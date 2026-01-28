Τραγωδία στα Τρίκαλα: «Στο σχέδιο δεν υπάρχουν ανιχνευτές αερίου» – Τι αναφέρει το πόρισμα του ΤΕΕΜ

  • Αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας του εργοστασίου «Βιολάντα», μετά την απολογία τους για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα.
  • Η έρευνα του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) αποκαλύπτει σοβαρές ελλείψεις στις υποδομές ασφαλείας, όπως η απουσία ανιχνευτών αερίου και η λανθασμένη τοποθέτηση της σωληνογραμμής στο υπόγειο.
  • Εκτιμάται ότι ασφαλτόστρωση πάνω από σωλήνες προπανίου προκάλεσε διάτρηση και διαρροή, ενώ εργαζόμενοι είχαν αναφέρει έντονη οσμή για δύο εβδομάδες, η οποία αγνοήθηκε.
Τραγωδία στα Τρίκαλα: «Στο σχέδιο δεν υπάρχουν ανιχνευτές αερίου» – Τι αναφέρει το πόρισμα του ΤΕΕΜ
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με το Star, η Πυροσβεστική έχει ζητήσει από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) την έκθεσή του, καθώς οι ειδικοί του βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο της τραγωδίας. Το ΤΕΕΜ έχει διαπιστώσει τα εξής: «στο σχέδιο δεν υπάρχουν ανιχνευτές αερίου», «οι σωληνώσεις δεν θα έπρεπε να είναι στο υπόγειο, κάτω από το χώμα, αλλά πάνω από αυτό, για να διαπιστωθεί η διαρροή» και «οι εξωτερικές δεξαμενές προπανίου δεν θα έπρεπε να είναι σε τέτοια απόσταση από το εργοστάσιο, αλλά πιο κοντά».

Η συγκεκριμένη έκθεση, όπως έγινε γνωστό, δεν θα παραδοθεί στην Πυροσβεστική, αλλά απευθείας στην Εισαγγελία, γεγονός που έχει τη δική του σημασία, καθώς υποδεικνύει ότι τα στοιχεία κρίνονται κρίσιμα για τη συνέχεια της υπόθεσης.

Παράλληλα, νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι πραγματοποιήθηκε ασφαλτόστρωση πάνω από τις σωληνώσεις που μετέφεραν το προπάνιο από τις εξωτερικές δεξαμενές προς το υπόγειο του εργοστασίου. Σύμφωνα με το Star, εκτιμάται ότι κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών πιθανόν προκλήθηκε διάτρηση στον σωλήνα, με αποτέλεσμα τη διαρροή του αερίου που οδήγησε στην έκρηξη.

Από την πρώτη στιγμή, συγγενείς των θυμάτων και εργαζόμενοι είχαν αναφέρει ότι τις δύο τελευταίες εβδομάδες πριν την έκρηξη υπήρχε έντονη οσμή σε διάφορους χώρους του εργοστασίου, όπως στους διαδρόμους και στις τουαλέτες. Οι καταγγελίες αυτές, όπως λένε, είχαν μεταφερθεί στους υπευθύνους, αλλά η απάντηση που λάμβαναν ήταν πως «η μυρωδιά προέρχεται από τα πλυντήρια».

