Η γραμμή ανάμεσα στην αγάπη και τις ενοχές, καμιά φορά είναι πολύ λεπτή. Όταν είμαστε σε μια σχέση, είναι φυσιολογικό να νιώθουμε έντονα συναισθήματα, ευθύνη ακόμη και τύψεις. Όταν ωστόσο οι ενοχές κυριαρχούν, αυτό μαρτυρά πως, είναι καιρός να αναθεωρήσουμε πράγματα και καταστάσεις.

Άλλωστε μια υγιής σχέση είναι πηγή ενθάρρυνσης και υποστήριξης. Πρέπει να μας εμπνέει να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, όχι να μας γεμίζει με τύψεις.

Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, υπάρχουν επτά σημάδια που μαρτυρούν ότι μιας σχέση είναι τοξική. Πρόκειται για ενέργειες που ίσως πυροδοτούν το αίσθημα των ενοχών και συνεπώς μαρτυρούν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Υπάρχει πάντα περιθώριο για θετικές αλλαγές. Σκοπός του άρθρου, δεν είναι η κριτική ή η απόδοση κατηγοριών, αλλά η κατανόηση των συναισθημάτων και η κατάκτηση της ευτυχίας.

Οι άνθρωποι που βρίσκονται σε μία τοξική σχέση, συχνά νιώθουν ενοχές για αυτά τα 7 πράγματα

Ζητάτε διαρκώς “συγγνώμη”

Για το ότι περνάτε χρόνο με άλλους

Επειδή δεν καταφέρνετε το ακατόρθωτο

Για το ότι εκφράζετε τα συναισθήματά σας

Για τα λάθη του / της συντρόφου

Για την επιτυχία σας

Για το ότι θέλετε να χωρίσετε

Ζητάτε διαρκώς “συγγνώμη”

Μήπως ζητάτε “συγγνώμη” με το παραμικρό; Αν η πρώτη σας αντίδραση σε κάθε τι που συμβαίνει, είναι να πείτε “συγγνώμη” τότε είναι καιρός να αναθεωρήσετε. Φυσικά και είναι απαραίτητο αν πράγματι έχετε κάνει λάθος, αν όμως ζητάτε “συγγνώμη” επειδή αναπνέετε, αυτό δεν είναι υγιές.

Αυτό δείχνει ότι φοβάστε υπερβολικά μήπως απογοητεύσετε τον σύντροφό σας και αποτελεί κοινό σημάδι μιας τοξικής σχέσης. Σε μια ισορροπημένη σχέση αντίθετα, και οι δύο σύντροφοι δέχονται τα λάθη του άλλου, χωρίς φόβο ή έντονη επίκριση. Αν νιώθετε ενοχές που σας κάνουν να ζητάτε διαρκώς “συγγνώμη”, ίσως πρέπει να προσέξετε.

Σε μια τρυφερή σχέση, δεν υπάρχει χώρος για τύψεις. Υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και κατανόηση, χωρίς τον διαρκή φόβο του λάθους. Σκεφτείτε αν οι ενοχές σας είναι πράγματι, δικαιολογημένες ή αν αποκαλύπτουν κάτι πιο βαθύ.

Για το ότι περνάτε χρόνο με άλλους

Ένα ανησυχητικό σημάδι είναι όταν νιώθετε ενοχές επειδή αφιερώνετε χρόνο στους φίλους και την οικογένειά σας. Σε μια υγιή σχέση, οι σύντροφοι διατηρούν τις κοινωνικές τους σχέσεις. Όχι μόνο είναι φυσιολογικό, αλλά και το σωστό.

Αν σας “πνίγουν” οι τύψεις κάθε φορά που κάνετε παρέα με άλλους, υπάρχει λόγος ανησυχίας. Μπορεί ο σύντροφός σας να σας στέλνει το μήνυμα ότι νιώθει παραμελημένος, ή ακόμη και να ζηλεύει κατάφωρα. Σε κάθε περίπτωση, σας κάνει να αναρωτιέστε για τη συμπεριφορά σας.

Όταν είστε σε μια σχέση, δεν χρειάζεται να εγκαταλείπετε τις άλλες πτυχές της ζωής σας. Δεν πρέπει να γεμίζετε με τύψεις επειδή έχετε κοινωνική ζωή και αγαπημένες ασχολίες. Αντίθετα, ο σύντροφός σας πρέπει να ενθαρρύνει την ανεξαρτησία σας – όχι να σας κάνει να νιώθετε άσχημα.

Αν η κατάσταση αυτή, σας ακούγεται οικεία, κάντε ένα βήμα πίσω και αξιολογήστε την κατάσταση. Μπορεί να έχετε εγκλωβιστεί σε μια τοξική σχέση.

Επειδή δεν καταφέρνετε το ακατόρθωτο

Σε κάποιες σχέσεις, ένας από τους συντρόφους νιώθει τύψεις επειδή δεν καταφέρνει το ακατόρθωτο. Μήπως έχετε θέσει μη ρεαλιστικούς στόχους;

Στις υγιείς σχέσεις, οι σύντροφοι αποδέχονται και αγαπούν ο ένας τον άλλον όπως είναι, με τα ελαττώματα και τις ιδιαιτερότητές τους. Οι ενοχές δεν πρέπει να γίνονται η κινητήριος δύναμη καμίας σχέσης. Είστε αρκετοί και σας αξίζει να σας αγαπήσουν γι’ αυτό που είστε.

Για το ότι εκφράζετε τα συναισθήματά σας

Η επικοινωνία είναι ο θεμέλιος λίθος κάθε σχέσης. Κάθε κομμάτι της σχέσης εξαρτάται από αυτή. Τι συμβαίνει όταν ένας σύντροφος αισθάνεται ενοχές επειδή εκδηλώνει τα συναισθήματά του; Αν νιώθετε ενοχές για τα συναισθήματά σας, τότε κάτι δεν πάει καλά.

Τα συναισθήματά σας έχουν αξία και έχετε κάθε δικαίωμα να τα εκφράζετε. Αν πάλι, ο σύντροφός, τα απαξιώνει ή σας γεμίζει με ενοχές, αυτό είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι. Μπορεί ακόμη, να νιώθετε τύψεις που εκφράζετε τα συναισθήματά σας στον σύντροφό σας.

Είναι οδυνηρό κάποιος να μην μπορεί να εκφραστεί στη σχέση του. Η συγγραφέας Maya Angelou είχε πει πως, “ο μεγαλύτερος πόνος είναι να κουβαλάς μέσα σου μια ανέκφραστη ιστορία”. Μην αφήνετε τις ενοχές να σας κατακλύσουν.

Τα συναισθήματα, η φωνή και οι σκέψεις σας έχουν αξία. Κανείς δεν πρέπει να σας γεμίζει με ενοχές όταν τα εκφράζετε.

Για τα λάθη του / της συντρόφου

Καμιά φορά, η πιο εύκολη λύση είναι να αναλάβετε το βάρος της ευθύνης και να δώσετε έναν τέλος στις συγκρούσεις. Αν νιώθετε διαρκώς τύψεις για τα λάθη ή τις ενέργειες του συντρόφου σας, αυτό είναι ένα σαφές σημάδι τοξικών δυναμικών.

Πρόκειται για μια κατάσταση γνώριμη στους επαγγελματίες της ψυχικής υγείας. Ο ένας ο από τους συντρόφους αναλαμβάνει πάντα το βάρος των ευθυνών – ακόμη και αν δεν του αναλογεί. Στις υγιείς σχέσεις, οι σύντροφοι δεν ρίχνουν ο ένας το φταίξιμο στον άλλον.

Αντίθετα, είναι και οι δύο εξίσου ικανοί να αναλάβουν το βάρος των ευθυνών τους. Αν αναγκάζεστε να ζητάτε διαρκώς συγγνώμη, για πράγματα που δεν φταίτε, ίσως να είστε σε μια σχέση τοξική.

