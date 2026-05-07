Συνελήφθη 22χρονος με πιστόλι και γεμιστήρα στην Αγία Βαρβάρα – Κατηγορείται ότι έκανε απάτες προσποιούμενος τον λογιστή στα Γρεβενά

Enikos Newsroom

Κοινωνία

elas

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν την Κυριακή 26/4 στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας 22χρονο ημεδαπό που κατείχε πιστόλι με γεμιστήρα και το χρηματικό ποσό των 4.170 ευρώ, ο οποίος κατηγορείται για τηλεφωνικές απάτες που διέπραξε στις 24/4 προσποιούμενος τον λογιστή στα Γρεβενά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. εξιχνίασε δύο περιπτώσεις απάτης που διέπραξε ο 22χρονος την 24/4 προσποιούμενος τον λογιστή σε κοινότητες των Γρεβενών.

Ο 22χρονος που κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, απάτη και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, συνελήφθη στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας τις απογευματινές ώρες της 26/4 από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που τον εντόπισαν να κινείται πεζό.

Μετά από έρευνα στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 1 πιστόλι με γεμιστήρα,
  • 7 φυσίγγια,
  • 4 κινητά τηλέφωνα και
  • κλειδί οχήματος, το οποίο είχε σταθμεύσει σε κοντινό σημείο.

Από ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών στο εν λόγω όχημα, το οποίο διαπιστώθηκε ότι είχε ενοικιαστεί με πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης, βρέθηκε επιπλέον και κατασχέθηκε εντός υφασμάτινης τσάντας πλήθος χρυσαφικών και κοσμημάτων και οι αστυνομικών οδήγησαν τον 22χρονο στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας.

Εκεί οι αστυνομικοί, μετά από προανάκριση, εξιχνίασαν δύο περιπτώσεις απάτης που διέπραξε ο 22χρονος, μαζί με έτερο δράστη ο οποίος περιλαμβάνεται στη δικογραφία, σε κοινότητες των Γρεβενών όπου την 24/4 προσποιούμενος τον λογιστή, μετά από τηλεφωνικές κλήσεις αφαίρεσε από δύο ηλικιωμένες χρηματικά ποσά, κοσμήματα και χρυσές λίρες.

Τα κατασχεθέντα κοσμήματα αποδόθηκαν στις παθούσες ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δείτε τις φωτογραφίες της ΕΛ.ΑΣ. με τα κατασχεθέντα όπλα και κοσμήματα:

