Νίκος Βλαχάκος: Η συγκινητική ομιλία στη Βουλή για τα Ίμια και τον αδελφό του – «Θα τον θυμάμαι πάντα για το ήθος, το καθαρό βλέμμα και τη βαθιά πίστη στο καθήκον»

  • Άκρως συγκινητική ήταν η ομιλία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Νίκου Βλαχάκου, στην ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για τα Ίμια, όπου δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μιλώντας για τον ήρωα αδελφό του.
  • Ο κ. Βλαχάκος τόνισε πως «30 χρόνια δεν είναι απλώς ένας αριθμός», υπογραμμίζοντας ότι οι τρεις ήρωες έκαναν το καθήκον τους χωρίς δεύτερη σκέψη.
  • Άφησε αιχμές για την πολιτική διαχείριση της κρίσης του 1996, τονίζοντας ότι «το κράτος έχει ευθύνη να τους στέλνει στη μάχη με σαφή στόχο και πλήρη κάλυψη».
Άκρως συγκινητική ήταν η ομιλία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Νίκου Βλαχάκου, στην ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για τα Ίμια. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μιλώντας για τον ήρωα αδελφό του, αξιωματικό Παναγιώτη Βλαχάκο, ο οποίος μαζί με τον Έκτορα Γιαλοψό και τον Χριστόδουλο Καραθανάση σκοτώθηκαν κατά τη συντριβή του ελικοπτέρου στα Ίμια την 31η Ιανουαρίου 1996. 

«Ο Τάκης δεν ήταν μόνο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού. Ήταν ο αδελφός μου, ήταν το άλλο μου μισό. Θέλω να πιστεύω ότι σήμερα καμαρώνει από ψηλά όχι μόνο για τις τελετές μνήμης αλλά και για το νέο απόκτημα του Πολεμικού Ναυτικού που συνεχίζει την αποστολή για την οποία έδωσε τη ζωή του. Θα τον θυμάμαι πάντα για το ήθος, το καθαρό βλέμμα, τη βαθιά πίστη στο καθήκον. Θα νιώθω πάντα υπερήφανος για εκείνον. Ευχαριστώ τον Θεό για τα χρόνια που πορευτήκαμε και ζήσαμε μαζί» σημείωσε ο κ. Βλαχάκος με τη φωνή του να «σπάει» σε αρκετά σημεία.

«30 χρόνια δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Για το έθνος είναι 30 χρόνια απουσίας, σιωπής και μνήμης. Ο Χριστόδουλος, ο Έκτορας, ο Τάκης δεν έγιναν ήρωες από επιλογή αλλά επειδή έκαναν το καθήκον τους χωρίς δεύτερη σκέψη. Σήμερα 30 χρόνια μετά δεν στεκόμαστε για να θυμηθούμε πως έφυγαν αλλά κυρίως πως έζησαν ως άνθρωποι του καθήκοντος, ως νέοι Έλληνες που δεν πίστεψαν ότι η πατρίδα είναι έννοια αφηρημένη. Μετά από εκείνη τη νύχτα θέλω να είμαι βέβαιος ότι ταπεινωμένοι Έλληνες και ταπεινωμένοι αξιωματικοί δεν θα υπάρξουν ξανά» περιέγραψε.

«Η θυσία των τριών ηρώων μας υπενθυμίζει μια μεγάλη δύσκολη αλήθεια. Ότι σε κρίσιμες ώρες οι πολιτικές ενέργειες ή η απουσία καθαρών αποφάσεων έχει συνέπειες. Οι αξιωματικοί κάνουν πάντα το καθήκον τους. Το κράτος όμως έχει ευθύνη να τους στέλνει στη μάχη με σαφή στόχο και πλήρη κάλυψη» είπε ο κ. Βλαχάκος.

