«Βιολάντα»: Σήμερα οι κηδείες της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη και της Ελένης Κατσαρού

Συγγενείς και φίλοι θα πουν σήμερα Παρασκευή (30/01) το τελευταίο «αντίο» στις δύο από τις πέντε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου «Βιολάντα».

Στις 11:30 αναμένεται να τελεστεί στα Τρίκαλα η κηδεία της Ελένης Κατσαρού, στον ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, ενώ η Βασιλική Σκαμπαρδώνη-Καραγιάννη, κηδεύεται στις 14:00 μ.μ. στον ναό Αγίου Δημητρίου Φιλύρας Τρικάλων.

Χθες, Πέμπτη, στις κηδείες των τριών εργαζομένων γυναικών επικρατούσε θλίψη και οργή. Η Αναστασία, η Αγάπη και η Σταυρούλα οδηγήθηκαν στην τελευταία τους κατοικία μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Συγκλονιστικά ήταν τα λόγια του γιου της Αγάπης στον επικήδειο λόγο του, ο οποίος τόνισε πως «δεν ήταν ατύχημα, ήταν αμέλεια», υπογραμμίζοντας ότι η μητέρα του έχασε τη ζωή της επειδή «κάποιοι δεν έκαναν αυτό που έπρεπε».

