Παραγουάη: 19χρονος έβαλε γκολ… από το φέρετρό του – Βίντεο από το συγκινητικό «αντίο» στην κηδεία του

Σύνοψη από το

  • Ο θάνατος του 19χρονου ταλαντούχου ποδοσφαιριστή Αλεξάντερ Ζαράτσο από την Παραγουάη, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα, συγκίνησε βαθιά την τοπική κοινότητα.
  • Φίλοι και συμπαίκτες του απέδωσαν έναν τελευταίο, ιδιαίτερο φόρο τιμής, μεταφέροντας το φέρετρό του στο γήπεδο της ομάδας Club 30 de Agosto στην Καπιάτα.
  • Εκεί, το φέρετρο τοποθετήθηκε στο σημείο του πέναλτι και ένας συμπαίκτης κλότσησε τη μπάλα επάνω του, με αποτέλεσμα αυτή να αναπηδήσει και να καταλήξει στα δίχτυα, σε ένα συγκινητικό «αντίο».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ο θάνατος ενός ταλαντούχου ποδοσφαιριστή από την Παραγουάη συγκίνησε την τοπική κοινότητα του ποδοσφαίρου, με φίλους και συμπαίκτες να του αποδίδουν έναν τελευταίο, ιδιαίτερο φόρο τιμής στο γήπεδο όπου λάτρευε να αγωνίζεται.

Ο 19χρονος Αλεξάντερ Ζαράτσο σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα όταν ένα αυτοκίνητο, όπου είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα, συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε ως συνεπιβάτης.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Ζαράτσο πάλεψε για τη ζωή του στο Εθνικό Νοσοκομείο Ιταγκουά για αρκετούς μήνες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή.

Την επόμενη ημέρα μετά τον θάνατό του, αναφέρει η Daily Mail, η οικογένεια, οι φίλοι και οι συμπαίκτες του μετέφεραν το φέρετρό του στο γήπεδο της ομάδας Club 30 de Agosto στην Καπιάτα για να του αποδώσουν ένα ποδοσφαιρικό «αντίο».


Το φέρετρο τοποθετήθηκε στο σημείο του πέναλτι και ένας συμπαίκτης κλότσησε τη μπάλα επάνω του, με αποτέλεσμα αυτή να αναπηδήσει και να καταλήξει στα δίχτυα.


Όλοι οι παρευρισκόμενοι χειροκρότησαν πριν απελευθερωθούν λευκά μπαλόνια.


«Η απουσία του αφήνει ένα τεράστιο κενό στον σύλλογό μας και σε όλους όσοι μοιραστήκαμε μαζί του χρόνο μέσα και έξω από το γήπεδο. Ο Αλεξάντερ ήταν παράδειγμα ηγεσίας, αφοσίωσης και συναδελφικότητας, αξίες που θα παραμείνουν για πάντα στην ιστορία του συλλόγου. Αναπαύσου εν ειρήνη, αρχηγέ», δήλωσε ένας εκπρόσωπος της ομάδας.

