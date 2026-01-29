Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Αδήλωτο από το 2007 το υπόγειο όπου έγινε η φονική έκρηξη – Τα νέα στοιχεία και τα αναπάντητα ερωτήματα

Το πόρισμα της Πυροσβεστικής έδειξε ότι η πλημμελής διαχείριση του προπανίου, με υπαιτιότητα της επιχείρησης, ευθύνεται για τον θάνατο των 5 εργαζόμενων γυναικών στο εργοστάσιο «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, οι 3 εκ των οποίων κηδεύτηκαν την Πέμπτη.

Πολλά ερωτήματα παραμένουν ακόμη αναπάντητα, όπως γιατί δεν εντοπίστηκε εγκαίρως η διαρροή, γιατί δεν διερευνήθηκε επαρκώς η μυρωδιά του αερίου και τι έλεγχοι και πιστοποιήσεις είχαν πραγματοποιηθεί.

Όπως αποκάλυψε την Πέμπτη (29/1) το enikos.gr, τον Δεκέμβριο του 2019 σε αυτοψία που είχε πραγματοποιηθεί από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, είχαν διαπιστωθεί παραβάσεις που αφορούσαν την χωροθέτηση των δύο υπόγειων και δύο υπέργειων δεξαμενών υγραερίου. Παρά τα συγκεκριμένα ευρήματα, όμως, η Περιφέρεια, είχε προχωρήσει στη χορήγηση συνέχισης άδειας λειτουργίας, θέτοντας προθεσμία για τεχνική ανασυγκρότηση και επανατοποθέτηση των δεξαμενών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το προπάνιο διοχετεύτηκε στο έδαφος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις

Όπως διαπιστώθηκε από τις πολύωρες έρευνες που διενήργησαν στο σημείο της τραγωδίας κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, οι σωληνώσεις που μεταφέρουν το προπάνιο στο υπόγειο του εργοστασίου σκεπάστηκαν προ εξαμήνου με μπετόν και ενδεχομένως από τότε να προκλήθηκε η διαρροή. Επίσης, στο υπόγειο, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, δεν υπήρχαν, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αισθητήρες αερίων.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνέλεξαν στοιχεία με βάση την προκαταρκτική εξέταση που διέταξε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Τρικάλων, προκειμένου να διερευνήσουν αν οι δεξαμενές και η υπογειοποίηση των σωληνώσεων έγιναν με τις απαραίτητες προδιαγραφές και αν συνοδεύονται από τα απαραίτητα σχέδια.

Στο πόρισμά τους οι πυροτεχνουργοί της αστυνομίας αναφέρουν ότι το μηχάνημα ανίχνευσης εκρηκτικών υλών και αερίων έδειξε μείξη εκρηκτικών αερίων με χώμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το προπάνιο διοχετεύτηκε στο έδαφος μέσω των όμβριων υδάτων και αποθηκεύτηκε στο υπόγειο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σπινθήρας προκλήθηκε από την αντλία πίεσης νερού που λειτουργεί 24 ώρες, ενώ όταν έγινε η έκρηξη δεν υπήρξε κάποια βάνα για να σταματήσει η διαρροή, προκαλώντας την ολοκληρωτική καταστροφή του κτηρίου.

Αδήλωτο από το 2007 το υπόγειο

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Τάσου Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 «η πυροσβεστική αλλά και οι κατηγορούμενοι δίνουν μεγάλη σημασία στο τι ήταν δηλωμένο και τι όχι μέχρι την ημέρα της έκρηξης». Το μοιραίο υπόγειο στο κτίριο του εργοστασίου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες «φαίνεται αδήλωτο στις άδειες μετά το 2007 και σε καμία από τις 8 άδειες που έπονται δεν φαίνεται να έχει τακτοποιηθεί».

Ένα κρίσιμο ζήτημα είναι ακόμη, «ότι οι εργάτριες ανέφεραν την οσμή, για την οποία το εργοστάσιο παρέπεμπε στην αποχέτευση, σύμφωνα με μαρτυρία. Η αποχέτευση εκλύει θείο, το οποίο βάζουν και μέσα στο προπάνιο. Αυτό, προφανώς, δημιούργησε ένα μπέρδεμα. Ωστόσο, όπως λένε οι ειδικοί, θα μπορούσε ο μηχανικός του εργοστασίου, να κάνει μια μέτρηση και να βρει από πού προέρχεται αυτό το θείο».

Ζήτημα, επομένως, αποτελεί και το αν πραγματοποιήθηκε ποτέ αυτή η μέτρηση.

Τι ρόλο μπορεί να έπαιξε η κακοκαιρία Ντάνιελ στην έκρηξη – «Κλειδί» το χημείο του κράτους

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης, περιμένοντας τις πραγματογνωμοσύνες από όλες τις πλευρές και τα υπόλοιπα αποτελέσματα, η εισαγγελέας των Τρικάλων αποφάσισε να μην ασκήσει ποινικές διώξεις στον ιδιοκτήτη και τα 2 στελέχη του εργοστασίου «Βιολάντα» που είχαν συλλάβει τα στελέχη της Αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού.

Όταν η δικαστική λειτουργός θα έχει την πλήρη δικογραφία στα χέρια της, θα αποφασίσει για τις κατηγορίες, τον βαθμό τους και την ποινική μεταχείριση των υπευθύνων.

Βασικό στοιχείο, σύμφωνα με τους νομικούς, θα είναι το πόρισμα από το χημείο του κράτους για τη συγκέντρωση προπανίου στο σημείο. Συγγενείς των θυμάτων επιμένουν ότι ήταν έντονη η οσμή του αερίου και ότι οι εργαζόμενοι είχαν ενημερώσει την διοίκηση της εταιρείας.

Παράλληλα, ακόμη και το ενδεχόμενο να έπαιξε ρόλο στη φονική έκρηξη των Τρικάλων η κακοκαιρία Ντάνιελ, εξετάζουν οι ειδικοί. Κατά τη διάρκεια της πλημμύρας, γέμισε με νερά το υπόγειο του εργοστασίου και τώρα εξετάζεται εάν έτσι έγινε η διάβρωση των σωλήνων που μετέφεραν το προπάνιο.

Οι απόστρατος αξιωματικός της Πυροσβεστικής Δημήτρης Λιότσιος, με ανάρτησή του αναφέρει ότι το εργοστάσιο της «Βιολάντα» είχε πληγεί από την πλημμύρα Ντάνιελ του 2023 και ίσως αυτό να έπαιξε σημαντικό ρόλο στην έκρηξη.

Η ανάρτηση

«Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας Βιολάντα φαίνεται να είχαν πληγεί από το φαινόμενο, τουλάχιστον στους εξωτερικούς της χώρους.

Μία τέτοια συσσώρευση υδάτων και η μακροχρόνια επαφή των εξωτερικών τουλάχιστον υποδομών με στάσιμα και επιφανειακά ύδατα δεν μπορεί να αποκλειστεί πως δύναται να επηρέασαν και τις σωληνώσεις υγραερίου που βρίσκονται εγκατεστημένες τόσο στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης, όσο και στο υπέδαφος.

Η παρατεταμένη έκθεση τους σε υγρασία, σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες, θα πρέπει να ελεγχθεί αν και σε ποιο βαθμό επιτάχυνε φαινόμενα διάβρωσης στα μεταλλικά στοιχεία των σωληνώσεων.

Μία τέτοια διάβρωση εκδηλώνεται σταδιακά με αλλοίωση της επιφανειακής στρώσης, την οξείδωση του βασικού μετάλλου και την τοπική μείωση του πάχους των τοιχωμάτων των σωλήνων», αναφέρει μεταξύ άλλων ο ίδιος στην ανάρτησή του.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, «ξεσκόνισαν» όλους τους φακέλους από την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, αναζητώντας και την άδεια οικοδομής της επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστώσουν τι συνέβη στην πτέρυγα που εξερράγη.

Θα εξεταστεί αν τα σχέδια είχαν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και αν οι σωλήνες που υπογειοποιήθηκαν είχαν αδειοδότηση, ή υπήρχε διάβρωση ή αν έσπασε ο σωλήνας στα δύο από ένα κομμάτι που αποκολλήθηκε. Επίσης, θα εξεταστεί αν υπήρχε άδεια εγκατάστασης των δύο υπέργειων δεξαμενών των 9.000 και 5000 λίτρων προπανίου αντίστοιχα, αν ήταν καταγεγραμμένες, αν είχαν σκοπό να τις υπογειοποιήσουν ή αν θα έμεναν εκεί.

Παράλληλα, αναμένεται το πόρισμα του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της Αστυνομίας που πρώτο εντόπισε το θανατηφόρο μείγμα που έφερε την έκρηξη, ενώ οι έρευνες στο σημείο θα συνεχιστούν και την Παρασκευή.

Τρισάγιο στον χώρο της «Βιολάντα» – «Η Εκκλησία στέκεται σιωπηλά δίπλα στον πόνο»

Στον χώρο του τραγικού δυστυχήματος, στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, προσήλθε την Πέμπτη, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσόστομος, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε προς τιμήν του Αγίου Δημητρίου του Γκαγκασταθή.

Η παρουσία του στον τόπο της τραγωδίας είχε έντονο συμβολισμό και χαρακτήρα βαθιάς πνευματικής συμπαράστασης προς τις οικογένειες των θυμάτων και την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr, τον Σεβασμιώτατο συνόδευαν ο εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας, καθώς και ο εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά κ. Πλάτων, υπογραμμίζοντας με την παρουσία τους τη συμπαράσταση σύσσωμης της Εκκλησίας.

Στον τόπο όπου εκτυλίχθηκε η ανείπωτη τραγωδία τελέστηκε τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των πέντε γυναικών που έχασαν μαρτυρικώς τη ζωή τους, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σιωπής. Η τελετή πραγματοποιήθηκε με λιτότητα και σεβασμό, χωρίς λόγια περιττά, όπως αρμόζει στο μέγεθος της ανθρώπινης απώλειας.

Μετά την ολοκλήρωση του τρισαγίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης κ. Χρυσόστομος προχώρησε σε μια συγκλονιστική δήλωση, τονίζοντας πως «στεκόμαστε σήμερα εδώ με βαθύ σεβασμό και σιωπή, σε έναν τόπο όπου πέντε γυναίκες, εικόνες Θεού, άφησαν μαρτυρικώς την τελευταία τους πνοή». Υπογράμμισε ότι η Εκκλησία δεν ήρθε να μιλήσει, αλλά να προσευχηθεί και να σταθεί δίπλα στον ανθρώπινο πόνο, επισημαίνοντας πως «υπάρχουν στιγμές που τα λόγια δεν παρηγορούν· παρηγορεί η παρουσία, η σιωπή και η προσευχή».

Ο Σεβασμιώτατος διαβεβαίωσε πως η Εκκλησία θα παραμείνει κοντά στους πονεμένους ανθρώπους όχι μόνο σήμερα, αλλά καθημερινά, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας και πίστης ότι καμία ανθρώπινη ζωή δεν χάνεται και ότι ο Θεός της αγάπης υποδέχεται τις ψυχές των θυμάτων, σκεπάζοντας με το έλεός Του όσους μένουν πίσω.

Σε κλίμα οδύνης οι κηδείες των 3 γυναικών – Την Παρασκευή το τελευταίο «αντίο» στις άλλες 2

Το τελευταίο «αντίο» μέσα σε βαρύ πένθος και αμέτρητα «γιατί», είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι στις τρεις από τις πέντε εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Αρχικά στον ναό Αγίου Αθανασίου στο Προάστιο Καρδίτσας κηδεύτηκε η Σταυρούλα Μπουκοβάλα. Η εξόδιος ακολουθία για την Αναστασία Νάσιου ψάλθηκε στον τόπο καταγωγής της στο Γριζάνο Τρικάλων. Μία ώρα αργότερα στον ναό Αγίου Αθανασίου Μεγαλοχωρίου Τρικάλων κηδεύτηκε η Αγάπη Μπουνόβα.

Στον τόπο όπου εκτυλίχθηκε η ανείπωτη τραγωδία, στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» τελέστηκε σήμερα το πρωί τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σιωπής από τον Μητροπολίτη Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσόστομο.

Τον Μητροπολίτη συνόδευαν ο εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχου, Μητροπολίτης Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας, καθώς και ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, Μητροπολίτης Λαγκαδά κ. Πλάτων.

Την Παρασκευή οι συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» στις άλλες δύο γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα».

Η Βασιλική Σκαμπαρδώνη-Καραγιάννη, κηδεύεται την Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στον ναό Αγίου Δημητρίου Φιλύρας Τρικάλων. Επίσης τελείται στα Τρίκαλα η κηδεία της Ελένης Κατσαρού, στον ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.