Δεν είστε υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά των άλλων. Ούτε είναι δουλειά σας να διορθώσετε τα λάθη τους. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε, είναι να τους υποστηρίζετε στην προσπάθειά τους.

Για την επιτυχία σας

Ο σύντροφός σας πρέπει να χαίρεται για την επιτυχία σας – όχι να την επισκιάζει. Αν υποτιμά τα κατορθώματά σας ή αν νιώθετε τύψεις για τα επιτεύγματά σας, τότε είναι καιρός να σκεφτείτε προσεκτικά. Υπάρχουν πολλοί ικανοί άνθρωποι που νιώθουν την ανάγκη να κρύβουν την επιτυχία τους από έναν ανασφαλή σύντροφο. Είναι μια αποκαρδιωτική κατάσταση, στην οποία κανείς δεν πρέπει να υποβάλλεται.

Η Eleanor Roosevelt είχε πει πως, “κανείς δεν μπορεί να σε κάνει να νιώσεις υποδεέστερος, χωρίς τη συγκατάθεσή σου”. Οι επιτυχίες σας, είναι το αποτέλεσμα της εργατικότητας και της αφοσίωσής σας – δεν θα πρέπει να νιώθετε ένοχοι για αυτά.

Σε μια υγιή σχέση, ο σύντροφός σας πρέπει να είναι ο πιο ένθερμος υποστηρικτής σας, όχι ο άνθρωπος που νιώθει να απειλείται από την επιτυχία σας.

Για το ότι θέλετε να χωρίσετε

Ίσως η πιο σκληρή ένδειξη. Το γεγονός ότι νιώθετε τύψεις επειδή θέλετε να εγκαταλείψετε τη σχέση αυτή. Μπορεί κάποια στιγμή να σκεφτήκατε να διαλύσετε τη σχέση σας αλλά δεν σας άφησαν οι τύψεις.

Ίσως νιώσατε ότι εγκαταλείπετε τον σύντροφό σας, ότι είστε εγωιστές που θέλετε κάτι άλλο. Η αλήθεια είναι πως, έχετε το δικαίωμα να φύγετε από μια τοξική σχέση. Είναι σωστό να δίνετε προτεραιότητα στην ψυχική σας υγεία και την ευτυχία σας.

Έχετε το δικαίωμα να θέλετε από μια σχέση κάτι παραπάνω εκτός από δυσφορία και ενοχές. Οι ενοχές είναι εργαλείο πίεσης σε πολλές τοξικές σχέσεις. Να θυμάστε ότι, δεν είστε υποχρεωμένοι να παραμείνετε σε μια κατάσταση όπου νιώθετε δυστυχισμένοι.

Δύσκολες αλήθειες

Σε αυτό το ταξίδι, θα χρειαστεί ν’ αντιμετωπίσετε κάποιες δύσκολες αλήθειες. Η αναγνώριση της τοξικότητας σε μια σχέση δεν είναι εύκολη διαδικασία, ειδικά όταν σας βαραίνουν οι τύψεις. Το πρώτο βήμα είναι πάντα η αυτογνωσία.

Ένα από τα πιο ισχυρά μέσα προς την μεταμόρφωση, είναι η ενδοσκόπηση. Η βίωση και η κατανόηση των συναισθημάτων σας και η επανεκτίμηση των δυναμικών της σχέσης σας. Μπορεί να μην είναι εύκολο, αλλά είναι απαραίτητο.

Αναγνωρίζοντας τα συναισθήματά σας και κατανοώντας τις αιτίες τους, θα βρείτε τη δύναμη να προχωρήσετε σε πιο υγιείς επιλογές. Σας αξίζει αγάπη, σεβασμός και ευτυχία. Μην αφήνετε τις τύψεις να σας σας πείσουν για το αντίθετο.