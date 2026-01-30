Βασίλειος Τζίγκος: Πέθανε ο δήμαρχος Φιλιατών

Σύνοψη από το

  • Πέθανε σήμερα (30/01) το πρωί, σε ηλικία 69 ετών, ο δήμαρχος Φιλιατών Βασίλειος Τζίγκος.
  • Άφησε την τελευταία του πνοή στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες.
  • Αναμένεται τις επόμενες ώρες επίσημη ανακοίνωση από τον Δήμο Φιλιατών με λεπτομέρειες για την κηδεία και τις διαδικασίες αναπλήρωσης στη διοίκηση του Δήμου.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Πέθανε σήμερα (30/01) το πρωί, σε ηλικία 69 ετών, ο δήμαρχος Φιλιατών Βασίλειος Τζίγκος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thespro.gr από το περιβάλλον του, άφησε την τελευταία του πνοή στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες.

Η κηδεία του θα τελεστεί στους Φιλιάτες, όπου διετέλεσε δήμαρχος μέχρι σήμερα, ενώ η ταφή θα γίνει στο χωριό καταγωγής του, την ακριτική Πόβλα.

Αναμένεται τις επόμενες ώρες επίσημη ανακοίνωση από τον Δήμο Φιλιατών με λεπτομέρειες για την ημέρα και την ώρα της εξόδιου ακολουθίας, καθώς και για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την αναπλήρωση στη διοίκηση του Δήμου.

08:42 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

