Οι 8 ερωτικές «παγίδες»: Πώς η έντονη χημεία μπορεί να καταστρέψει τις σχέσεις

Μήπως έχετε νιώσει ποτέ μια ακαριαία, ηλεκτρισμένη έλξη για κάποιον, μόνο για να δείτε αργότερα τη σχέση να διαλύεται παρά το αρχικό πάθος; Μπορεί να φαίνεται ότι σας καταλαβαίνει χωρίς να μιλάτε. Η σύνδεση να είναι άμεση, σχεδόν ανησυχητικά έντονη. Κι όμως, μέσα σε λίγους μήνες, βρίσκεστε παγιδευμένοι σε κύκλους προσέγγισης και απομάκρυνσης που σας αφήνει και τους δύο εξαντλημένους.

Η αλήθεια είναι ότι η χημεία και η συμβατότητα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όταν δύο άνθρωποι μοιράζονται μια έντονη έλξη αλλά δυσκολεύονται συνεχώς να χτίσουν κάτι σταθερό, συχνά εμπλέκονται τα μοτίβα προσκόλλησης. Αυτοί είναι οι βαθιά ριζωμένοι τρόποι με τους οποίους μάθαμε να συνδεόμαστε με τους άλλους, συνήθως από την παιδική ηλικία. Διαμορφώνουν το πώς ανταποκρινόμαστε στην οικειότητα, στη σύγκρουση και στην ευαλωτότητα.

8 μοτίβα που παρατηρούνται σε ζευγάρια που έχουν χημεία αλλά δεν μπορούν να διατηρήσουν μια σχέση

Ο ένας έχει ανάγκη από εγγύτητα και ο άλλος από από απόσταση

Συγχέουν την ένταση με την εγγύτητα

Φοβούνται και λαχταρούν την ευαλωτότητα

Επαναλαμβάνουν ανεπίλυτα μοτίβα απ’ το παρελθόν

Χρησιμοποιούν την έλλειψη συναισθηματικής διαθεσιμότητας ως προστασία

Επικοινωνούν μέσω της σύγκρουσης – όχι της συζήτησης

Προβλήματα με την οριοθέτηση

Είναι εθισμένοι στον κύκλο

Αυτή η δυναμική εμφανίζεται πολύ πιο συχνά απ’ όσο φαντάζεται κανείς. Ο ένας νιώθει ασφάλεια όταν υπάρχει συναισθηματική εγγύτητα, θέλει συχνή επικοινωνία και αναζητά επιβεβαίωση. Ο άλλος νιώθει ότι πνίγεται μέσα στην ίδια εγγύτητα και χρειάζεται χώρο για να αισθανθεί ο εαυτός του.

Κανένας από τους δύο τρόπους δεν είναι «λάθος». Όμως όταν αυτά τα δύο μοτίβα συναντηθούν, το άτομο που αναζητά εγγύτητα εκλαμβάνει την απόσταση ως απόρριψη. Και το άτομο που χρειάζεται χώρο αντιλαμβάνεται την προσέγγιση ως έλεγχο. Σύμφωνα με έρευνες, πρόκειται συχνά για έναν συνδυασμό αγχώδους-αποφευκτικού τύπου, έναν από τους πιο κοινούς αλλά και απαιτητικούς συνδυασμούς προσκόλλησης.

Έχουμε παρακολουθήσει φίλους να παγιδεύονται σε αυτόν τον κύκλο. Όσο περισσότερο το ένα άτομο πλησιάζει, τόσο περισσότερο απομακρύνεται το άλλο. Όσο περισσότερο απομακρύνεται το ένα, τόσο πιο αγχωμένο γίνεται το άλλο. Δημιουργεί έναν κύκλο που τρέφει τον εαυτό του μέχρι κάποιος να αποφασίσει να τον σπάσει.

Η έντονη χημεία μπορεί να φαίνεται σαν βαθιά σύνδεση. Αλλά η ένταση αφορά τα ενισχυμένα συναισθήματα, είτε πρόκειται για πάθος, δράμα ή συνεχή απρόβλεπτη συμπεριφορά. Η οικειότητα αφορά ασφάλεια, εμπιστοσύνη και το να γνωρίζεται πραγματικά ο ένας τον άλλο.

Όταν δύο άνθρωποι έλκονται από την ένταση, μπορεί να συγχέουν το «χτύπημα» αδρεναλίνης με το συναισθηματικό βάθος. Οι καλές στιγμές είναι εξαιρετικές. Οι υφέσεις φαίνονται καταστροφικές. Η σχέση γίνεται ένα τρενάκι του τρόμου από το οποίο κανείς δεν ξέρει πώς να βγει.

Πολλοί είναι εκείνοι που συγχέουν τη συναισθηματική αναταραχή με το πάθος. Θεωρούν ότι τα ακραία αισθήματα είναι αληθινά. Αυτή δεν είναι οικειότητα. Είναι απλώς δύο άνθρωποι που πυροδοτούν τα τραύματα ο ένας του άλλου.

