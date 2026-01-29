Τα αναπάντητα ερωτήματα για την τραγωδία στη «Βιολάντα»: Τι αναφέρεται στην έκθεση του ΤΕΕΜ – Σήμερα οι κηδείες τριών εργατριών

Η μία αποκάλυψη διαδέχεται την άλλη, συνθέτοντας το παζλ της τραγωδίας στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου πέντε εργαζόμενες έχασαν την ζωή τους, ενώ παράλληλα, μετά τις ανακοινώσεις της Πυροσβεστικής για τα αίτια της φονικής έκρηξης προκύπτουν μία σειρά από ερωτήματα, καθώς το επίσημο πόρισμα να καταλήγει σε διαρροή προπανίου.

Όπως διαπιστώθηκε από τις έρευνες από τα αρμόδια στελέχη της Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το αέριο είχε μετακινηθεί λόγω κλίσης του εδάφους και με έναν σπινθήρα στο υπόγειο προκλήθηκε η έκρηξη. Βρέθηκε σημείο όπου το χώμα ήταν ποτισμένο με προπάνιο και πρόκειται για τμήμα που έχει κίτρινο χρώμα. Και σε αυτό το σημείο ήταν έντονη η οσμή αερίου και για τον λόγο αυτό, έλαβαν δείγμα από το χώμα.

Τα ευρήματα των αρμοδίων υπαλλήλων της Πυροσβεστικής προκαλούν ποικίλα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν.

Πότε έγινε ο τελευταίος έλεγχος ασφαλείας;

Υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής αερίου στο υπόγειο;

Έπρεπε να έχουν αντικατασταθεί οι σωλήνες στο παλαιό τμήμα του εργοστασίου στο οποίο και ήταν η διαρροή;

Έγινε συντήρηση στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που φαίνεται ότι προκάλεσε τον σπινθήρα και τελικά την έκρηξη;

«Στο σχέδιο δεν υπάρχουν ανιχνευτές αερίου»

Ακόμη, σύμφωνα με νέες πληροφορίες που μετέδωσε το Star, η Πυροσβεστική έχει ζητήσει από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) την έκθεσή του, καθώς οι ειδικοί του βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο της τραγωδίας.

Το ΤΕΕΜ έχει διαπιστώσει τα εξής: «στο σχέδιο δεν υπάρχουν ανιχνευτές αερίου», «οι σωληνώσεις δεν θα έπρεπε να είναι στο υπόγειο, κάτω από το χώμα, αλλά πάνω από αυτό, για να διαπιστωθεί η διαρροή» και «οι εξωτερικές δεξαμενές προπανίου δεν θα έπρεπε να είναι σε τέτοια απόσταση από το εργοστάσιο, αλλά πιο κοντά».

Η συγκεκριμένη έκθεση, όπως έγινε γνωστό, δεν θα παραδοθεί στην Πυροσβεστική, αλλά απευθείας στην Εισαγγελία, γεγονός που έχει τη δική του σημασία, καθώς υποδεικνύει ότι τα στοιχεία κρίνονται κρίσιμα για τη συνέχεια της υπόθεσης.

Παράλληλα, νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι πραγματοποιήθηκε ασφαλτόστρωση πάνω από τις σωληνώσεις που μετέφεραν το προπάνιο από τις εξωτερικές δεξαμενές προς το υπόγειο του εργοστασίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εκτιμάται ότι κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών πιθανόν προκλήθηκε διάτρηση στον σωλήνα, με αποτέλεσμα τη διαρροή του αερίου που οδήγησε στην έκρηξη.

Από την πρώτη στιγμή, συγγενείς των θυμάτων και εργαζόμενοι είχαν αναφέρει ότι τις δύο τελευταίες εβδομάδες πριν την έκρηξη υπήρχε έντονη οσμή σε διάφορους χώρους του εργοστασίου, όπως στους διαδρόμους και στις τουαλέτες. Οι καταγγελίες αυτές, όπως λένε, είχαν μεταφερθεί στους υπευθύνους, αλλά η απάντηση που λάμβαναν ήταν πως «η μυρωδιά προέρχεται από τα πλυντήρια».

«Μόνο με υπεύθυνη δήλωση το πιστοποιητικό πυροπροστασίας για τις επιχειρήσεις»

Ακόμη ένα ζήτημα όμως που έχει τεθεί στον δημόσιο διάλογο τις τελευταίες ώρες είναι αν και πότε έγιναν έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές για αυτά τα μέτρα πυρασφάλειας, αλλά και πόσο αποτελεσματική είναι εν γένει η διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης των πιστοποιητικών πυροπροστασίας, για όλες τις επιχειρήσεις, καθώς μετά την αλλαγή της νομοθεσίας, το 2013, όλα απλοποιήθηκαν.

Ουσιαστικά, όπως επισημαίνεται σε ρεπορτάζ του enikos.gr, αρκεί να υποβληθεί μία μελέτη, η οποία εφόσον είναι σύμφωνη με συγκεκριμένες προδιαγραφές που προβλέπονται, η εκάστοτε εταιρεία παίρνει το «πράσινο φως» για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού, που είναι απαραίτητο για την άδεια λειτουργίας της.

Ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης και τα δύο στελέχη της «Βιολάντα»

Την ιδια στιγμή, ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας, οι οποίοι συνελήφθησαν από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την φονική έκρηξη και πυρκαγιά.

Ο ιδιοκτήτης και τα δύο στελέχη της «Βιολάντα» κατέθεταν για τέσσερις ώρες στην αρμόδια εισαγγελέα Τρικάλων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, διατάχθηκαν περαιτέρω ανακριτικές πράξεις και τις επόμενες ημέρες οι τρεις θα κληθούν εκ νέου από τις αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις απολογήθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ και την Τετάρτη οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελέα. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη.

Η τοπική κοινωνία, αλλά και ολόκληρη η Ελλάδα, αποχαιρετούν τις πέντε γυναίκες της δουλειάς και της καθημερινότητας, που έφυγαν τόσο άδικα, αφήνοντας πίσω τους οικογένειες και παιδιά, βυθίζοντας στο πένθος τα Τρίκαλα και την ευρύτερη περιοχή.

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, αναμένεται να τελεστούν οι κηδείες των αδικοχαμένων γυναικών του τραγικού δυστυχήματος. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες που μεταδίδει το trikalaopinion, οι κηδείες θα τελεστούν ως εξής:

Την Πέμπτη

Στο Γριζάνο, στις 15:00, η κηδεία της Νάσιου Αναστασίας

Στο Μεγαλοχώρι, στις 16:00, η κηδεία της Μπουνόβα Αγάπης

Στο Προάστιο Καρδίτσας, στις 14:00, η κηδεία της Μπουκοβάλα Σταυρούλας

Την Παρασκευή

Στα Τρίκαλα, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου, στις 11:30, η κηδεία της Ελένης Κατσαρού

Στη Φιλύρα, πιθανότατα στις 14:00, η κηδεία της Σκαμπαρδώνη Βασιλικής

Η σκέψη όλων βρίσκεται κοντά στις οικογένειες των θυμάτων, σε μία από τις πιο μαύρες σελίδες που έχει ζήσει η περιοχή.