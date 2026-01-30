Δένδιας για τις Navtex της Τουρκίας: «Η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά μία τέτοια προσέγγιση»

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, δήλωσε σε συνέντευξή του αναφορικά με τις δύο Navtex της Τουρκίας «είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά μία τέτοια προσέγγιση» και συμπλήρωσε ότι δεν δεσμεύουν την Ελλάδα για να θεωρηθεί μέτρο πίεσης και χρειάζεται προσοχή ώστε να μην πυροδοτηθεί το κλίμα. Σχετικά με τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν ανέφερε ότι «δεν είναι δουλειά του υπουργού Άμυνας να σχολιάσει την άποψη του Πρωθυπουργού».

«Για πρώτη φορά στην ιστορία μας αποκτούν δυνατότητες πέραν του ορίζοντα. Πάντα οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας είχαν τη δυνατότητα της αποτροπής. Τώρα επιχειρείται η μετατροπή των ΕΔ σε μία μηχανή λήψης και επεξεργασίας πληροφοριών. Οι ΕΔ δεν έχουν να κάνουν πλέον με τον 20ό αιώνα. Είναι μία επανάσταση. Χρειάστηκε να εισάγουμε την καινοτομία, να πάμε σε ένοπλα καινοτόμα συστήματα. Οι προκλήσεις δεν είναι μόνο η γειτονική μας χώρα, αλλά συνολικά το σύστημα του πλανήτη» σημείωσε ο κ. Δένδιας στο ραδιόφωνο του Alpha.

Στη συνέχεια επισήμανε: «Με εξαίρεση τις ειδικές δυνάμεις και τους δόκιμους, όλοι οι υπόλοιποι κληρωτοί είχαν ελάχιστη ή καθόλου εκπαίδευση. Αυτός δεν είναι στρατός και ήρθε η ώρα να το αλλάξουμε. Το έχουμε σχεδιάσει με μεγάλη προσοχή» και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε έναν αξιόμαχο στρατό».

«Η ιδέα είναι ακριβώς αυτή: να μπορεί αυτό το σύνολο να είναι αξιόμαχο και να επιτρέψει στη χώρα να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Η Ελλάδα έχει έως 12 μίλια και θα αποφασίσει πώς θα το κάνει υπό τη βάση του εθνικού συμφέροντος» είπε ο κ. Δένδιας και τόνισε: «Αλλάζουν όλα. Εάν δεν αλλάξουν όλα, δεν θα τα καταφέρουμε. Δεν είναι τα καινούργια οπλικά συστήματα που θα κάνουν την αλλαγή, αλλά μία καινούργια αντίληψη. Δημιουργούμε μηχανισμούς παραγωγής drones επί του πεδίου. Η χώρα να αποκτήσει ένοπλες δυνάμεις που να καταλαβαίνουν την καινοτομία. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν, θα υπάρξουν λάθη και αστοχίες. Υπάρχει πολλή δουλειά ακόμη».

Αναφέρθηκε όμως και στην επέτειο των Ιμίων κάνοντας μία αποκάλυψη: «Εμείς στο υπουργείο Άμυνας κάθε έξι μήνες απομονωνόμαστε δύο μέρες και κάνουμε brain storming. Είδαμε το ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά για τα Ίμια και το αναλύσαμε. Τι έγινε τόσο στραβά τότε… Έγιναν δεκάδες σφαλμάτων και κόστισε τη ζωή τριών ανθρώπων. Νομίζω ότι οι ΕΔ της χώρας έχουν αποκομίσει τι λάθη έκαναν» είπε και διευκρίνισε: «Δεν ξεκίνησε από τις Ένοπλες ή την κυβέρνηση, ξεκίνησε από ενέργειες ιδιωτών».

12:10 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

