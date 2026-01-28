Τρίκαλα: Τα νέα δεδομένα για την «φονική» διαρροή μετά το πόρισμα της Πυροσβεστικής – Την Πέμπτη και την Παρασκευή οι κηδείες των 5 αδικοχαμένων γυναικών

Εξελίξεις και νέα δεδομένα βλέπουν το φως για την πολύνεκρη τραγωδία που σημειώθηκε στα Τρίκαλα, όπου 5 εργαζόμενες γυναίκες έχασαν τη ζωή τους. Οι κηδείες τους θα τελεστούν την Πέμπτη και την Παρασκευή. Παράλληλα, σε πολύμηνη διαρροή προπανίου αποδίδει το επίσημο πόρισμα της Πυροσβεστικής την έκρηξη στη βιομηχανία μπισκότων «Βιολάντα». Παράλληλα ο ιδιοκτήτης και τα δύο στελέχη της εταιρείας που συνελήφθησαν την Τρίτη, οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Οι ερευνητές της Πυροσβεστικής με πραγματογνώμονες και τεχνικά μέσα παρουσία εισαγγελέα ξεκίνησαν τον έλεγχό τους από τις 2 άθικτες δεξαμενές προπανίου, όπως μεταδίδει ο ΑΝΤ1. Εξέτασαν τους σωλήνες προς την εγκατάσταση και με τη χρήση αζώτου εντόπισαν διαρροή στα 80 εκατοστά κάτω από το έδαφος.

Όπως ακόμη διαπίστωσαν, το αέριο είχε μετακινηθεί λόγω κλίσης του εδάφους και με έναν σπινθήρα στο υπόγειο προκλήθηκε η έκρηξη. Τα στελέχη της Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρήκαν σημείο όπου το χώμα ήταν ποτισμένο με προπάνιο και πρόκειται για τμήμα που έχει κίτρινο χρώμα. Και σε αυτό το σημείο, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ήταν έντονη η οσμή αερίου και για τον λόγο αυτό, έλαβαν δείγμα από το χώμα.

Τα νέα ερωτήματα που προκύπτουν

Τα ευρήματα των αρμοδίων υπαλλήλων της Πυροσβεστικής προκαλούν ποικίλα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν.

Πότε έγινε ο τελευταίος έλεγχος ασφαλείας;

Υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής αερίου στο υπόγειο;

Έπρεπε να έχουν αντικατασταθεί οι σωλήνες στο παλαιό τμήμα του εργοστασίου στο οποίο και ήταν η διαρροή;

Έγινε συντήρηση στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που φαίνεται ότι προκάλεσε τον σπινθήρα και τελικά την έκρηξη;

Η έρευνα, όπως μεταδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός, αναμένεται να εμπλουτιστεί στο στάδιο της κύριας ανάκρισης.

Εμφανής ρωγμή από τη διακοπή

Η ΕΡΤ παρουσίασε το σημείο όπου, όπως φαίνεται, σημειωνόταν διαρροή αερίου, που τελικώς προκάλεσε τη φονική έκρηξη και ισοπέδωσε τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου.

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε φωτογραφικό ντοκουμέντο που αποτυπώνει το λεγόμενο «σημείο μηδέν», απ’ όπου –σύμφωνα με την Πυροσβεστική– ξεκίνησε η διαρροή του προπανίου.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης, η διαρροή εντοπίστηκε στο υπέδαφος, εκτός του κτιρίου, κατά μήκος του αγωγού που συνέδεε τις δεξαμενές προπανίου με τη μονάδα παραγωγής. Για τον εντοπισμό της, οι πυροσβέστες αναγκάστηκαν να σκάψουν την άσφαλτο σε όλο το μήκος του αγωγού, έως ότου εντοπιστεί το σημείο από το οποίο διέρρεε το αέριο.

Στο σημείο ήταν παρών και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο οποίος –σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες– φέρεται να δήλωσε στους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής ότι δεν είχε αντιληφθεί πως υπήρχε διαρροή προπανίου, θεωρώντας ότι η έντονη οσμή που αναφερόταν από εργαζόμενους προερχόταν από τις αποχετεύσεις των εγκαταστάσεων.

