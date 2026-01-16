Τα 6 αδιάψευστα σημάδια ότι ο γάμος σας είναι σε πολύ καλό δρόμο – Ακόμα και πίσω από τις κλειστές πόρτες

Σύνοψη από το

  • Ένας γάμος που διαρκεί αναγνωρίζει και αποδέχεται πλήρως τις διαφορές του άλλου, μαθαίνοντας τα δυνατά και αδύνατα σημεία του συντρόφου χωρίς προσπάθεια αλλαγής του.
  • Η άνευ όρων αγάπη και αποδοχή του συντρόφου, συμπεριλαμβανομένων των καλών, των λιγότερο καλών και των ιδιαιτεροτήτων του, αποτελεί ισχυρό σημάδι μακροχρόνιου γάμου.
  • Όταν ο ένας σύντροφος αποτελεί προτεραιότητα για τον άλλον και υπάρχει μετάβαση από το «εγώ» στο «εμείς», ο γάμος χτίζεται σε γερά θεμέλια ασφάλειας και προστασίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

timeout

Τα 6 αδιάψευστα σημάδια ότι ο γάμος σας είναι σε πολύ καλό δρόμο - Ακόμα και πίσω από τις κλειστές πόρτες
Φωτογραφία: Pexels

Όλοι λίγο – πολύ, γνωρίζουν την πραγματικότητα. Τα  περισσότερα ζευγάρια πιστεύουν ότι ο γάμος δυναμώνει την αγάπη, στο βάθος τους.   Το πρόβλημα είναι ότι ο γάμος έχει έναν παράξενο τρόπο να μεγεθύνει τις διαφορές ανάμεσα σε εσάς και τον/την σύζυγό σας, ακόμη και όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά.

Σχέσεις: 8 σημάδια που μαρτυρούν ότι δεν είστε η Νο1 προτεραιότητα στη ζωή του συντρόφου σας

Υπάρχει τρόπος να γνωρίζετε αν ο γάμος σας βρίσκεται σε μια πραγματικά καλή κατάσταση; Για να ανακαλύψετε τι σηματοδοτεί έναν υγιή γάμο, ψυχολόγοι σχέσεων, θεραπευτές γάμου και σύμβουλοι μακροχρόνιων ζευγαριών αποκαλύπτουν τι παρατηρούν πίσω από κλειστές πόρτες.

Έξι αξιόπιστα σημάδια που μαρτυρούν ότι έχετε κάνει έναν καλό γάμο

  • Αποδέχεστε εντελώς τις διαφορές σας
  • Αγαπάτε άνευ όρων ο ένας τον άλλο
  • Αποδέχεστε ο ένας το παρελθόν του άλλου
  • Είστε ο ένας η προτεραιότητα του άλλου
  • Επικοινωνείτε ευγενικά
  • Είστε φίλοι και χαίρεστε ο ένας την παρέα του άλλου

Αποδέχεστε εντελώς τις διαφορές σας

Μπορεί να ακούγεται πολύ απλό, αλλά ένας γάμος διαρκεί όταν τα ζευγάρια σέβονται τις διαφορές του άλλου. Όταν τα ζευγάρια μιλούν για τις διαφορές τους ως προκλήσεις και όχι ως καταστροφές, καταλαβαίνουμε ότι ο γάμος τους θα αντέξει στον χρόνο.
Ο/Η σύζυγός σας είναι διαφορετικός/ή από εσάς. Σκέφτεται διαφορετικά, αισθάνεται διαφορετικά και χρησιμοποιεί τα χρήματα με άλλον τρόπο από εσάς. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.

Δικηγόροι διαζυγίων προειδοποιούν: 7 σημάδια που δείχνουν από την αρχή ότι ένας γάμος θα έχει άσχημο τέλος

Αν εκείνος χαίρεται να ξοδεύει χρήματα, αξιοποιήστε αυτή την ιδιαιτερότητα, αντί να προσπαθείτε να τον αλλάξετε. Αν εκείνη θέλει λίγο ρίσκο για να αυξήσει τα έσοδα, αποδεχτείτε το και απολαύστε τη διαδρομή.  Ένας γάμος που διαρκεί αναγνωρίζει τις διαφορές του άλλου, εμβαθύνει για να μάθει τα δυνατά και αδύνατα σημεία του και στη συνέχεια δουλεύει με αυτά, σταματώντας να φαντάζεται ότι μπορεί να αλλάξει τον/την άλλο/η.

— Scott & Bethany Palmer, οικονομικοί σύμβουλοι και συγγραφείς

Γάμος: Αν ένας άνδρας νιώθει βαθιά μοναξιά, θα αρχίσει να κάνει αυτά τα 11 πράγματα μέσα στο σπίτι

Αγαπάτε άνευ όρων ο ένας τον άλλο

Όταν εσείς και ο/η σύζυγός σας αποδέχεστε και αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως είστε, αυτό είναι καλό σημάδι ότι ο γάμος σας θα διαρκέσει.  Αυτό σημαίνει ότι αγκαλιάζετε τα καλά, τα λιγότερο καλά και τις ιδιαιτερότητες του άλλου. Σημαίνει επίσης ότι μοιράζεστε τις αληθινές σας σκέψεις και συναισθήματα, κάτι που ενισχύει την αγάπη σας.