Αυτό είναι δύσκολο γιατί γίνεται ασυνείδητα. Δύο άνθρωποι μπορεί να έλκονται έντονα μεταξύ τους, αισθανόμενοι ότι ο άλλος θα μπορούσε πραγματικά να τους καταλάβει. Αλλά όταν έρχεται η στιγμή να ανοιχτούν πραγματικά, και οι δύο παγώνουν. Θέλουν οικειότητα, αλλά έχουν μάθει ότι η ευαλωτότητα οδηγεί σε πληγή. Έτσι δοκιμάζουν ο ένας τον άλλον, ωθούν τα όρια ή δημιουργούν σύγκρουση για να αποφύγουν την πιο τρομακτική επιλογή της ειλικρίνειας.

Όπως σημειώνει η ερευνήτρια προσκόλλησης Δρ. Σου Τζόνσον στο έργο της για τη Θεραπεία Εστιασμένη στα Συναισθήματα, αυτή η δυναμική ώθησης-έλξης συχνά προέρχεται από τον φόβο της εγκατάλειψης σε συνδυασμό με τον φόβο της κατάπτωσης. Και οι δύο άνθρωποι τρομάζουν, απλώς με διαφορετικούς τρόπους.

Η χημεία υπάρχει γιατί αναγνωρίζουν κάτι ο ένας στον άλλο. Αλλά η σχέση αποτυγχάνει γιατί κανένας δεν μπορεί να πάρει το ρίσκο να φανεί πλήρως.

Μας έλκει το οικείο, ακόμη και αν αυτό είναι επώδυνο. Αν κάποιοι μεγάλωσαν σε ένα σπίτι όπου η αγάπη ήταν υπό όρους ή απρόβλεπτη, μπορεί ασυνείδητα να αναζητούν συντρόφους που αναπαράγουν αυτή τη δυναμική. Η χημεία φαίνεται τόσο έντονη γιατί ενεργοποιεί παλιά νευρικά μονοπάτια, αυτά που λένε «έτσι αισθάνεται η αγάπη».

Αλλά αυτά τα μονοπάτια διαμορφώθηκαν σε ένα περιβάλλον που δεν ήταν υγιές. Έτσι η σχέση αναδημιουργεί το ίδιο χάος, την ίδια αβεβαιότητα, την ίδια λαχτάρα για επιβεβαίωση που ποτέ δεν έρχεται πλήρως.

Μια μελέτη έχει δείξει ότι τα άτομα συχνά επιλέγουν συντρόφους που επιβεβαιώνουν τις υπάρχουσες πεποιθήσεις προσκόλλησής τους, ακόμα και όταν αυτές οι πεποιθήσεις είναι αρνητικές. Παρατηρείται σε σχέσεις όπου το ένα άτομο πάντα χρειάζεται να αποδείξει τον εαυτό του ή όπου και τα δύο άτομα περιμένουν το επόμενο χτύπημα. Η έλξη είναι πραγματική, αλλά ριζώνεται στην επανάληψη, όχι στη συμβατότητα.

Ορισμένοι άνθρωποι είναι δάσκαλοι στο να φαίνονται ανοιχτοί ενώ κρατούν τον αληθινό τους εαυτό κλειδωμένο. Μοιράζονται ιστορίες, δείχνουν στοργή και δημιουργούν την εμφάνιση οικειότητας. Αλλά όταν πρόκειται για τα βαθύτερα στρώματα —τους φόβους, τις ανασφάλειες και τα όνειρα που κάνουν κάποιον πραγματικό— κλείνονται.

Αυτό συμβαίνει συχνά όταν κάποιος έχει πληγωθεί στο παρελθόν και αποφάσισε, συνειδητά ή όχι, ότι δεν θα αφήσει να ξανασυμβεί. Η χημεία μπορεί να είναι αναμφισβήτητη γιατί η συναισθηματική μη διαθεσιμότητα έχει μια συγκεκριμένη γοητεία. Κρατά τα πράγματα συναρπαστικά. Κρατά τον άλλον σε μια διαδικασία καταδίωξης. Αλλά ταυτόχρονα εγγυάται ότι η σχέση δεν μπορεί να βαθύνει.

Μαθαίνουμε καθώς προχωράμε, όλοι. Έχουμε βιώσει στιγμές όπου συνειδητοποιήσαμε ότι κρατιόμασταν πίσω, όχι γιατί ο άλλος δεν άξιζε την εμπιστοσύνη μας, αλλά γιατί φοβόμασταν τι θα συμβεί αν την δώσουμε.

Για μερικά άτομα, ο πρωταρχικός τρόπος σύνδεσης είναι η σύγκρουση. Δεν ξέρουν πώς να εκφράσουν τις ανάγκες ή τις απογοητεύσεις τους με ηρεμία, οπότε τα πάντα κλιμακώνονται. Οι διαφωνίες φαίνονται παθιασμένες, ίσως ακόμη και παραγωγικές τη στιγμή που συμβαίνουν, αλλά τίποτα δεν επιλύεται πραγματικά. Αυτό το μοτίβο συχνά αναπτύσσεται όταν το ένα ή και τα δύο άτομα έμαθαν ότι η σύγκρουση ήταν ο μόνος χρόνος που λάμβαναν προσοχή ή επιβεβαίωση.

