Οι 9 συμπεριφορές που αποκαλύπτουν ότι ένας άνδρας δεν είναι καλός άνθρωπος, όσο γοητευτικός κι αν φαίνεται

Η γοητεία ενός άνδρα είναι ισχυρή. Μπορεί να καλύψει ελαττώματα, να μαλακώσει τα προειδοποιητικά σημάδια και να πείσει ακόμη και τους πιο διορατικούς ανθρώπους ότι κάποιος είναι καλύτερος από ό,τι πραγματικά είναι. Παράλληλα, όμως, η γοητεία είναι και επιφανειακή, όχι ένα στοιχείο του χαρακτήρα.

Και όταν κοιτάζετε πίσω από το χάρισμα, τον εντυπωσιακό λόγο και την αβίαστη αυτοπεποίθηση, αρχίζετε να βλέπετε τις συμπεριφορές που αποκαλύπτουν το ποιος είναι ο άλλος πραγματικά.

Η ψυχολογία μας διδάσκει κάτι ουσιώδες: ο χαρακτήρας αποκαλύπτεται μέσα από τα μοτίβα, όχι μέσα από στιγμές. Ένας αληθινά καλός άνδρας δεν μιλά απλώς για καλοσύνη, σεβασμό ή ακεραιότητα—τα εφαρμόζει. Και ένας άνθρωπος που δεν είναι καλός δεν μπορεί να κρύψει την αλήθεια για πάντα.

Η συμπεριφορά του τελικά τον προδίδει. Ακολουθούν εννέα συμπεριφορές που εκθέτουν τον πραγματικό χαρακτήρα ενός άνδρα, ανεξάρτητα από το πόσο λαμπερός ή γοητευτικός φαίνεται στην επιφάνεια.

9 συμπεριφορές που αποκαλύπτουν πως ένας άνδρας είναι κακός άνθρωπος, παρά τη γοητεία του

Στα σημαντικά ζητήματα δεν έχει ενσυναίσθηση

Χειραγωγεί με τη γοητεία, τις ενοχές και ήπια πίεση

Συμπεριφέρεται στους ανθρώπους διαφορετικά ανάλογα με το τι μπορούν να του προσφέρουν

Αποφεύγει την ανάληψη ευθύνης και την μεταβιβάζει πάντα αλλού

Είναι ευγενικός μόνο όταν τον παρακολουθούν οι άλλοι

Παραβιάζει τα όρια των άλλων αλλά απαιτεί να σέβονται τα δικά του

Αποσταθεροποιεί την κατάσταση και στη συνέχεια κατηγορεί τους άλλους για τις αντιδράσεις τους

Δεν έχει μακροπρόθεσμη συνέπεια

Δεν εξελίσσεται, δεν κάνει ενδοσκόπηση ή βήματα βελτίωσης

Στα σημαντικά ζητήματα δεν έχει ενσυναίσθηση

Ένας άνθρωπος που δεν είναι καλός εμφανίζει μια διακριτική αλλά σταθερή έλλειψη ενσυναίσθησης. Στην επιφάνεια, μπορεί να φαίνεται ζεστός ή ευχάριστος—ειδικά όταν θέλει κάτι—αλλά όταν κάποιος χρειάζεται πραγματικά συμπόνια, υπομονή ή κατανόηση, «εξαντλείται».

Υποτιμά τα συναισθήματα των άλλων.

Ενοχλείται όταν κάποιος είναι συναισθηματικός.

Αντιμετωπίζει την ευαλωτότητα σαν ενοχλητική.

Και εδώ φαίνεται η διαφορά: η ενσυναίσθησή του είναι επιλεκτική. Την θυμάται όταν τον ωφελεί και την ξεχνά όταν απαιτεί προσπάθεια. Οι πραγματικά καλοί άνθρωποι δεν κρατούν την ενσυναίσθηση για ευκολία—την ασκούν ακόμη και όταν είναι άβολη.

Χειραγωγεί με τη γοητεία, τις ενοχές και ήπια πίεση

Η γοητεία συχνά χρησιμοποιείται ως όπλο από ανθρώπους που στερούνται ακεραιότητας. Ένας άνθρωπος που δεν είναι καλός χρησιμοποιεί το χάρισμά του όχι για να συνδεθεί, αλλά για να ελέγξει.

Είναι ικανός να κάνει τους ανθρώπους να αμφιβάλλουν για τον εαυτό τους ενώ παρουσιάζει τον εαυτό του ως τον λογικό. Μπορεί να σας φορτώνει με ενοχές, να παραποιεί τα λόγια σας ή να δημιουργεί σύγχυση ώστε να αμφιβάλλετε για τις δικές σας αντιδράσεις.

Οι ψυχολόγοι ονομάζουν αυτήν την πρακτική «κρυφή χειραγώγηση», και είναι ένα από τα πιο ξεκάθαρα σημάδια ότι κάποιος έχει κρυφό σκοπό. Η γοητεία χωρίς ειλικρίνεια είναι χειραγώγηση με άλλο πρόσωπο.

Συμπεριφέρεται στους ανθρώπους διαφορετικά ανάλογα με το τι μπορούν να του προσφέρουν

Αυτό είναι ένα από τα πιο ξεκάθαρα σημάδια του πραγματικού χαρακτήρα ενός ανθρώπου. Ένας άνθρωπος που δεν είναι καλός φέρεται με τον έναν τρόπο σε ανθρώπους που σέβεται—ή από τους οποίους θέλει κάτι—και με διαφορετικό τρόπο σε ανθρώπους που θεωρεί «κατώτερους» από αυτόν.

Παρατηρήστε πώς φέρεται σε:

προσωπικό και εργαζόμενους υπηρεσιών

ανθρώπους που διαφωνούν μαζί του

όσους δεν μπορούν να αναβαθμίσουν το στάτους του

ανθρώπους από τους οποίους «δεν έχει τίποτα να κερδίσει»

Αν η καλοσύνη του εξαφανίζεται τη στιγμή που δεν εντυπωσιάζεται ή δεν εξυπηρετείται σε κάτι, τότε αυτό δεν είναι καλοσύνη — είναι παράσταση.

Οι καλοί άνθρωποι δείχνουν σεβασμό σταθερά. Οι κακοί άνθρωποι δείχνουν σεβασμό επιλεκτικά.

Αποφεύγει την ανάληψη ευθύνης και την μεταβιβάζει πάντα αλλού

Η γοητεία μπορεί να καλύψει πολλά, αλλά δεν μπορεί να κρύψει για πολύ τα ζητήματα υπευθυνότητας. Ένας άνθρωπος που δεν είναι καλός, αποφεύγει τις ευθύνες. Τα λάθη είναι πάντα ευθύνη κάποιου άλλου—του/της πρώην του, του/της προϊσταμένου του, των γονέων του, των «συνθηκών» ή ακόμη και δικά σας.

Αναδιαμορφώνει την ιστορία για να παρουσιαστεί ως θύμα.

Χρησιμοποιεί δικαιολογίες αντί για ανάπτυξη.

Ζητά συγγνώμη μόνο όταν τον/την ωφελεί—και ακόμη και τότε, η συγγνώμη φαίνεται κενή.

Η ζωή αποκαλύπτει αναπόφευκτα ένα μοτίβο: Αν ποτέ δεν είναι αυτός/ή το πρόβλημα, σχεδόν πάντα είναι το πρόβλημα.

Είναι ευγενικός μόνο όταν τον παρακολουθούν οι άλλοι

Αυτή είναι μια συμπεριφορά που πολλοί άνθρωποι παραβλέπουν γιατί κρύβεται πίσω από «καλές πράξεις». Αλλά ένας άνθρωπος που δεν είναι πραγματικά καλός συχνά δείχνει γενναιοδωρία ή συμπόνια μόνο όταν του αποφέρει έπαινο, θαυμασμό ή κοινωνικούς πόντους.

Δώστε προσοχή στο πώς φέρεται στους ανθρώπους όταν δεν υπάρχει κοινό. Κάνει άραγε:

διαφορετική συμπεριφορά ιδιωτικά απ’ ό,τι δημόσια;

κομπάζει για το ότι βοηθάει άλλους;

χρησιμοποιεί την καλοσύνη σαν νόμισμα;

Ένας καλός άνθρωπος είναι ευγενικός σιωπηλά. Ένας επιδεικτικός άνθρωπος είναι ευγενικός με τυμπανοκρουσίες —και συνήθως για το κοινό.

Παραβιάζει τα όρια των άλλων αλλά απαιτεί να σέβονται τα δικά του

Ένα από τα πιο ξεκάθαρα σημάδια ενός ανθρώπου με κακό χαρακτήρα είναι η σχέση του με τα όρια. Τα παραβιάζει. Τα υποτιμά. Τα αντιμετωπίζει σαν ενοχλήσεις και όχι ως μη διαπραγματεύσιμες εκφράσεις της συναισθηματικής σας ασφάλειας.

Μπορεί να:

σας πιέζει να κάνετε πράγματα που δεν αισθάνεστε άνετα

αγνοεί το «όχι» σας ή προσπαθεί να το παρακάμψει

αντιδρά θυμωμένα όταν θέτετε όρια

γίνεται απόμακρος ή ψυχρός όταν εκφράζετε μια ανάγκη

Και παρ’ όλα αυτά, περιμένει τα δικά του όρια—όσο παράλογα κι αν είναι—να γίνονται σεβαστά χωρίς ερώτηση. Οι καλοί άνθρωποι τιμούν τα όρια. Οι αναξιόπιστοι άνθρωποι τα αντιμετωπίζουν σαν εμπόδια.

Αποσταθεροποιεί την κατάσταση και στη συνέχεια κατηγορεί τους άλλους για τις αντιδράσεις τους

Ένας άνθρωπος που δεν είναι καλός συχνά αντλεί δύναμη από το συναισθηματικό χάος γιατί τον κρατάει σε έλεγχο. Μπορεί να αλλάζει ξαφνικά διάθεση, να εξαφανίζεται και να επανεμφανίζεται ή να δημιουργεί αβεβαιότητα στη σχέση.

Αλλά εδώ είναι το μοτίβο: όταν αντιδράτε—μπερδεμένοι, πληγωμένοι, ανήσυχοι—σας κατηγορεί ότι είστε «πολύ ευαίσθητοι», «πολύ συναισθηματικοί» ή ότι «υπερβάλλετε». Οι ψυχολόγοι ονομάζουν αυτό «αντιδραστική κακοποίηση», όπου η κατανοητή αντίδραση του θύματος παρουσιάζεται ως το πραγματικό πρόβλημα.

Ένας καλός άνθρωπος δημιουργεί σταθερότητα. Ένας μοχθηρός άνθρωπος δημιουργεί αστάθεια—και μετά χρησιμοποιεί την αντίδρασή σας ως όπλο.

Δεν έχει μακροπρόθεσμη συνέπεια

Ο καθένας μπορεί να φαίνεται καταπληκτικός στην αρχή. Τα πρώτα στάδια μιας σύνδεσης είναι γεμάτα με νέα ερεθίσματα, χημεία και ενθουσιασμό, αλλά ο χαρακτήρας αποκαλύπτεται σε βάθος χρόνου.

Αν τα λόγια ενός ανθρώπου εντυπωσιάζουν αλλά η πράξη του είναι αδύναμη, δώστε προσοχή.

Αν είναι στοργικός τον ένα μήνα και αδιάφορος τον επόμενο, δώστε προσοχή.

Αν κάνει μεγάλες υποσχέσεις αλλά ποτέ δεν χτίζει μια πραγματική βάση, δώστε προσοχή.

Η συνέπεια είναι η ραχοκοκαλιά της καλοσύνης. Χωρίς αυτήν, η γοητεία είναι απλώς παραπλάνηση.

Δεν εξελίσσεται, δεν κάνει ενδοσκόπηση ή βήματα βελτίωσης

Ένας αληθινά καλός άνθρωπος δεν είναι τέλειος—αλλά δεσμεύεται στην προσωπική ανάπτυξη. Αναγνωρίζει τα ελαττώματά του, σκέφτεται τα μοτίβα του και προσπαθεί να γίνει ένας πιο υγιής, πιο ισορροπημένος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που δεν είναι καλός αποφεύγει εντελώς την προσωπική ανάπτυξη. Μπορεί να:

επαναλαμβάνει τις ίδιες επιβλαβείς συμπεριφορές για χρόνια

αρνείται να δεχθεί σχόλια ή ανατροφοδότηση

αρνείται ότι έχει κάτι να βελτιώσει

θεωρεί την αυτοβελτίωση περιττή

Η γοητεία εξαφανίζεται γρήγορα. Η ανάπτυξη—ή η απουσία της—αποκαλύπτει τα πάντα.

Tips

Η γοητεία μπορεί να είναι παραπλανητική. Μπορεί να κάνει κάποιον να φαίνεται σίγουρος για τον εαυτό του, ενδιαφέροντας, ακόμη και αξιοθαύμαστος. Αλλά η γοητεία δεν είναι χαρακτήρας. Και οι συμπεριφορές που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι πολύ πιο αξιόπιστοι δείκτες του ποιοι είναι πραγματικά οι άνθρωποι.

Ένας κακός άνθρωπος σπάνια αποκαλύπτεται με την πρώτη ματιά—αυτός είναι ακριβώς ο σκοπός του. Αλλά με την πάροδο του χρόνου, τα μοτίβα του λένε την αλήθεια. Ένας καλός άνθρωπος δείχνει σταθερά ενσυναίσθηση, ακεραιότητα, σεβασμό και συναισθηματική ωριμότητα—όχι επειδή θέλει να φαίνεται καλός, αλλά επειδή είναι.

Αν αναγνωρίζετε αυτές τις συμπεριφορές σε ανθρώπους που είναι κοντά σας, εμπιστευτείτε αυτό που βλέπετε. Οι άνθρωποι αποκαλύπτονται. Το ερώτημα είναι αν είμαστε διατεθειμένοι να το αναγνωρίσουμε.