— Janet Ong Zimmerman, σύμβουλος και μέντορας σχέσεων

Αποδέχεστε ο ένας το παρελθόν του άλλου

Ανεξάρτητα από το ποιος ήταν, πόσες γυναίκες είχε στη ζωή του ή πώς μεγάλωσε, δεν χρησιμοποιείτε το παρελθόν του εναντίον του. Του επιτρέπετε να αναδημιουργήσει τον εαυτό του και να εξελιχθεί μαζί σας.

Υπόσχεστε να μην πιστέψετε ποτέ ότι τον γνωρίζετε πλήρως και, αντ’ αυτού, ορκίζεστε να προσεγγίζετε κάθε μέρα με περιέργεια για το ποιος γίνεται. Η σχέση σας είναι είναι ολοκληρωμένη.

— Clayton Olson, σύμβουλος σχέσεων

Είστε ο ένας η προτεραιότητα του άλλου

Τα ζευγάρια στηρίζονται σε γερά θεμέλια στη σχέση τους όταν έχουν κάνει τη μετάβαση από το «εγώ» στο «εμείς», με την πρώτη τους προτεραιότητα να είναι να κάνουν ο ένας τον άλλον να νιώθει ασφαλής και προστατευμένος. Ζητούν συγγνώμη ύστερα από μια διαφωνία για το μερίδιο ευθύνης τους, ακόμη και αν θεωρούν ότι έχουν συμβάλει μόνο κατά δύο τοις εκατό στο πρόβλημα.

Ενημερώνουν τακτικά ο ένας τον άλλον για όσα εκτιμούν και η σύνδεσή τους αισθάνεται ικανοποιητική.

— Deborah Fox, MSW, θεραπεύτρια ζευγαριών

Επικοινωνείτε ευγενικά

Ξέρετε ότι ο γάμος σας θα κρατήσει όταν μπορείτε να συζητήσετε για οποιοδήποτε θέμα, ακόμα και τα πιο δύσκολα, με ηρεμία και διαύγεια. Αντιμετωπίζετε αυτές τις βαθιές συζητήσεις ως μια ευκαιρία να μάθετε περισσότερα για τον/την σύντροφό σας, όχι για να επιβάλλετε τη δική σας άποψη.

Αποδέχεστε τις διαφορές σας και αναγνωρίζετε ότι είστε πιο δυνατοί όταν συνεργάζεστε ως ομάδα, παρά όταν λειτουργείτε ως μεμονωμένοι παίκτες.

— Lesli Doares, θεραπεύτρια και σύμβουλος ζευγαριών

Είστε φίλοι και χαίρεστε ο ένας την παρέα του άλλου

Σύμφωνα με τον διάσημο Αμερικανό ψυχολόγο Τζον Γκότμαν, οι γάμοι βασίζονται σε βαθιά φιλία και κοινό νόημα. Τα ευτυχισμένα ζευγάρια μπορούν να επιλύσουν τις διαφωνίες τους χωρίς να καταφεύγουν σε αρνητική συμπεριφορά, όπως είναι οι προσβολές ή οι κριτικές.

Τα επιτυχημένα ζευγάρια ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τον εσωτερικό κόσμο του άλλου — παραμένουν περίεργοι και ανοιχτοί ο ένας στον άλλον. Η σχέση δεν είναι χωρίς προβλήματα, αλλά το ζευγάρι παραμένει αγαπημένο και αποδέχεται ο ένας τον άλλον.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιο είναι το Νο1 ανδρικό χαρακτηριστικό που προτιμούν οι γυναίκες – Δεν είναι αυτό που νομίζετε

Έκρηξη περιστατικών βίας στα νοσοκομεία-Ο ΙΣΑ ζητά αστυνομική παρουσία

ΔΥΠΑ: «Ανοίγουν» περισσότερες από 8.000 θέσεις εργασίας – Όλες οι λεπτομέρειες

Νέα έκδοση εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου με εξάμηνη διάρκεια

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:00 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Τα 3 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να γίνεται πολύ πιο εύκολη έως τα τέλη του 2026 – «Αυτή η χρονιά αποτελεί για εσάς σημείο καμπής»

Το 2025 προκάλεσε σε πολλούς από εμάς ένα αίσθημα σοκ από τις απότομες ανατροπές, αλλά ευτυχώς...
12:00 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Ελέγχετε 10 φορές αν έχετε σβήσει τον φούρνο πριν φύγετε από το σπίτι; Ίσως διαθέτετε 7 χαρακτηριστικά που αποκτήσατε στην παιδική ηλικία

Η ψυχολογία λέει ότι οι επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές ελέγχου συχνά προέρχονται από πρώιμες ε...
10:00 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν – «Ήρθε η στιγμή να υψώσετε το ανάστημά σας»

Στις 16 Ιανουαρίου 2026, τέσσερα ζώδια λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν. Το τετράγωνο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι