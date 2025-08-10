Γυναίκες ναρκισσίστριες: Ποια είναι τα μοτίβα συμπεριφοράς τους

Η κοινή πεποίθηση είναι πως ο ναρκισσισμός έχει ανδρικό πρόσωπο – κυριαρχικό, επιθετικό και προφανές. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Οι γυναίκες μπορούν να εκδηλώσουν τη διαταραχή με πολύ πιο συγκαλυμμένους τρόπους, κρυμμένους πίσω από ένα προσωπείο φροντίδας και ευαισθησίας. Αυτή η «αόρατη» μορφή ναρκισσισμού συχνά διαφεύγει από την προσοχή, πράγμα που την κάνει πιο δύσκολο να αναγνωριστεί.

Ειδικοί εξηγούν ότι η γυναικεία ναρκισσιστική συμπεριφορά αξιοποιεί τα κοινωνικά στερεότυπα περί θηλυκότητας, λειτουργώντας ως μηχανισμός χειραγώγησης και ελέγχου. Ενώ οι άνδρες μπορεί να επιβληθούν μέσω ανοιχτής επιθετικότητας και κυριαρχίας, οι γυναίκες συχνά το κάνουν μέσα από συναισθηματική εμπλοκή και παθητική επιθετικότητα. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι εξίσου επιβλαβές στις σχέσεις αλλά και στην ψυχολογική υγεία των γύρω τους.

Ποια αθέατα μοτίβα συμπεριφοράς μπορεί να περνούν για αγάπη και αφοσίωση, ενώ στην πραγματικότητα κρύβουν κάτι πολύ πιο σκοτεινό;

Περισσότερα στο oloygeia.gr: Ναρκισσισμός στις γυναίκες: Πώς χειραγωγούν χωρίς να τις καταλάβετε

 

