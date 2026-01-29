«Βιολάντα»: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε κάνει από το 2019 συστάσεις για τις δεξαμενές υγραερίου – «Η τοποθέτησή τους στον χώρο δεν είναι συμβατή με την ισχύουσα νομοθεσία»

Ήταν Δεκέμβριος του 2019 όταν σε αυτοψία που είχε πραγματοποιηθεί από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, -όπου πριν από λίγες ημέρες έχασαν την ζωή τους 5 εργαζόμενες έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε- είχαν διαπιστωθεί παραβάσεις που αφορούσαν την χωροθέτηση των δύο υπόγειων και δύο υπέργειων δεξαμενών υγραερίου. Παρά τα συγκεκριμένα ευρήματα, όμως, η Περιφέρεια, είχε προχωρήσει στη χορήγηση συνέχισης άδειας λειτουργίας, θέτοντας προθεσμία για τεχνική ανασυγκρότηση και επανατοποθέτηση των δεξαμενών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ρεπορτάζ: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Όπως φαίνεται στα έγγραφα που δημοσιεύει το enikos.gr, στις 13 Δεκεμβρίου του 2019 οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε αυτοψία που πραγματοποίησαν στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας, είχαν εντοπίσει ότι η τοποθέτηση των δεξαμενών υγραερίου στον χώρο δεν ήταν συμβατή με την ισχύουσα νομοθεσία. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε μη συμβατότητα της λειτουργίας της βιοτεχνίας, όσον αφορά: «την τοποθέτηση των δεξαμενών δύο υπόγειων δεξαμενών 9.000 λίτρων σε απόσταση μικρότερη των 3 μέτρων από τα όρια ιδιοκτησίας και την τοποθέτηση δύο υπέργειων δεξαμενών 5.000 λίτρων και 9.000 λίτρων σε απόσταση μικρότερη των 7,5 μέτρων από τα όρια ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις αποστάσεις που προβλέπεται στην Υ.Α Αριθμ. Δ3/14858/93 /ΦΕΚ 477 Β’)».

Οι υπηρεσίες ζήτησαν από την επιχείρηση τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συνέχιση της λειτουργίας της και δύο μήνες μετά, και συγκεκριμένα στις 17 Φεβρουαρίου 2020, ακολούθησε αίτηση της εταιρείας με την οποία ζητούνταν τεχνική ανασυγκρότηση για την επανατοποθέτηση των δεξαμενών υγραερίου, με την προσκόμιση μελέτης και σχεδιαγραμμάτων, ύστερα και από τις σχετικές επισημάνσεις των υπηρεσιών. Μάλιστα, το έγγραφο της διαπιστωτικής πράξης που περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω – δηλαδή τόσο τις συστάσεις των υπηρεσιών όσο και τις κινήσεις της εταιρείας, δημοσιεύτηκε την ίδια κιόλας μέρα που πρωτοκολλήθηκε η αίτηση.

Δύο ημέρες αργότερα, δηλαδή στις 19 Φεβρουαρίου 2020, έχοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, καθώς και τεχνικό υπόμνημα, στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά η παραγωγική διαδικασία, εντοπισμός και περιγραφή υφιστάμενων παραβάσεων, αλλά και προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων, και την ασφάλεια των περιοίκων, με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εγκρίνεται η συνέχιση άδειας λειτουργίας της «Βιολάντα» με προθεσμία όμως δύο ετών, για τεχνική ανασυγκρότηση, με την επανατοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου σε απόσταση από τα όρια ιδιοκτησίας, προκειμένου να εναρμονιστεί με την ισχύουσα νομοθεσία.

Δηλαδή, παρά τις παρατυπίες που εντοπίστηκαν, ουσιαστικά δόθηκε ένα περιθώριο στην εταιρεία να συμμορφωθεί με τις συστάσεις των υπηρεσιών για το σημείο που βρίσκονταν οι δεξαμενές.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται ότι κατά την διάρκεια της προθεσμίας αυτής επιτρέπεται η λειτουργία της βιοτεχνίας με την επιφύλαξη της τήρησης του νόμου και με τους εξής όρους:

«Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων καθώς και των περιοίκων και των καταναλωτών (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο, κ.λπ.).

Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και για την μη πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους, και να τηρούνται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293Α).

Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις.

Να τηρούνται οι διατάξεις του κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Να τηρούνται τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την ΚΥΑ Α.Π 136860/1673/Φ15/2018(ΦΕΚ 6210Β)

Να απασχολείται το απαιτούμενο από τη Νομοθεσία προσωπικό».

«Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσει το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στην ανωτέρω εγκατάσταση, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο σκοπός των ως άνω διατάξεων. Ο ενδιαφερόμενος κατά την διάρκεια της παρούσας άδειας να εφοδιαστεί με άδεια δόμησης για την τοποθέτηση των δεξαμενών υγραερίου από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία. Μετά την επιτυχή άρση της μη συμβατότητας και πριν τη λήξη της προθεσμίας, να εφοδιαστεί με υποβάλει γνωστοποίηση λειτουργίας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του φορέα θα εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.3982/2011», καταλήγει το έγγραφο.

Εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός πως μία εβδομάδα πριν από την εν λόγω απόφαση για χορήγηση προθεσμίας «συμμόρφωσης» και συγκεκριμένα στις 13 Φεβρουαρίου 2020, η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποφασίζει να χορηγήσει – αν και έχουν διαπιστωθεί οι παραπάνω παραβάσεις σχετικά με τις υπόγειες και υπέργειες δεξαμενές – και έγκριση εγκατάστασης της «Βιολάντα» για διάστημα 5 ετών, με παρόμοιους όρους και προϋποθέσεις.