Ως παιδιά, ίσως ο μόνος χρόνος που οι γονείς τους ασχολούνταν μαζί τους ήταν κατά τη διάρκεια ενός ξεσπάσματος. Έτσι, τώρα, ως ενήλικες, αναδημιουργούν αυτή τη δυναμική. Η χημεία είναι έντονη επειδή τα συναισθήματα είναι αυξημένα. Αλλά η σχέση είναι εξαντλητική γιατί δεν υπάρχει θεμέλιο ήρεμης, σταθερής επικοινωνίας.

Έρευνες από το Ινστιτούτο Gottman δείχνουν ότι τα ζευγάρια που βασίζονται σε κριτική, περιφρόνηση, αμυντικότητα και αδιαφορία κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης είναι πολύ πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν αποτυχία στη σχέση. Η ένταση μπορεί να μοιάζει με πάθος, αλλά στην πραγματικότητα είναι απλώς δύο άνθρωποι παγιδευμένοι σε έναν κύκλο από τον οποίο δεν ξέρουν πώς να βγουν.

Η έντονη χημεία μπορεί να θολώσει τα όρια μεταξύ του πού τελειώνει ο ένας και πού αρχίζει ο άλλος.

Ορισμένα ζευγάρια συγχωνεύονται πολύ γρήγορα, χάνουν τον εαυτό τους μέσα στη σχέση. Παραλείπουν το στάδιο του να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον ως άτομα και πηδούν κατευθείαν στο «εμείς». Αυτό αρχικά φαίνεται μεθυστικό, σαν να βρήκαν επιτέλους το άλλο τους μισό.

Αλλά χωρίς όρια, συσσωρεύεται πικρία. Το ένα άτομο θυσιάζει πάντα τις ανάγκες του. Το άλλο άτομο μπορεί να μην συνειδητοποιεί καν ότι παίρνει περισσότερα απ’ όσα δίνει.

Άλλα ζευγάρια κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση, κρατώντας τόσο αυστηρά όρια που ποτέ δεν αφήνουν πραγματικά τον άλλον να μπει μέσα. Διατηρούν την ανεξαρτησία μέχρι το σημείο της απομόνωσης. Και οι δύο άκρες δημιουργούν σχέσεις που φαίνονται ασταθείς. Η χημεία μπορεί να υπάρχει, αλλά η δομή δεν υπάρχει.

Ορισμένοι άνθρωποι δεν έλκονται απλώς από ένα πρόσωπο. Έλκονται από το μοτίβο του χωρισμού και της επανασύνδεσης, τον κύκλο των ανόδων και των πτώσεων, το δράμα του «θα είμαστε μαζί ή όχι». Αυτός ο κύκλος ενεργοποιεί τα ίδια κέντρα ανταμοιβής στον εγκέφαλο όπως οι εθιστικές ουσίες.

Η απρόβλεπτη φύση του δημιουργεί ένα «χτύπημα» ντοπαμίνης που μοιάζει με αγάπη αλλά στην πραγματικότητα είναι μόνο νευροχημικό χάος. Όταν η σχέση είναι καλή, αισθάνεται καλύτερα από οτιδήποτε άλλο. Όταν είναι κακή, φαίνεται σαν να καταρρέει ο κόσμος. Και αυτή η ένταση γίνεται το πράγμα που δεν μπορούν να αφήσουν, ακόμα κι αν ξέρουν ότι η σχέση δεν είναι βιώσιμη.

Πριν ολοκληρώσουμε, ας δούμε και μια ακόμη οπτική. Αυτά τα μοτίβα δεν σημαίνουν ότι οι άνθρωποι που εμπλέκονται είναι χαλασμένοι ή καταδικασμένοι. Αλλά απαιτούν επίγνωση και, συχνά, προθυμία να κάνουμε την άβολη δουλειά της αλλαγής του τρόπου που εμφανιζόμαστε στις σχέσεις.

Tips

Η χημεία είναι πολύ σημαντική αλλά από μόνη της, δεν είναι αρκετή. Αν αναγνωρίζετε τη δική σας συμπεριφορές στα παραπάνω σημάδια, δεν είστε μόνοι. Οι περισσότεροι από εμάς φέρουμε τραύματα προσκόλλησης που δεν ζητήσαμε. Αλλά μπορούμε να επιλέξουμε να τα θεραπεύσουμε αντί να αφήνουμε να καθορίζουν κάθε σχέση στην οποία εισερχόμαστε.

Μερικές φορές αυτό σημαίνει να απομακρυνθούμε από την ένταση και να επιλέξουμε κάτι πιο σταθερό. Μερικές φορές σημαίνει πως πρέπει ν’ αλλάξουμε τα μοτίβα μέσα μας. Όπως και να ’χει, αξίζετε περισσότερα από απλή χημεία. Αξίζετε μια σχέση που να αισθάνεστε καλά ακόμα και όταν είναι ήρεμη.