Δικηγόροι διαζυγίων προειδοποιούν: 7 σημάδια που δείχνουν από την αρχή ότι ένας γάμος θα έχει άσχημο τέλος

Οι δικηγόροι διαζυγίων είναι άνθρωποι που έχουν χειριστεί εκατοντάδες υποθέσεις επί δεκαετίες, και επισημαίνουν τα σημαντικότερα προειδοποιητικά σημάδια που εμφανίζονται από την αρχή της σχέσης. Όχι τις δραματικές εκρήξεις που είναι προφανείς και γίνονται αμέσως αντιληπτές, αλλά τα υποκείμενα μοτίβα που παρατηρούνται από την πρώτη στιγμή και προδικάζουν την κατάληξη ενός γάμου.

Αυτό που τονίζουν οι δικηγόροι διαζυγίων είναι ότι τα χειρότερα διαζύγια, αυτά που διαρκούν για χρόνια και καταστρέφουν τους ανθρώπους συναισθηματικά και οικονομικά, συνήθως αποκαλύπτουν συγκεκριμένα μοτίβα από την αρχή. Ανησυχητικά σημάδια που είτε αγνοήθηκαν είτε δικαιολογήθηκαν με διάφορους τρόπους.

Αυτά τα μοτίβα δεν εγγυώνται το διαζύγιο. Όμως, προδικάζουν ότι αν ο γάμος τελειώσει, θα τελειώσει άσχημα. Διότι οι ίδιες δυναμικές που υπήρχαν στην αρχή, εντείνονται κάτω από την πίεση της διάλυσης. Αναγνωρίστε τα από την αρχή!

Δικηγόροι διαζυγίων προειδοποιούν: 7 σημάδια που δείχνουν από την αρχή ότι ένας γάμος θα αποτύχει

Ο ένας χρειάζεται συνεχώς να κερδίζει κάθε διαφωνία

Οικονομική μυστικότητα ή ανειλικρίνεια

Ένας σύντροφος απομονώνει τον άλλο από την οικογένεια και τους φίλους

Θεμελιώδης ανισότητα στη σχέση

Η κριτική και η περιφρόνηση εμφανίζονται από νωρίς

Θεμελιωδώς ασύμβατοι στόχοι ζωής

Μοτίβο απειλών για εγκατάλειψη

Ο ένας χρειάζεται συνεχώς να κερδίζει κάθε διαφωνία

Κάθε ζευγάρι διαφωνεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και υγιές. Η ερώτηση είναι πώς το διαχειρίζονται. Οι δικηγόροι διαζυγίων λένε ότι οι χειρότεροι γάμοι έχουν έναν σύντροφο που αντιμετωπίζει κάθε διαφωνία ως κάτι που πρέπει να κερδίσει, αντί ως κάτι που πρέπει να επιλυθεί. Δεν μπορεί να συμβιβαστεί. Δεν μπορεί να παραδεχτεί το λάθος του. Κάθε σύγκρουση μετατρέπεται σε μάχη, όπου κάποιος πρέπει να χάσει.

Αυτό το μοτίβο εμφανίζεται νωρίς. Φαίνεται μέσα από τη διαδικασία που τα ζευγάρια λαμβάνουν τις αποφάσεις τους. Πού να φάνε, πώς να ξοδέψουν χρήματα, ποια οικογένεια να επισκεφτούν στις γιορτές. Αν ένας από τους δύο επιμένει συνεχώς να επικρατήσει, είναι πολύ σημαντικές ενδείξεις. Γιατί όταν ο γάμος φθείρεται και το διαζύγιο γίνεται πραγματικότητα, το ίδιο άτομο θα μαλώσει για τα πάντα. Όχι για να βρουν δίκαιες λύσεις, αλλά για να αποδείξει πως έχει δίκιο.

Το διαζύγιο μετατρέπεται σε πόλεμο, που διαρκεί για χρόνια, κοστίζοντας πολλά χρήματα και συναισθηματική ενέργεια. Οι υγιείς σχέσεις απαιτούν και τους δύο να χάνουν μερικές φορές, να συμβιβάζονται, να δίνουν προτεραιότητα στην επίλυση αντί για τη νίκη. Όταν αυτό λείπει από την αρχή, προμηνύει καταστροφή.

