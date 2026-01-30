Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Σύνοψη από το

  • Ένας Έλληνας πιλότος της Sky Express, ο Μανώλης Φουντουλάκης, έχει γίνει σταρ των social media για τον ξεχωριστό τρόπο επικοινωνίας του με τους επιβάτες.
  • Ο πιλότος έγινε viral στο TikTok με ένα βίντεο όπου μιλά στους επιβάτες με χιούμορ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μην ανησυχείτε καθόλου, πετάω 34 χρόνια. Αν ήμουν πουλί θα είχα πετάξει λιγότερα στη ζωή μου».
  • Συνεχίζοντας με την ίδια διάθεση κατά την προσγείωση, δήλωσε: «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι», προκαλώντας ενθουσιασμό και αυθόρμητα χειροκροτήματα στην καμπίνα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Ένας Έλληνας πιλότος της Sky Express έχει καταφέρει να γίνει… σταρ των social media, για τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί με τους επιβάτες του αεροπλάνου.

Εκεί που οι περισσότεροι κυβερνήτες αρκούνται στις κλασικές ανακοινώσεις, εκείνος αποφασίζει να βάλει λίγη… κωμωδία στο μικρόφωνο, χαρίζοντας χαμόγελα και αυθόρμητα χειροκροτήματα πριν καν απογειωθεί το αεροπλάνο.

Ο λόγος για τον Μανώλη Φουντουλάκη, ο οποίος έγινε viral στο TikTok όταν ένα βίντεο τον «συνέλαβε» να μιλά στους επιβάτες με χιούμορ και άνεση.

@georgia.apo Αν ήμουν πουλί θα είχα πετάξει λιγότερο🦅✈️@SKYexpress #πιλότος #skyexpress #greekpilot #greektiktok #fyp ♬ champagne – G Sounds

Στο βίντεο, που έχει ξεπεράσει τις 80.000 προβολές, ο πιλότος λέει: «Μην ανησυχείτε καθόλου, πετάω 34 χρόνια. Αν ήμουν πουλί θα είχα πετάξει λιγότερα στη ζωή μου. Είστε σε καλά χέρια», προκαλώντας ενθουσιασμό στην καμπίνα.

Κατά την προσγείωση, συνεχίζει με την ίδια διάθεση: «Είδατε τι άνεμο προσγειωθήκαμε και πώς σας προσγείωσα, για σεμινάρια αεροπορικά. Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι», με τους επιβάτες να ξεσπούν ξανά σε χειροκροτήματα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χοληστερίνη: Γιατί παραμένει υψηλή κι ας κάνετε θεραπεία ή δίαιτα

Δημήτρης Βαρτζόπουλος: Η Ελλάδα προχωρά σε βαθιά μεταρρύθμιση στην Ψυχική Υγεία

Ταξί στην Αττική: Απεργία των Ταξί στις 3 και 4 Φεβρουαρίου

Νέες πληρωμές από τον ΕΛΓΑ-Ποιους αφορά

Google Search: Αναβαθμίζει τις δυνατότητες AI με Gemini 3 και Follow-up ερωτήσεις

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
13:43 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Προειδοποίηση Μαρουσάκη για διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας με βροχές, χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους – Δείτε τους χάρτες

Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξουν την χώρα μας τα επόμενα 24ωρα, αρχής γενομέ...
13:28 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

«Βιολάντα»: Εισαγγελική παραγγελία για έρευνα σε όλες τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στις άδειες κατασκευής και λειτουργίας – Οι δύο κατευθύνσεις

Διευρυμένη εντολή της εισαγγελέως Τρικάλων για λεπτομερή έρευνα σχετικά με το πολύνεκρο δυστύχ...
13:28 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Έπεσαν σοβάδες σε δημοτικό σχολείο στο Γαλάτσι – «Η τύχη μας βοήθησε και δεν χτύπησε κάποιο παιδί»

Μεγάλα κομμάτια από σοβάδες έπεσαν σε δημοτικό σχολείο στο Γαλάτσι, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν ...
13:08 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 5χρονος μεταφέρθηκε νεκρός στο νοσοκομείο

Τραγωδία σημειώθηκε στην Αλεξανδρούπολη, όπου ένας 5χρονος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα