Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Ένας Έλληνας πιλότος της Sky Express έχει καταφέρει να γίνει… σταρ των social media, για τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί με τους επιβάτες του αεροπλάνου.

Εκεί που οι περισσότεροι κυβερνήτες αρκούνται στις κλασικές ανακοινώσεις, εκείνος αποφασίζει να βάλει λίγη… κωμωδία στο μικρόφωνο, χαρίζοντας χαμόγελα και αυθόρμητα χειροκροτήματα πριν καν απογειωθεί το αεροπλάνο.

Ο λόγος για τον Μανώλη Φουντουλάκη, ο οποίος έγινε viral στο TikTok όταν ένα βίντεο τον «συνέλαβε» να μιλά στους επιβάτες με χιούμορ και άνεση.

Στο βίντεο, που έχει ξεπεράσει τις 80.000 προβολές, ο πιλότος λέει: «Μην ανησυχείτε καθόλου, πετάω 34 χρόνια. Αν ήμουν πουλί θα είχα πετάξει λιγότερα στη ζωή μου. Είστε σε καλά χέρια», προκαλώντας ενθουσιασμό στην καμπίνα.

Κατά την προσγείωση, συνεχίζει με την ίδια διάθεση: «Είδατε τι άνεμο προσγειωθήκαμε και πώς σας προσγείωσα, για σεμινάρια αεροπορικά. Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι», με τους επιβάτες να ξεσπούν ξανά σε χειροκροτήματα.