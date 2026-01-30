Προβλήματα από την έντονη βροχόπτωση στην Ήπειρο – Αποκλεισμένο το χωριό Ματσούκι στα Τζουμέρκα

Σύνοψη από το

  • Εκτεταμένη κατολίσθηση κατά τη διάρκεια της νύχτας στον δρόμο που οδηγεί προς το ορεινό χωριό Ματσούκι Ιωαννίνων, λόγω της κακοκαιρίας, είχε ως αποτέλεσμα να αποκοπεί η πρόσβαση προς το χωριό.
  • Τα πρώτα πλημμυρικά φαινόμενα έχουν εμφανιστεί στην Ήπειρο, με τους ποταμούς Λούρο και Καλαμά να βρίσκονται στο όριο υπερχείλισης και καλλιέργειες να έχουν πλημμυρίσει στον δήμο Φιλιατών.
  • Είκοσι σκαπτικά μηχανήματα της πολιτικής προστασίας επιχειρούν για να κρατήσουν ανοιχτούς τους δρόμους και να αποκαταστήσουν τις ζημιές, καθώς η βροχόπτωση συνεχίζεται και στα ορεινά υπάρχει χιονόπτωση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Προβλήματα από την έντονη βροχόπτωση στην Ήπειρο – Αποκλεισμένο το χωριό Ματσούκι στα Τζουμέρκα

Εκτεταμένη κατολίσθηση κατά την διάρκεια της νύχτας στον δρόμο που οδηγεί προς το ορεινό χωριό Ματσούκι του νομού Ιωαννίνων, λόγω της κακοκαιρίας είχε σαν αποτέλεσμα να αποκοπεί η πρόσβαση προς το χωριό.

Οι ζημιές προκλήθηκαν δύο χιλιόμετρα από την είσοδο, ενώ καθίζηση έχει υποστεί και το έδαφος στο κέντρο του χωριού, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Μηχάνημα πολιτικής προστασίας αναμένεται να επιχειρήσει για να ανοίξει το δρόμο. Η κατάπτωση έγινε την νύχτα με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να αποκλειστούν.

Σημειώνεται πως σκαπτικό μηχάνημα ήταν σε επιφυλακή κατά την διάρκεια της νύχτας στην περίπτωση που χρειαστεί να ανοίξει ο δρόμος για περιστατικό υγείας.

Το χωριό, όπως και άλλα στην περιοχή, αντιμετωπίζει και πρόβλημα ύδρευσης, λόγω των κατολισθήσεων.

Τα πρώτα πλημμυρικά φαινόμενα λόγω του νέου κύματος κακοκαιρίας έχουν εμφανιστεί στην Ήπειρο με τους ποταμούς Λούρο και Καλαμά να βρίσκονται στο όριο υπερχείλισης. Καλλιέργειες έχουν πλημμυρίσει στον δήμο Φιλιατών στην Σαγιάδα. Η βροχόπτωση έφτασε και τα 150 χιλιοστά σε ορισμένες περιοχές της Ηπείρου.

Η βροχόπτωση συνεχίζεται, ενώ στα ορεινά υπάρχει χιονόπτωση. Είκοσι σκαπτικά μηχανήματα της πολιτικής προστασίας επιχειρούν για να κρατήσουν ανοιχτούς τους δρόμους και να αποκαταστήσουν τις ζημιές.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η κατανάλωση αυτής της ουσίας αυξάνει τον κίνδυνο στους εφήβους για ηπατική νόσο κατά 169%

PIF: Διευρύνεται το χάσμα μεταξύ φαρμακευτικής δαπάνης και δημόσιου προϋπολογισμού

Μισθοί: Ποιοι εργαζόμενοι θα δουν από σήμερα αυξήσεις -Δείτε αναλυτικά παραδείγματα

Επιδόματα και παροχές από τον ΟΠΕΚΑ: Τι πληρώνεται σήμερα

Google Search: Αναβαθμίζει τις δυνατότητες AI με Gemini 3 και Follow-up ερωτήσεις

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
10:49 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Σχολεία: Ποιες απουσίες μαθητών σβήνονται λόγω γρίπης

Θερίζει η γρίπη το τελευταίο διάστημα, με 12 νεκρούς και 649 νέες εισαγωγές μέσα στην τελευταί...
10:12 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Άγρια επίθεση σε οικογένεια με αιχμηρά αντικείμενα και σιδηρογροθιά

Την εξιχνίαση περιστατικού επίθεσης που είχε σημειωθεί τον περυσινό Απρίλιο στο Φράγμα της Θέρ...
09:47 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Αθήνα: Απαγόρευση συγκεντρώσεων για τα 30 χρόνια από τα Ίμια

Σε απαγόρευση συγκεντρώσεων στο κέντρο της Αθήνας ενόψει της συμπλήρωσης 30 ετών από την κρίση...
08:42 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

«Βιολάντα»: Σήμερα οι κηδείες της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη και της Ελένης Κατσαρού

Συγγενείς και φίλοι θα πουν σήμερα Παρασκευή (30/01) το τελευταίο «αντίο» στις δύο από τις πέν...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι