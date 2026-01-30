Ζελένσκι για Πούτιν: «Μπορώ να τον προσκαλέσω στο Κίεβο – Ας έρθει, αν τολμά» – Αβεβαιότητα για τον επόμενο γύρο συνομιλιών

  • Αβεβαιότητα επικρατεί γύρω από τον επόμενο γύρο συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής τόσο της ημερομηνίας όσο και του τόπου διεξαγωγής τους.
  • Ο Ουκρανός Πρόεδρος απηύθυνε ευθεία πρόκληση προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν, δηλώνοντας: «Μπορώ κάλλιστα να τον προσκαλέσω στο Κίεβο – ας έρθει. Τον προσκαλώ δημόσια, αν τολμά, φυσικά».
  • Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει επίσημη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός όσον αφορά ενεργειακούς στόχους μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, χαρακτηρίζοντάς την ως πρωτοβουλία των ΗΠΑ και προσωπικά του Ντόναλντ Τραμπ.
Ζελένσκι για Πούτιν: «Μπορώ να τον προσκαλέσω στο Κίεβο – Ας έρθει, αν τολμά» – Αβεβαιότητα για τον επόμενο γύρο συνομιλιών
Φωτογραφίες: Reuters

Αβεβαιότητα επικρατεί γύρω από τον επόμενο γύρο συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής τόσο της ημερομηνίας όσο και του τόπου διεξαγωγής τους, ενώ παράλληλα απηύθυνε ευθεία πρόκληση προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η ημερομηνία ή η τοποθεσία του επόμενου γύρου συνομιλιών, που διεξάγονται με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, ενδέχεται να αλλάξει, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Ο επόμενος γύρος επαφών επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Κυριακή στο Αμπού Ντάμπι, ωστόσο ο Ζελένσκι ανέφερε ότι δεν γνωρίζει πότε θα γίνει τελικά η συνάντηση.

«Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να είναι παρόντες στη συνάντηση όλοι όσοι συμφωνήσαμε, γιατί όλοι αναμένουν ανατροφοδότηση», δήλωσε σε δημοσιογράφους, σύμφωνα με αποσπάσματα δηλώσεων που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του την Παρασκευή.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, είχε δηλώσει πως οι κορυφαίοι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στον προηγούμενο γύρο συνομιλιών, δεν θα λάβουν μέρος στη συνάντηση του Σαββατοκύριακου στο Αμπού Ντάμπι.

Ένταξη στην ΕΕ

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι η Ουκρανία θα είναι, από τεχνικής άποψης, έτοιμη να ενταχθεί στην ΕΕ το 2027, προσθέτοντας ότι η διασφάλιση της διαδικασίας fast track για την ένταξή της στο μπλοκ είναι σημαντική για τις εγγυήσεις ασφαλείας μετά τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Από τεχνικής πλευράς θα είμαστε έτοιμοι το 2027», είπε στους δημοσιογράφους προσθέτοντας ότι μέχρι το τέλος του 2026 η Ουκρανία θα έχει εφαρμόσει τα βασικά βήματα που απαιτούνται για την ένταξή της στην ΕΕ.

«Θα ήθελα», τόνισε ο Ζελένσκι, «να λάβει η Ουκρανία ένα σαφές χρονοδιάγραμμα», προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του είναι αφοσιωμένη στην πραγματοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων.

«Έλα στο Κίεβο, αν τολμάς»

Την ίδια ώρα, εν μέσω σκεπτικισμού για το αν ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει πράγματι συμφωνήσει να σταματήσει για μία εβδομάδα τις επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, ο Ζελένσκι σχολίασε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία έχει προσκληθεί στη Μόσχα από τον Ρώσο ηγέτη.

Σύμφωνα με το Sky News, όπως είπε, είναι έτοιμος για «οποιαδήποτε μορφή» συνόδου κορυφής σε επίπεδο ηγετών, αλλά όχι για μια συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στη Μόσχα, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο «αδύνατο».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα συναντούσε τον Πούτιν ούτε στη Λευκορωσία, χώρα που διατηρεί στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο.

«Είναι απολύτως αδύνατο για μένα να συναντηθώ με τον Πούτιν στη Μόσχα. Αυτό θα ήταν το ίδιο με το να συναντηθώ με τον Πούτιν στο Κίεβο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Μπορώ κάλλιστα να τον προσκαλέσω στο Κίεβο – ας έρθει. Τον προσκαλώ δημόσια, αν τολμά, φυσικά», τόνισε.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος υπογράμμισε επίσης ότι δεν υπάρχει επίσημη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός όσον αφορά ενεργειακούς στόχους μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Όπως είπε, η απόφαση, την οποία η Ουκρανία θεωρεί περισσότερο ως «ευκαιρία» παρά ως δεσμευτική συμφωνία, ήταν πρωτοβουλία των ΗΠΑ και προσωπικά του Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν υπάρχουν μυστικά εδώ. Δεν υπήρξε άμεσος διάλογος και δεν υπήρξαν άμεσες συμφωνίες για το θέμα αυτό μεταξύ εμάς και της Ρωσίας», ανέφερε.

Καταλήγοντας, ο Ζελένσκι τόνισε: «Αν η Ρωσία δεν πλήξει την ενεργειακή μας υποδομή -εγκαταστάσεις παραγωγής ή άλλα ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία- εμείς δεν θα πλήξουμε τη δική της».

