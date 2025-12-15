Γάμος: Αν ένας άνδρας νιώθει βαθιά μοναξιά, θα αρχίσει να κάνει αυτά τα 11 πράγματα μέσα στο σπίτι

Παρόλο που η μοναξιά συχνά πηγάζει από άλλα, πολύ πιο σοβαρά ζητήματα μέσα σε μια σχέση — όπως η απώλεια της ρομαντικής αγάπης, της επικοινωνίας ή της εμπιστοσύνης — μικρές συμπεριφορές στο σπίτι μπορούν επίσης να αποτελούν ενδείξεις ότι ένας σύντροφος νιώθει μόνος μέσα στον γάμο του.

Ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη ότι η σωματική ευεξία, η μοναξιά και η ικανοποίηση από τον γάμο είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Family Issues, όταν ένας σύζυγος νιώθει βαθιά μοναξιά, αρχίζει να υιοθετεί ορισμένες συμπεριφορές στο σπίτι που υπονομεύουν τόσο τη σχέση του όσο και την προσωπική του υγεία. Ακόμα κι αν αυτές οι συμπεριφορές δεν είναι άμεσα εμφανείς στους άλλους, αν παρατηρήσετε ότι ο σύντροφός σας τις εκδηλώνει, είναι πολύ πιθανό να προσπαθεί να διαχειριστεί κάποια μορφή εσωτερικής, συναισθηματικής αναταραχής.

11 συνήθειες που μαρτυρούν ότι ένας άνδρας αισθάνεται μοναξιά μέσα στο σπίτι του

Πηγαίνει για ύπνο πιο νωρίς ή πιο αργά

Καθαρίζει για να ξεχαστεί

Μαστορεύει διάφορα πράγματα

Αποφεύγει να μοιράζεται τον χρόνο του

Τρώει μόνος του

Αναλαμβάνει ευθύνες που δεν του αναλογούν

Εστιάζει στις λεπτομέρειες

Έχει ανάγκη τη ρουτίνα

Βλέπει πολλή τηλεόραση

Μιλά πολύ στο τηλέφωνο ή σκρολάρει

Περιμένει να τον χρειαστούν

Πηγαίνει για ύπνο πιο νωρίς ή πιο αργά

Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Sleep Research, τα ζευγάρια που πηγαίνουν για ύπνο περίπου την ίδια ώρα και κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι, αναφέρουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη σχέση τους σε σύγκριση με εκείνα που δεν το κάνουν.

Όχι μόνο αυτή η ποιότητα χρόνου και η εγγύτητα ενισχύουν τους δεσμούς, αλλά μπορούν επίσης να βελτιώσουν την προσωπική αυτοεκτίμηση και την ευεξία. Γι’ αυτό, αν οι σύζυγοι αρχίσουν να αισθάνονται μόνοι, θα αποφεύγουν αυτές τις στιγμές ποιοτικού χρόνου.

Είναι ένας κύκλος — αισθάνονται συναισθηματικά ασταθείς, απομονώνονται και προσθέτουν μοναξιά στο μείγμα. Από το να πηγαίνουν για ύπνο νωρίτερα ή αργότερα για να αποφύγουν τη συντροφικότητα, μέχρι το να μένουν αργότερα στη δουλειά για να αποφύγουν τον ποιοτικό χρόνο μαζί, αυτά είναι τα πράγματα που οι σύζυγοι κάνουν πάντα μέσα στο σπίτι όταν αισθάνονται μοναξιά στη σχέση τους.

Καθαρίζει για να ξεχαστεί

Αν οι σύζυγοι αισθάνονται βαθιά μόνοι με τους/τις συντρόφους τους, μπορεί να καταφύγουν σε τυχαίες στρατηγικές αποφυγής, όπως να καθαρίζουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες ή να βρίσκουν κάτι ασυνήθιστο για να οργανώσουν, προκειμένου να ξεφύγουν από τον ποιοτικό χρόνο μαζί.

Φυσικά, όπως εξηγεί μια μελέτη στο Journal of Consulting and Clinical Psychology, αυτή η μορφή αποφευκτικής συμπεριφοράς προσθέτει μόνο περισσότερο άγχος και πίεση στη ζωή ενός ατόμου.

Έτσι, ενώ μπορεί συχνά να παρέχει μια σύντομη αίσθηση ανακούφισης σε κάποιον που αγωνίζεται με εσωτερική ένταση, σπάνια αξίζει μακροπρόθεσμα.

Μαστορεύει διάφορα πράγματα

Βρίσκοντας κάτι για να χρησιμοποιήσουν ως δικαιολογία, ακόμα κι αν πρόκειται για μια πόρτα που τρίζει ή για τον κήπο που έχει κουρευτεί εκατομμύρια φορές μέσα σε ένα μήνα, οι σύζυγοι που αισθάνονται μόνοι στον γάμο τους μπορούν να αποσπάσουν την προσοχή τους.

Είτε το τυχαίο πράγμα που επισκευάζουν είναι απαραίτητο είτε όχι, τους δίνει χώρο να ρυθμίσουν τα δικά τους συναισθήματα και να αποφύγουν οποιαδήποτε δυσφορία με τους/τις συντρόφους τους στο σπίτι.

Φυσικά, μπορεί να προσφέρει μια στιγμιαία αίσθηση υποστήριξης, ελέγχου και ηρεμίας, αλλά αν συνεχίσουν να διαφεύγουν από τον ίδιο τους τον γάμο με δικαιολογίες και λανθασμένες αιτιολογήσεις, δεν θα υπάρχει σημείο επιστροφής.

Αποφεύγει να μοιράζεται τον χρόνο του

Η σύγκρουση και η δυσφορία είναι σχεδόν αναπόφευκτες όταν μοιράζεστε έναν χώρο με έναν/μία σύντροφο — ή με οποιονδήποτε άλλον, για την ακρίβεια. Ενώ τα υγιή ζευγάρια συχνά εξασκούν δεξιότητες επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων που τους βοηθούν να περάσουν αυτές τις δύσκολες στιγμές, αν οι σύζυγοι αισθάνονται βαθιά μόνοι, θα αρχίσουν να κάνουν ό,τι μπορούν μέσα στο σπίτι για να αποφύγουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις διαφωνίες.

Ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να αποφεύγουν εντελώς τους κοινόχρηστους χώρους πηγαίνοντας στο σπίτι ενός φίλου χωρίς να πουν τίποτα ή δουλεύοντας αργά στο γραφείο, δεν έχουν πρόβλημα να το κάνουν.

Τρώει μόνος του

Τα ζευγάρια που μοιράζονται τις καθημερινές, οικείες στιγμές της ζωής, από το να ετοιμάζονται για ύπνο μέχρι να τρώνε μαζί ένα γεύμα κατά τη διάρκεια της ημέρας, είναι συχνά τα πιο συνδεδεμένα. Ακόμα κι αν επιδίδονται σε σχετικά «προβληματικές» συμπεριφορές, όπως να περνούν μια βραδιά στον καναπέ με φαγητό απ’ έξω, όπως υποδεικνύει μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Personality and Social Psychology Bulletin, συνεχίζουν να δένονται και να ενισχύουν την ευημερία τους, εφόσον το κάνουν μαζί.

Ωστόσο, αν οι σύζυγοι αισθάνονται βαθιά μόνοι, θα αρχίσουν να απομακρύνονται από αυτές τις καθημερινές συνήθειες μέσα στο σπίτι. Θα αρχίσουν να τρώνε μόνοι, να αποσύρονται από τις συζητήσεις και να μένουν ξύπνιοι αργότερα για να αποφύγουν τον ποιοτικό χρόνο μαζί.

Αναλαμβάνει ευθύνες που δεν του αναλογούν

Ακόμα κι αν φαίνεται παράδοξο, οι άνδρες που ζητούν συνεχώς συγγνώμη και αναλαμβάνουν την ευθύνη για τους/τις συντρόφους τους μπορεί να μην το κάνουν πραγματικά ειλικρινά. Για μερικούς, πρόκειται απλώς για έναν τρόπο να διατηρούν τον έλεγχο και να απομακρύνουν την πραγματική, άβολη σύγκρουση στο σπίτι.

Αν αναλαμβάνουν την ευθύνη για τα πάντα και ζητούν συγγνώμη, ακόμη και όταν δεν φταίνε, ή όταν ο/η σύντροφος δεν ζητάει «Συγγνώμη», μπορούν να αποφύγουν την αντιπαράθεση που φαίνεται να φοβούνται στο σπίτι.

Εστιάζει στις λεπτομέρειες

Πολλοί άνθρωποι που καταλήγουν να αισθάνονται περισσότερο σαν συγκάτοικοι παρά σαν πραγματικοί σύζυγοι, επικεντρώνονται υπερβολικά στη λογιστική πλευρά όλων αυτών. Χάνουν τις μικρές στιγμές σύνδεσης και οικειότητας, και αντίθετα αφιερώνουν όλο τους τον χρόνο, την ενέργεια και την προσοχή σε θέματα όπως τα χρήματα, οι ρουτίνες και οι καθημερινές συνήθειες.

Ενώ αυτά τα πράγματα είναι σαφώς σημαντικά και αναγκαία για τα ζευγάρια να τα εξετάζουν και να συζητούν, χωρίς τα πρόσθετα στοιχεία της οικειότητας και του έρωτα, μοιάζουν περισσότερο με επιχειρηματικούς εταίρους παρά με οτιδήποτε άλλο.

Έχει ανάγκη τη ρουτίνα

O αυθορμητισμός, είναι ένα ισχυρό στοιχείο σε υγιείς γάμους και σχέσεις, οπότε δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι όταν οι σύζυγοι αισθάνονται μόνοι και αποσυνδεδεμένοι, ακολουθούν αυστηρά μια ρουτίνα.

Σταματούν να προγραμματίζουν ραντεβού της τελευταίας στιγμής, να εκτιμούν αυθόρμητες, οικείες στιγμές και δίνουν περισσότερη έμφαση από ποτέ στη δική τους προσωπική ρουτίνα.

Βλέπει πολλή τηλεόραση

Είτε πρόκειται για την αποφυγή συζητήσεων το βράδυ αφήνοντας την τηλεόραση στη μέγιστη ένταση είτε για την ενασχόληση με ασήμαντη ψυχαγωγία όταν οι σύζυγοι αισθάνονται ιδιαίτερα αποσυνδεδεμένοι από τους/τις συντρόφους τους, αν οι σύζυγοι αισθάνονται βαθιά μόνοι, θα αρχίσουν να κάνουν αυτά τα πράγματα μέσα στο σπίτι.

Για πολλούς ανθρώπους, η τηλεόραση και αυτός ο τύπος «ηχητικού φόντου» αποτελούν έναν τρόπο αντιμετώπισης της μοναξιάς καθώς μεγαλώνουν, αλλά αν είναι απλώς ένας μηχανισμός για να αντιμετωπίσουν έναν αποσυνδεδεμένο, τοξικό γάμο, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι πολύ λιγότερο παραγωγικό.

Μιλά πολύ στο τηλέφωνο ή σκρολάρει

Ο δεσμός μεταξύ της επιβλαβούς χρήσης οθονών, της χρήσης κινητού και της δυσαρέσκειας στον γάμο είναι σήμερα πιο διαδεδομένος από ποτέ.

Όχι μόνο το να περνούν περισσότερο χρόνο στο κινητό τους επιδεινώνει την ψυχική υγεία και τη γενική ευεξία, αλλά επιβαρύνει και τις σχέσεις, απομακρύνει τα ζευγάρια το ένα από το άλλο και αυξάνει την ανάγκη τους για απόσπαση της προσοχής.

Έτσι, ακόμα κι αν φαίνεται σαν ένας μηχανισμός αντιμετώπισης για να διαχειριστούν τη δική τους πικρία ή αποσύνδεση, αν οι σύζυγοι αισθάνονται βαθιά μόνοι, θα αρχίσουν να μιλούν στο τηλέφωνο ή να περιηγούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνεχώς όταν βρίσκονται στο σπίτι.

Περιμένει να τον χρειαστούν

Αντί να επικοινωνούν με τους/τις συντρόφους τους, να προγραμματίζουν κοινές εξόδους ή να δημιουργούν χώρο για να τους στηρίξουν, οι σύζυγοι που αισθάνονται βαθιά μόνοι και αποσυνδεδεμένοι στον γάμο τους θα περιμένουν αντίθετα να χρειαστεί να επέμβουν στο σπίτι.

Ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι απομονώνονται σε ένα δωμάτιο του σπιτιού ή αρνούνται να μιλήσουν στους/τις συντρόφους τους όταν τα πράγματα οξύνονται, πάντα βρίσκουν νέους τρόπους να αποσπούν την προσοχή τους, να αντιμετωπίζουν λανθασμένα την κατάσταση και να παλεύουν με την εσωτερική τους αναταραχή.