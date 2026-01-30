Παραγουάη: 19χρονος έβαλε γκολ… από το φέρετρό του – Βίντεο από το συγκινητικό «αντίο» στην κηδεία του

Ο θάνατος ενός ταλαντούχου ποδοσφαιριστή από την Παραγουάη συγκίνησε την τοπική κοινότητα του ποδοσφαίρου, με φίλους και συμπαίκτες να του αποδίδουν έναν τελευταίο, ιδιαίτερο φόρο τιμής στο γήπεδο όπου λάτρευε να αγωνίζεται.

Ο 19χρονος Αλεξάντερ Ζαράτσο σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα όταν ένα αυτοκίνητο, όπου είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα, συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε ως συνεπιβάτης.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Ζαράτσο πάλεψε για τη ζωή του στο Εθνικό Νοσοκομείο Ιταγκουά για αρκετούς μήνες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή.

Την επόμενη ημέρα μετά τον θάνατό του, αναφέρει η Daily Mail, η οικογένεια, οι φίλοι και οι συμπαίκτες του μετέφεραν το φέρετρό του στο γήπεδο της ομάδας Club 30 de Agosto στην Καπιάτα για να του αποδώσουν ένα ποδοσφαιρικό «αντίο».

Footballer who died aged 19 in horror road crash scores ‘last goal’ from his coffin as heartbroken team-mates perform touching gesture https://t.co/m4i4xCVUKK — Daily Mail Sport (@MailSport) January 29, 2026



Το φέρετρο τοποθετήθηκε στο σημείο του πέναλτι και ένας συμπαίκτης κλότσησε τη μπάλα επάνω του, με αποτέλεσμα αυτή να αναπηδήσει και να καταλήξει στα δίχτυα.

🏴 Club 30 de Agosto de Capiatá de luto por la partida de su capitán. ⚽️ La comunidad deportiva despide con profundo dolor a Alexander Daniel Zaracho Gómez, capitán y referente del Club 30 de Agosto. 😢El joven, quien iba como acompañante en una moto, fue atropellado por un… pic.twitter.com/wEmzej21s5 — La Union AM (@Launionam) January 26, 2026



Όλοι οι παρευρισκόμενοι χειροκρότησαν πριν απελευθερωθούν λευκά μπαλόνια.



«Η απουσία του αφήνει ένα τεράστιο κενό στον σύλλογό μας και σε όλους όσοι μοιραστήκαμε μαζί του χρόνο μέσα και έξω από το γήπεδο. Ο Αλεξάντερ ήταν παράδειγμα ηγεσίας, αφοσίωσης και συναδελφικότητας, αξίες που θα παραμείνουν για πάντα στην ιστορία του συλλόγου. Αναπαύσου εν ειρήνη, αρχηγέ», δήλωσε ένας εκπρόσωπος της ομάδας.