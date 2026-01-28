Τραγωδία στη Ρουμανία: «Δεν είχε Lane Assist το βαν» λέει ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας που νοίκιασε το όχημα στους φίλους του ΠΑΟΚ

  • Ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας που νοίκιασε το βαν στους φίλους του ΠΑΟΚ δήλωσε ότι «Δεν υπάρχει το συγκεκριμένο εργαλείο (lane assist) σε αυτό το μοντέλο», ενώ τόνισε ότι «έχει όλα τα έγγραφα το συγκεκριμένο όχημα, όλες τις προϋποθέσεις μετακίνησης».
  • Ο ίδιος ανέφερε ότι το βαν είχε «πολύ λίγα» χιλιόμετρα, περί τις 100.000 – 110.000, και «καινούργια ελαστικά», ενώ ήταν «απόλυτα ελεγμένο».
  • Το όχημα είχε συνολικά 9 θέσεις (8+1) και δεν απαιτούσε επαγγελματικό δίπλωμα, με τον νομικό σύμβουλο να επισημαίνει ότι η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει πόσοι θα επιβιβαστούν αφού απομακρυνθεί το βαν.
Στον απόηχο της τραγωδίας στη Ρουμανία με τους επτά νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ, πληθαίνουν τα ερωτηματικά για τα αίτια του πολύνεκρου τροχαίου που βύθισε την Ελλάδα στο πένθος. Ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας από όπου νοίκιασε το βαν η παρέα για να πάει στη Γαλλία και να δει την αγαπημένη της ομάδα, ανέφερε ότι το όχημα δεν είχε το σύστημα Lane Assist.

Τραγωδία στη Ρουμανία: «Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ – Εκείνη τη στιγμή έγιναν τόσο γρήγορα», λέει φίλαθλος του ΠΑΟΚ που επέβαινε στο μοιραίο βαν

«Δεν υπάρχει το συγκεκριμένο εργαλείο (lane assist) σε αυτό το μοντέλο» ανέφερε μιλώντας στο Live News, ο νομικός σύμβουλος Αντώνης Ξυλουργίδης, ενώ τόνισε ότι «έχει όλα τα έγγραφα το συγκεκριμένο όχημα, όλες τις προϋποθέσεις μετακίνησης».

Ο κ. Ξυλουργίδης εξέφρασε την οδύνη και τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, τα δικά του και των ιδιοκτητών της επιχείρησης, ενώ έκανε λόγο για εθνική τραγωδία και κατάσταση που δεν μπορεί να χωρέσει ο ανθρώπινος νους.  Και επισήμανε: «Η επαναληπτικότητα στη σκηνή αυτή που δείχνουν τα ΜΜΕ σκοτώνει και για δεύτερη και για τρίτη φορά αυτά τα παιδιά. Δεν προσφέρει τίποτα. Κι εμένα θα με πείραζε αν ήμουν συγγενής».

“Για μας το συμβάν έχει γίνει όπως αναδείχθηκε κι από σας στη δική σας συχνότητα. Σας λέω ότι έχει όλα τα έγγραφα το συγκεκριμένο όχημα, όλες τις προϋποθέσεις μετακίνησης κι όλα έγιναν νόμιμα και κατά νόμο”.

Για το Lane Assist είπε: “Θα μπορεί ο καθένας με τη δυνατότητα που δίνει σήμερα το internet να ελέγξει αν τα αυτοκίνητα τεχνολογίας 2017 μπορούν να έχουν αυτά τα ικανότητα κι αυτό το προσόν. Δεν υπάρχει αυτό το εργαλείο στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο σε αυτό το μοντέλο. Και είδα πηχυαίους τίτλους, είδα προσομοιώσεις, είδα σενάρια. Καλό θα είναι όσοι δεν γνωρίζουν να μην κάνουν υποθέσεις γιατί δημιουργούνται σενάρια και ταράζουν και τους συγγενείς των θυμάτων αλλά και όλους όσους έχουν χάσει τους δικούς τους ανθρώπους”.

Στην ερώτηση για το πόσα χιλιόμετρα είχε το βαν, ο κ. Ξυλουργίδης απάντησε:

“Είχε πολύ λίγα. Κι όταν λέμε πολύ λίγα, περί τις 100.000 – 110.000 δεν είμαι σε θέση να ξέρω ακριβώς. Είχε καινούργια ελαστικά, φρόντιζαν (οι ιδιοκτήτες) να υπάρχει μέχρι και το τελευταίο έγγραφο στα αυτοκίνητα. Είναι απόλυτα ελεγμένο. Όταν μισθώνεται ένα αυτοκίνητο έρχονται ένας, δύο τρεις άνθρωποι και ζητούν ένα βανάκι. Τους λέμε κάθε φορά και στο συμβόλαιο υπάρχει, ότι απαγορεύεται από έναν αριθμό και πάνω να επιβαίνουν σε αυτό το όχημα. Από κει και πέρα δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης να ελέγξει πόσοι θα μπουν σε αυτό το βαν. Ειδικά όταν αυτό απομακρυνθεί. Όταν πάει στο εξωτερικό”.

Ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας συμπλήρωσε πως το βαν είχε συνολικά 9 θέσεις, 8+1 δηλαδή και δεν απαιτούνταν επαγγελματικό δίπλωμα, ενώ συμπλήρωσε ότι δόθηκαν όλες οι απαραίτητες οδηγίες.