Οικονομική μυστικότητα ή ανειλικρίνεια

Ένας σύντροφος κρύβει τις δαπάνες του. Διατηρεί μυστικούς λογαριασμούς. Ψεύδεται για το εισόδημα ή τα χρέη. Αρνείται να συζητήσει ανοιχτά τα οικονομικά. Οι δικηγόροι διαζυγίων λένε ότι η ανειλικρίνεια για τα οικονομικά από την αρχή του γάμου είναι ένας από τους ισχυρότερους προγνωστικούς παράγοντες για ένα άσχημο διαζύγιο. Διότι αν κάποιος είναι άνετος στο να λέει ψέματα για τα χρήματα όταν όλα πάνε καλά, θα πει σίγουρα ψέματα και κατά τη διάρκεια των διαδικασιών του διαζυγίου.

Κρυμμένα περιουσιακά στοιχεία. Παραποιημένα έγγραφα εισοδήματος. Μυστική ανάληψη χρημάτων από κοινούς λογαριασμούς, μεταφορά χρημάτων χωρίς συζήτηση. Αυτές οι τακτικές που μετατρέπουν τα διαζύγια σε εφιάλτες συχνά ξεκινούν με μοτίβα οικονομικής μυστικότητας που υπάρχουν από την αρχή.

Τα χρήματα αντιπροσωπεύουν δύναμη, ασφάλεια και αυτονομία στις σχέσεις. Όταν κάποιος τα προστατεύει ή τα κρύβει από την αρχή, δείχνει ότι δεν βλέπει τη σχέση ως αληθινή συνεργασία. Και αυτή η θεμελιώδης έλλειψη εμπιστοσύνης και διαφάνειας μετατρέπεται σε όπλο κατά τη διάρκεια του διαζυγίου.

Ένας σύντροφος απομονώνει τον άλλο από την οικογένεια και τους φίλους

Πρόκειται για μια συμπεριφορά που εμφανίζεται ύπουλα. Παράπονα για το πόσο χρόνο περνά ο σύντροφος με φίλους ή οικογένεια. Δημιουργία συγκρούσεων γύρω από κοινωνικές σχέσεις. Πίεση του συντρόφου να επιλέξει μεταξύ αυτού και των άλλων. Σταδιακή συρρίκνωση του κοινωνικού κόσμου του συντρόφου.

Οι δικηγόροι διαζυγίων αναγνωρίζουν αυτό ως τεράστιο προειδοποιητικό σημάδι, καθώς η απομόνωση εξυπηρετεί τον έλεγχο και οι άνθρωποι που χρειάζονται να ελέγχουν τον σύντροφό τους κατά τη διάρκεια του γάμου γίνονται απόλυτα εφιαλτικοί κατά τη διάρκεια του διαζυγίου.

Θα χρησιμοποιήσουν τα παιδιά ως όπλα. Θα χειραγωγήσουν τις κοινωνικές αφηγήσεις. Θα πολεμήσουν κάθε βήμα της διαδικασίας, γιατί η απώλεια του ελέγχου μέσω του διαζυγίου είναι αδιανόητη γι’ αυτούς. Το μοτίβο απομόνωσης που ξεκινά με το «Θέλω περισσότερη ώρα μαζί σου» ή το «Δεν μου αρέσει πώς σε αντιμετωπίζουν οι φίλοι σου» εξελίσσεται σε πλήρη συναισθηματική και ενίοτε οικονομική κακοποίηση κατά τη διάρκεια του γάμου και μετατρέπεται σε απόλυτο πόλεμο κατά τη διάρκεια του διαζυγίου.

Θεμελιώδης ανισότητα στη σχέση

Ένα άτομο παίρνει όλες τις αποφάσεις. Ελέγχει τα οικονομικά. Καθορίζει πώς θα περάσει ο χρόνος. Θέτει τους κανόνες. Ο άλλος σύντροφος προσαρμόζεται, προνοεί και έχει ελάχιστη πραγματική εξουσία στη σχέση. Αυτή η ανισότητα μπορεί να είναι λεπτή στην αρχή, καλυμμένη με τη δικαιολογία ότι ο ένας είναι πιο ικανός ή αποφασιστικός. Όμως δημιουργεί μια δυναμική όπου ο ένας έχει εξουσία και ο άλλος όχι.

Οι δικηγόροι διαζυγίων λένε ότι αυτοί οι γάμοι καταλήγουν σε επώδυνο χωρισμό, γιατί το άτομο που είχε την εξουσία μάχεται απεγνωσμένα να τη διατηρήσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαζυγίου. Αρνούνται δίκαιες συμφωνίες. Χρησιμοποιούν νομικές τακτικές για να καθυστερήσουν τις διαδικασίες. Χειραγωγούν συστήματα για να διατηρήσουν τον έλεγχο.

Εν τω μεταξύ, το άτομο που έχει αποδυναμωθεί δυσκολεύεται να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του, έχοντας χάσει την ικανότητα να διεκδικεί τις ανάγκες και τα δικαιώματά του. Η ανισορροπία εξουσίας που υπήρχε στον γάμο συνεχίζεται μέσω του διαζυγίου, καθιστώντας τον μακροχρόνιο και επώδυνο.

Η κριτική και η περιφρόνηση εμφανίζονται από νωρίς

Ύπουλες προσβολές που παρουσιάζονται ως αστεία. Κριτική για τον χαρακτήρα και όχι για τη συμπεριφορά. Αναστεναγμοί, χλευασμός, αντιμετώπιση του συντρόφου με φανερή περιφρόνηση δημόσια ή ιδιωτικά. Οι έρευνες για τον γάμο δείχνουν σταθερά την περιφρόνηση ως τον ισχυρότερο προγνωστικό παράγοντα για το διαζύγιο.

Και οι δικηγόροι διαζυγίων επιβεβαιώνουν ότι τα ζευγάρια που εκδηλώνουν περιφρόνηση για τον άλλον από την αρχή του γάμου τους έχουν τα πιο άσχημα διαζύγια. Γιατί η περιφρόνηση σημαίνει ότι έχεις σταματήσει να βλέπεις τον σύντροφό σου ως άξιο της βασικής εκτίμησης. Και αν δεν σέβεσαι κάποιον ενώ είστε παντρεμένοι, σίγουρα δεν θα τον σεβαστείς κατά τη διάρκεια του διαζυγίου.

Η κριτική και η περιφρόνηση που υπήρχαν από την αρχή γίνονται όπλα. Χρησιμοποιώντας τα παιδιά εναντίον ο ένας του άλλου. Μαχόμενοι για κάθε περιουσιακό στοιχείο, όχι από ανάγκη αλλά από κακία. Αρνούμενοι λογικές συμφωνίες, γιατί η τιμωρία του άλλου προσώπου έχει μεγαλύτερη σημασία από την πρόοδο.

Θεμελιωδώς ασύμβατοι στόχοι ζωής

Ο ένας θέλει παιδιά, ο άλλος όχι. Ο ένας θέλει να ζει στην πόλη, ο άλλος χρειάζεται τη ζωή στην ύπαιθρο. Η καριέρα του ενός απαιτεί κινητικότητα, του άλλου απαιτεί σταθερότητα. Σοβαρές θρησκευτικές ή φιλοσοφικές διαφορές για το πώς πρέπει να ζήσουν. Αυτές οι θεμελιώδεις ασυμβατότητες συχνά παραβλέπονται νωρίς με φράσεις όπως «θα το βρούμε» ή «η αγάπη θα είναι αρκετή». Ωστόσο, οι δικηγόροι διαζυγίων βλέπουν πώς αυτές οι άλυτες βασικές συγκρούσεις γίνονται το θεμέλιο για πικρά διαζύγια.

