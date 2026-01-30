Παντρεύεται έναν άνδρα 17 χρόνια μεγαλύτερό της – «Όλοι νομίζουν ότι κοιτάω το πορτοφόλι του»

Οι σχέσεις με μεγάλη διαφορά ηλικίας εξακολουθούν να θεωρούνται ασυνήθιστες και μερικές φορές παράταιρες, και υπάρχουν άνθρωποι που αναρωτιούνται αν υπάρχουν άλλα κίνητρα.

Μία 24χρονη γυναίκα είναι αρραβωνιασμένη με έναν 41χρονο, γεγονός που σημαίνει ότι η διαφορά ηλικίας τους είναι 17 χρόνια. Γνώρισε τον αρραβωνιαστικό της μέσω της δουλειάς της.

Εκείνη δουλεύει στον κλάδο του μάρκετινγκ, ενώ ο αρραβωνιαστικός της είναι σύμβουλος.

Ξεκίνησαν από φίλοι, και με τον καιρό, η σχέση τους εξελίχθηκε σε ερωτική.

“Ήθελα να κλείσω τα στόματα”

«Η διαφορά ηλικίας είναι εμφανής, αλλά ποτέ δεν νιώσαμε ότι είναι πρόβλημα μεταξύ μας. Αυτός δεν συμπεριφέρεται σαν τον μπαμπά μου, εγώ δεν συμπεριφέρομαι σαν παιδί. Απλά πήγε καλά. Αλλά κυριολεκτικά όλοι οι άλλοι έχουν γνώμη», εξήγησε.

«Η μαμά μου έκλαψε όταν της είπα ότι είμαστε αρραβωνιασμένοι. Η αδερφή μου δεν έχει μιλήσει μαζί μου εδώ και τρεις μήνες. Οι φίλοι του κάνουν αστεία για κρίση της μέσης ηλικίας και τη γυναίκα – τρόπαιο, πίσω απ’ την πλάτη μου.

Οι συνάδελφοί μου κάνουν κάτι περίεργο – όταν μιλάω για εκείνον, δεν λένε τίποτα. Πέρσι, μού ζήτησε να υπογράψουμε προγαμιαίο συμβόλαιο. Έχει σπίτι, ασφάλεια σύνταξης και ορισμένες επενδύσεις. Μου είπε πως θέλει να προστατεύσει και τους δυο μας και να διασφαλίσει πως θα είναι όλα δίκαια».

H γυναίκα συμφώνησε, πιστεύοντας μάλιστα ότι έτσι θα κλείσει τα στόματα των τρίτων και δεν θα θεωρούν ότι είναι μαζί του μόνο για τα λεφτά. Μίλησε με δικηγόρο, ο οποίος την επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία την προστατεύει, ειδικά στα πρώτα βήματα της καριέρας της.

Ο δικηγόρος της είπε μάλιστα ότι αν συνεχίσει να εξελίσσεται στην καριέρα της στη διαφήμιση, θα μπορεί να κερδίσει περισσότερα από τον αρραβωνιαστικό της.

«Το προγαμιαίο συμβόλαιο με προστατεύει περισσότερο από ό,τι εκείνον, γιατί λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι ξεκινάω τώρα. Το είπα στη μαμά μου, νομίζοντας ότι θα ανακουφιστεί», πρόσθεσε.

«Αντίθετα, μου είπε ότι αποδεικνύει πως δεν με αγαπά πραγματικά και ότι όλο αυτό είναι συναλλακτικό. Προσπάθησα να της εξηγήσω ότι προστατεύει το μέλλον μου, κι εκείνη είπε ότι μου έχει κάνει πλύση εγκεφάλου.»

«Απλά είμαι κουρασμένη. Τον αγαπάω και μ’ αγαπάει. Θα παντρευτούμε τον Οκτώβριο. Δεν ξέρω γιατί όλοι χρειάζεται να το κάνουν κάτι άσχημο. Η συμφωνία ήταν για να αποδείξει ότι δεν ενδιαφέρομαι για τα χρήματά του, αλλά με κάποιον τρόπο τα έκανε όλα χειρότερα.»

Οι άνθρωποι αλλάζουν όσο μεγαλώνουν και η γυναίκα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για το μέλλον.