνο που κάνει κάποιους γάμους να επιβιώνουν; Στα ζευγάρια που έχουν καταφέρει ν’ αντέξουν στον χρόνο, παρατηρούνται κάποιες απλές συμπεριφορές – τόσο απλές που πολλοί, τις παραβλέπουν.

Έξι συμπεριφορές των ζευγαριών που καταφέρνουν να είναι μαζί για δεκαετίες:

Λένε “ευχαριστώ” για τα απλά

Πότε ήταν η τελευταία φορά που είπατε “ευχαριστώ” στον/ τη σύντροφό σας; Σχετικές μελέτες δείχνουν ότι η ευγνωμοσύνη είναι το συστατικό της επιτυχίας των μακροχρόνιων γάμων. Σε μια έρευνα με 468 παντρεμένους συμμετέχοντες, τ’ αποτελέσματα έδειξαν πως, η ευγνωμοσύνη ήταν ο πιο αξιόπιστος δείκτης της ικανοποίησης από τον γάμο.

Δεν ήταν οι επικοινωνιακές δεξιότητες, ούτε η συμβατότητα – αλλά η ευγνωμοσύνη. Αν σκέφτεστε όλα εκείνα που σας κάνουν να νιώθετε ευγνώμονες, θα αλλάξει η αντίληψή σας. Θα προσέχετε περισσότερο όσα κάνει ο / η σύντροφος για εσάς. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι ηρωικό, αρκεί να δείχνει ενδιαφέρον – η αναγνώριση των μικρών πράξεων, αλλάζει τη σχέση.

Μαλώνουν με “δίχτυ ασφαλείας”

Όλα τα ζευγάρια μαλώνουν. Αυτό που κάνει τα ζευγάρια να αντέχουν στον χρόνο είναι η αναλογία των θετικών και των αρνητικών αλληλεπιδράσεων στη διάρκεια των συγκρούσεων. Ο Δρ. John Gottman ανακάλυψε πως, στους σταθερούς γάμους, παρατηρείται αναλογία τουλάχιστον 5:1 των θετικών έναντι των αρνητικών αλληλεπιδράσεων στις συγκρούσεις.

Δηλαδή πέντε θετικές για κάθε αρνητική. Ακόμη και αν οι σύντροφοι είναι θυμωμένοι. Σας ακούγεται δύσκολο; Δεν είναι. Ένα άγγιγμα, ένα τρυφερό βλέμμα, ένα αστείο, μια κουβέντα κατανόησης, ακόμη και στη διάρκεια μιας διαφωνίας.

Ακόμη και στους χειρότερους καβγάδες τους, τα ζευγάρια που αντέχουν στον χρόνο, δεν χάνουν το ενδιαφέρον τους. Μπορεί να είναι έξαλλοι ο ένας με τον άλλον, αλλά παραμένουν τρυφεροί.

Έχουν ξεχωριστά ενδιαφέροντα

Στην αρχή της γνωριμίας σας, θυμάστε πόσο ενδιαφέρον σας έμοιαζε ο / η σύντροφός σας; Ακούγατε για εμπειρίες που δεν ξέρατε, για ενδιαφέροντα που δεν είχατε, για ανθρώπους που δεν γνωρίζατε.

Τα ζευγάρια που αντέχουν στον χρόνο, δεν γίνονται ένας άνθρωπος. Διατηρούν την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν τα ενδιαφέροντά τους και συνεχίζουν να εμπλουτίζουν τη σχέση τους.

Πολλά ζευγάρια θεωρούν ότι πρέπει να κάνουν τα πάντα μαζί. Αυτό οδηγεί στην μονοτονία και την ανία.

Πηγαίνουν για ύπνο την ίδια ώρα

Μπορεί ν’ ακούγεται ασήμαντο. Ωστόσο, τα ζευγάρια που πηγαίνουν μαζί στο κρεβάτι, διατηρούν ζωντανή τη σύνδεση. Τα λεπτά πριν από τον ύπνο, πέφτουν οι συναισθηματικές άμυνες, το μυαλό χαλαρώνει και οι σύντροφοι συνδέονται, χωρίς την παρουσία άλλων.

Ακόμη και αν δεν κοιμάστε μαζί, η συντροφικότητα πριν τον ύπνο, σας φέρνει πιο κοντά.

Αποδίδουν καλή πρόθεση στον άλλο

Όταν ο σύντροφος ξεχνάει να κάνει κάτι, δεν σημαίνει ότι δεν νοιάζεται. Τα ζευγάρια που αντέχουν στον χρόνο, αποδίδουν καλές προθέσεις στον σύντροφό τους. Δικαιολογούν τα λάθη τους, τα αποδίδουν στην ανθρώπινη φύση – όχι στην αδιαφορία ή σε κακία.

Αυτή η αλλαγή μπορεί ν’ αλλάξει τα πάντα. Αντί να λέτε πως “πάντα ξεχνάς να κάνεις αυτό που σου ζητάω”, πείτε “πρέπει να είχες πολλά να κάνεις σήμερα”. Αντί να ετοιμάστε το κατηγορητήριο του συντρόφου σας, δοκιμάστε να τον υπερασπιστείτε.

Προστατεύουν τη σχέση τους από τρίτους

Τα πεθερικά που ανακατεύονται, οι φίλοι που παροτρύνουν να “τον/ την αφήσεις”, τα παιδιά που δημιουργούν διχασμό, μπορεί να διαλύσουν το ζευγάρι. Τα ζευγάρια που καταφέρνουν να παραμείνουν μαζί, βάζουν όρια. Δεν κακολογούν τον / τη σύντροφό τους σε άλλους. Δεν επιτρέπουν σε μέλη της οικογένειας ν’ ανακατευτούν.

Ακόμη και στα δύσκολα, ή όταν το διαζύγιο μοιάζει η μόνη λύση, τα ζευγάρια που αντέχουν, έχουν κάνει μια συμφωνία: Να μην αφήσουν κανέναν να μπει ανάμεσά τους – ή να μην τρέξουν σε τρίτους για λύσεις.

Τα προβλήματα του ζευγαριού, λύνονται μέσα στη σχέση – ή με τη βοήθεια του συμβούλου. Αυτό μπορεί να σώσει τη σώσει τη σχέση τους.

Tip

Καμία από τις παραπάνω συμπεριφορές δεν είναι δύσκολη. Το μόνο που απαιτείται είναι συνέπεια, σταθερότητα, ευγένεια και ευγνωμοσύνη.

Τα ζευγάρια που τα καταφέρνουν, δεν είναι τέλεια. Είναι αποφασισμένα να επαναλαμβάνουν τις συμπεριφορές αυτές, ακόμη και αν δεν θέλουν. Το μυστικό των γάμων που αντέχουν, δεν είναι να βρεις τον σωστό σύντροφο – αλλά να είσαι ο σωστός σύντροφος.