Γιατί όταν η σχέση καταρρέει, και οι δύο αισθάνονται προδομένοι. Πιστεύουν ότι ο άλλος υποσχέθηκε να συμβιβαστεί ή να αλλάξει και δεν το έκανε. Νιώθουν ότι σπατάλησαν χρόνια με κάποιον που ποτέ δεν θα τους έδινε αυτό που ήθελαν. Αυτή η αίσθηση της προδοσίας και του χαμένου χρόνου τροφοδοτεί τα χειρότερα διαζύγια. Κάθε άτομο αγωνίζεται όχι μόνο για δίκαιες λύσεις, αλλά και για δικαίωση, προσπαθώντας να αποδείξει ότι ο άλλος ήταν το πρόβλημα.

Μοτίβο απειλών για εγκατάλειψη

«Ίσως θα έπρεπε να χωρίσουμε», μια φράση – όπλο που εκστομίζεται κατά τη διάρκεια των καβγάδων. Ο ένας ή και οι δύο σύντροφοι απειλούν να φύγουν όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. Οι δικηγόροι διαζυγίων αναγνωρίζουν αυτό το μοτίβο ως ιδιαίτερα προγνωστικό για άσχημες καταλήξεις, γιατί δείχνει ότι το διαζύγιο έχει ήδη κανονικοποιηθεί ως εργαλείο για έλεγχο ή έκφραση θυμού, αντί για ύστατη λύση.

Όταν το διαζύγιο τελικά γίνεται αναπόφευκτο, γεννιέται ένα τεράστιο αίσθημα πικρίας. Όλες οι φορές που κάποιος απείλησε να φύγει, όλες οι φορές που χρησιμοποιήθηκε ως όπλο, τροφοδοτούν την ίδια τη διαδικασία του διαζυγίου. Η αποχώρηση γίνεται θέμα απόδειξης ότι όλες αυτές οι απειλές ήταν δικαιολογημένες. Θέμα να δείξει ο ένας στον άλλο ότι όντως θα το έκανε. Θέμα δικαίωσης παρά επίλυσης. Και αυτό, οδηγεί στο χειρότερο είδος διαζυγίου, όπου τα συναισθηματικά στοιχήματα είναι μεγαλύτερα από τα πρακτικά.

Tips

Κανένα από αυτά τα μοτίβα δεν εγγυάται το διαζύγιο. Ορισμένα ζευγάρια με αυτά τα προβλήματα τα ξεπερνούν με συνεδρίες συμβουλευτικής, συνειδητή προσπάθεια και ειλικρινή αλλαγή. Αλλά οι δικηγόροι που έχουν δει εκατοντάδες υποθέσεις γνωρίζουν ότι όταν οι γάμοι με αυτά τα πρώιμα μοτίβα καταλήγουν σε διαζύγιο, καταλήγουν άσχημα. Οι ίδιες δυναμικές που προκάλεσαν προβλήματα στον γάμο εντείνονται κατά τη διάρκεια του διαζυγίου.

Το άτομο που χρειαζόταν να κερδίσει κάθε διαφωνία μαλώνει για τα πάντα στο διαζύγιο. Αυτός που ήταν οικονομικά ανειλικρινής, κρύβει περιουσιακά στοιχεία. Αυτός που είχε ανάγκη τον έλεγχο, χρησιμοποιεί το νομικό σύστημα ως όπλο. Η περιφρόνηση μετατρέπεται σε σκληρότητα. Οι ασυμβατότητες γίνονται δικαιολογίες για τιμωρία.

Αν βρίσκεστε σε μια σχέση και αναγνωρίζετε αυτά τα μοτίβα, αξίζει να τα αντιμετωπίσετε τώρα. Όχι με την υπόθεση ότι το διαζύγιο είναι αναπόφευκτο, αλλά με την κατανόηση ότι αυτές οι δυναμικές δεν βελτιώνονται από μόνες τους. Απαιτούν συνειδητή εργασία για να αλλάξουν. Και αν σκέφτεστε να μπείτε σε μια σχέση και βλέπετε αυτά τα μοτίβα, δώστε προσοχή. Αυτά είναι τα πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια που, αν τα πράγματα πάνε στραβά, θα πάνε πάρα πολύ στραβά.