Ο Κωνσταντίνος Τσίγκας, πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, σημείωσε ότι «βρέθηκαν οι σωλήνες διάτρητοι σε κάποια σημεία (…) αυτοί όλοι οι σωλήνες οδηγούνταν εντός του χώρου.. και επειδή το προπάνιο είναι πιο βαρύ σαν αέριο καύσιμο κάθεται στα χαμηλά στρώματα για αυτό ακριβώς το λόγο το εκρηκτικό μείγμα οδηγήθηκε πιο πολύ το υπόγειο».

Ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης και τα δύο στελέχη της «Βιολάντα»

Την ιδια στιγμή, ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας, οι οποίοι συνελήφθησαν από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την φονική έκρηξη και πυρκαγιά.

Ο ιδιοκτήτης και τα δύο στελέχη της «Βιολάντα» κατέθεταν για τέσσερις ώρες στην αρμόδια εισαγγελέα Τρικάλων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, διατάχθηκαν περαιτέρω ανακριτικές πράξεις και τις επόμενες ημέρες οι τρεις θα κληθούν εκ νέου από τις αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις απολογήθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ και την Τετάρτη οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελέα. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη.

«Στο σχέδιο δεν υπάρχουν ανιχνευτές αερίου» – Τι αναφέρει το πόρισμα του ΤΕΕΜ

Ακόμη, σύμφωνα με νέες πληροφορίες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός του Star, η Πυροσβεστική έχει ζητήσει από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) την έκθεσή του, καθώς οι ειδικοί του βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο της τραγωδίας. Το ΤΕΕΜ έχει διαπιστώσει τα εξής: «στο σχέδιο δεν υπάρχουν ανιχνευτές αερίου», «οι σωληνώσεις δεν θα έπρεπε να είναι στο υπόγειο, κάτω από το χώμα, αλλά πάνω από αυτό, για να διαπιστωθεί η διαρροή» και «οι εξωτερικές δεξαμενές προπανίου δεν θα έπρεπε να είναι σε τέτοια απόσταση από το εργοστάσιο, αλλά πιο κοντά».

Η συγκεκριμένη έκθεση, όπως έγινε γνωστό, δεν θα παραδοθεί στην Πυροσβεστική, αλλά απευθείας στην Εισαγγελία, γεγονός που έχει τη δική του σημασία, καθώς υποδεικνύει ότι τα στοιχεία κρίνονται κρίσιμα για τη συνέχεια της υπόθεσης.

Παράλληλα, νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι πραγματοποιήθηκε ασφαλτόστρωση πάνω από τις σωληνώσεις που μετέφεραν το προπάνιο από τις εξωτερικές δεξαμενές προς το υπόγειο του εργοστασίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εκτιμάται ότι κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών πιθανόν προκλήθηκε διάτρηση στον σωλήνα, με αποτέλεσμα τη διαρροή του αερίου που οδήγησε στην έκρηξη.

Από την πρώτη στιγμή, συγγενείς των θυμάτων και εργαζόμενοι είχαν αναφέρει ότι τις δύο τελευταίες εβδομάδες πριν την έκρηξη υπήρχε έντονη οσμή σε διάφορους χώρους του εργοστασίου, όπως στους διαδρόμους και στις τουαλέτες. Οι καταγγελίες αυτές, όπως λένε, είχαν μεταφερθεί στους υπευθύνους, αλλά η απάντηση που λάμβαναν ήταν πως «η μυρωδιά προέρχεται από τα πλυντήρια».

Πέμπτη και Παρασκευή οι κηδείες των άτυχων γυναικών

Η τοπική κοινωνία, αλλά και ολόκληρη η Ελλάδα, αποχαιρετούν τις πέντε γυναίκες της δουλειάς και της καθημερινότητας, που έφυγαν τόσο άδικα, αφήνοντας πίσω τους οικογένειες και παιδιά, βυθίζοντας στο πένθος τα Τρίκαλα και την ευρύτερη περιοχή.

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, αναμένεται να τελεστούν οι κηδείες των αδικοχαμένων γυναικών του τραγικού δυστυχήματος. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες που μεταδίδει το trikalaopinion, οι κηδείες θα τελεστούν ως εξής:

Την Πέμπτη

Στο Γριζάνο, στις 15:00, η κηδεία της Νάσιου Αναστασίας

Στο Μεγαλοχώρι, στις 16:00, η κηδεία της Μπουνόβα Αγάπης

Στο Προάστιο Καρδίτσας, στις 14:00, η κηδεία της Μπουκοβάλα Σταυρούλας

Την Παρασκευή

Στα Τρίκαλα, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου, στις 11:30, η κηδεία της Ελένης Κατσαρού

Στη Φιλύρα, πιθανότατα στις 14:00, η κηδεία της Σκαμπαρδώνη Βασιλικής

Η σκέψη όλων βρίσκεται κοντά στις οικογένειες των θυμάτων, σε μία από τις πιο μαύρες σελίδες που έχει ζήσει η περιοχή.

Το 3D γράφημα της Πυροσβεστικής για την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Ένας 3D γράφημα για την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, έδωσε στη δημοσιότητα η Πυροσβεστική, που πραγματοποίησε τις έρευνες για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά κατά τη διάρκεια της έκτακτης ενημέρωσης που πραγματοποίησε σήμερα ο Διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ, Υποστράτηγος Αναστάσιος Μιχαλόπουλος, διαπιστώθηκε εκτεταμένη διαρροή προπανιού, που εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη. Τα ανιχνευτικά μέσα κατέγραψαν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου, όπως αναφέρθηκε.

«Η σημαντική αυτή διαφυγή προπανίου, μέσω του εδάφους, μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και συγκρατήθηκε σε υπόγειο χώρο, όπου, με την παρουσία σπινθηρισμού που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης, οδήγησε σε έκρηξη», πρόσθεσε.

Τα ευρήματα:

Δεξαμενές προπανίου

Διαρροή στα 80 εκ. κάτω από το έδαφος

Καθοδική μετακίνηση υγραερίου προπανίου λόγω κλίσης μέσα από το έδαφος

Το εκρηκτικό μείγμα προπανίου που συγκεντρώθηκε στον υπόγειο χώρο αναφλέγεται λόγω σπινθήρα

Δείτε το βίντεο της Πυροσβεστικής:

Αναλυτικά η ενημέρωση:

«Τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης Ιανουαρίου 2026 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε εργοστάσιο βιομηχανίας τροφίμων με την επωνυμία «Βιολάντα», το οποίο βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων ειδοποιήθηκε για το συμβάν στις 03:56 π.μ., ενώ το πρώτο πυροσβεστικό όχημα αφίχθη στο σημείο στις 04:11 π.μ.. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν συνολικά 13 πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα, 1 βραχιονοφόρο όχημα, 9 βοηθητικά οχήματα, 2 ομάδες της ΕΜΑΚ (μία από την 8η ΕΜΑΚ Λάρισας και μία από την 7η ΕΜΑΚ Λαμίας), καθώς και 1 ομάδα Drone. Συνολικά έλαβαν μέρος 53 πυροσβεστικοί υπάλληλοι.

Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν δύο υδροφόρες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Από τις πρώτες στιγμές, υπό τον συντονισμό και τη φυσική παρουσία της Εισαγγελέως Τρικάλων, ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες επιχειρησιακές και ανακριτικές διαδικασίες, σε συνεργασία με το τοπικό Ανακριτικό Γραφείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρικάλων, το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Αστυνομίας, την 8η ΕΜΑΚ Λάρισας, καθώς και με δύο πραγματογνώμονες.

Την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς, το εργοστάσιο βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, καθώς λειτουργεί σε 24ωρη βάση, και στο χώρο εργάζονταν 13 άτομα, εκ των οποίων 4 άνδρες και 9 γυναίκες. Μετά την εκδήλωση του συμβάντος, 8 άτομα (4 άνδρες και 4 γυναίκες) εξήλθαν από το εργοστάσιο. Από αυτούς, 3 άτομα διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και 3 άτομα μεταφέρθηκαν με ίδια μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, ενώ τα υπόλοιπα 2 άτομα μεταφέρθηκαν στις οικίες τους.

Στο πλαίσιο της διαχείρισης του συμβάντος συνεδρίασε το Τοπικό Συντονιστικό Όργανο, παρουσία του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Τρικάλων, του Περιφερειακού Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλίας και του Συντονιστή Επιχειρήσεων Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας. Παράλληλα, ενημερώθηκαν άμεσα οι ανακριτικές Αρχές, καθώς και η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας.

Από τη στιγμή της εκδήλωσης του περιστατικού και παράλληλα με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής προέβησαν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον εντοπισμό των υπολοίπων πέντε (5) εργαζομένων, οι οποίες ήταν γυναίκες. Περί ώρα 07:55 π.μ. εντοπίστηκαν δύο απανθρακωμένες σοροί, ενώ περί ώρα 08:10 π.μ. εντοπίστηκε τρίτη σορός. Περί ώρα 12:00 μ.μ. εντοπίστηκε τέταρτη σορός, ενώ την 27η Ιανουαρίου 2026 εντοπίστηκε και η πέμπτη σορός.

Παράλληλα, με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος ενεργοποιήθηκε άμεσα στο χώρο η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με τη μετάβαση ειδικού κλιμακίου ερευνητών. Εντός του πρώτου δωδεκαώρου το κλιμάκιο αυτό ενισχύθηκε με δύο επιπλέον κλιμάκια υπό τον επικεφαλής της ΔΑΕΕ, στο πλαίσιο της πλήρους και μεθοδικής διερεύνησης των αιτιών του περιστατικού, καθώς και της πλήρους διασφάλισης του χώρου και των στοιχείων του συμβάντος.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αυτοψίες στον χώρο, χαρτογράφηση της σκηνής του συμβάντος, συλλογή και εργαστηριακή εξέταση ευρημάτων, λήψη καταθέσεων από εργαζομένους και εμπλεκόμενα πρόσωπα, καθώς και τεχνική αξιολόγηση κρίσιμων εγκαταστάσεων και συστημάτων, με σκοπό την πλήρη αποτύπωση της εξέλιξης του περιστατικού και των συνθηκών εκδήλωσής του. Στο πλαίσιο της τεχνικής διερεύνησης διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών προπανίου, χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων αντίστοιχα, οι οποίες βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από την περιοχή της έκρηξης. Από τα ευρήματα προέκυψε ύπαρξη πάγου στις σωληνώσεις της δεξαμενής των 5.000 λίτρων, στοιχείο που υποδηλώνει πρόσφατη λειτουργία αυτής. Η διασύνδεση των δεξαμενών πραγματοποιείτο μέσω υπόγειων σωληνώσεων, οι οποίες διέρχονταν κάτω από ασφαλτοστρωμένο χώρο και εισέρχονταν στο ισόγειο τμήμα του κτιρίου, τροφοδοτώντας τους φούρνους.

Κατόπιν εξειδικευμένων ελέγχων με χρήση αζώτου, διαπιστώθηκε διαρροή στο έδαφος, γεγονός που οδήγησε στη διενέργεια τομής και εκσκαφής σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, όπου εντοπίστηκε εκτεταμένη διαρροή εντός του εδάφους. Η διαρροή εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη, με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου. Η σημαντική αυτή διαφυγή προπανίου, μέσω του εδάφους, μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και συγκρατήθηκε σε υπόγειο χώρο, όπου, με την παρουσία σπινθηρισμού που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης, οδήγησε σε έκρηξη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, την 27η Ιανουαρίου 2026 συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί, για πράξεις και παραλείψεις που σχετίζονται με αδικήματα ανθρωποκτονίας από αμέλεια, βαριών σωματικών βλαβών κατά συρροή, εμπρησμού και έκρηξης, στον χώρο της επιχείρησης στη Δημοτική Ενότητα Μεγάλων Καλυβίων του Δήμου Τρικκαίων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελέως Τρικάλων.

Όλες οι προβλεπόμενες διερευνητικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης και τη σύνταξη της τελικής τεχνικής έκθεσης σχετικά με τα αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος καθώς και η προανακριτική διαδικασία βρίσκονται σε εξέλιξη.